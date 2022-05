Faire connaître les discussions se déroulant à Davos à un public plus large





TBD Media Group plonge au coeur de Davos pour découvrir comment la quatrième révolution industrielle façonne l'avenir de la planète

LONDRES, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- La réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos offre une plateforme pour des personnalités de premier plan, notamment des chefs d'État, des experts et des universitaires, des innovateurs et les plus grands PDG du monde.

En cette période de conflits internationaux croissants, de l'aggravation des changements climatiques, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et des retombées économiques continues de la pandémie de COVID-19, le Forum n'a jamais été aussi pertinent. Les idées et les décisions prises peuvent toucher tout le monde sur la planète : communiquer ces idées à un public plus large est donc d'une importance vitale.

La célèbre société de production TBD Media Group revient à Davos en 2022 avec une série d'études de cas et de courts documentaires sur les chefs d'entreprise qui se rendent chaque année dans la ville suisse pour débattre et discuter ouvertement.

TBD Media s'est forgé une réputation exceptionnelle pour ses reportages sur les leaders mondiaux de l'innovation commerciale et de la numérisation. Cette année, TBD Media se rend à Davos pour mener des enquêtes approfondies sur les stratégies d'organisations issues de divers secteurs, en abordant la façon dont les problèmes du monde seront façonnés et résolus par les derniers développements en matière de numérisation, la quatrième révolution industrielle.

Les entretiens seront présentés par Andrew Wilson, ancien correspondant à l'étranger pour Sky et doté d'une vaste expérience en journalisme international, ainsi que par Tina Dauster, journaliste de télévision professionnelle et modératrice. Ils s'entretiendront avec des experts en mobilité, des fournisseurs d'énergie et des professionnels de la santé afin de mieux comprendre le rôle de la numérisation dans l'évolution de la société et des infrastructures à travers le monde.

Le contenu qui en résultera sera diffusé dans le cadre d'une campagne mondiale sur les principales plateformes médiatiques du monde.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group, a déclaré :

« Davos est l'endroit où toutes les affaires les plus importantes sont menées. C'est là que sont prises des décisions qui touchent l'avenir immédiat et lointain de chaque personne sur la planète. Il est essentiel que ces idées puissent être expliquées, examinées et rendues accessibles à l'ensemble de la communauté internationale. TBD Media est fier de participer à ce processus. »

Zanini voit dans la réponse du Forum aux plus grandes questions du monde une occasion d'entreprendre un changement positif. Il a ainsi ajouté :

« Un avenir plus juste et plus durable est entre les mains des délégués de Davos. Nous sommes impatients d'entendre nos interlocuteurs nous dire comment ils répondent à des questions telles que le conflit en Ukraine, la crise écologique croissante et la reprise après la pandémie. Bien que ces problèmes puissent sembler insurmontables, lorsque les meilleurs esprits du monde travaillent ensemble, nous pouvons entrevoir des opportunités pour un monde plus propre, plus pacifique et plus juste. »

Parmi les clients qui seront présentés, citons :

Africa Finance Corporation, ATOSS, AXA Investment Managers, Borussia Dortmund, Boson Energy, Cambridge Associates, Cyberverse Advisors, Eventide Asset Management, Geopolymer Solutions, Harvard Management Company, Henkel, IAR Systems, Straumann Group, IWC Schaffhausen, Li-Cycle, Palladium Equity Partners, Provivi, Schoeller Allibert, Svante Technologies, Toom Baumarkt, Yokoy.

De plus amples informations sur la campagne sont disponibles à l'adresse :

https://www.davosinterviews.com

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque d'une manière humaine et directe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com/

Contact pour les médias :

Jenna-LeighAncill

Responsable marketing

TBD Media Group

j.ancill@tbdmediagroup.com

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1822630/TBD_Media_Group_Davos.mp4

Communiqué envoyé le 21 mai 2022 à 13:08 et diffusé par :