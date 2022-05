La caméra 3D Qoocam EGO ouvre une nouvelle dimension vidéo pour les créateurs de contenu





SHENZHEN, Chine, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Kandao, pionnier de la technologie VR, est heureux d'annoncer le lancement de sa QooCam EGO, la première caméra 3D au monde à offrir la lecture, l'édition et le partage instantanés. Dans la foulée d'une campagne de crowdfunding au succès foudroyant sur Kickstarter et Indiegogo, la QooCam EGO offre une expérience 3D complète et réaliste. Elle permet à tous, des créateurs professionnels aux photographes occasionnels, de capturer, de modifier et de partager ses souvenirs de façon excitante et avant-gardiste dans une nouvelle dimension saisissante.

La QooCam EGO a récemment reçu le prix iF Design Award pour récompenser sa différenciation et son innovation exceptionnelles. Ses capacités, sa conception et son impact ont également été salués par la critique.

Une qualité vidéo de pointe et un design innovant

Contrairement aux produits concurrents qui se contentent de simuler une expérience 3D, la QooCam EGO reproduit véritablement la vision humaine grâce à son module de caméra stéréoscopique avancé. Sa vitesse de 60 images par seconde et son impressionnante résolution de 3 840 x 1 080 lui permettent d'enregistrer avec une clarté et une immersion sans précédent. En outre, son microphone stéréo à deux canaux complète les visuels étincelants avec un son vibrant.

De nombreux produits concurrents nécessitent un casque encombrant pour visionner la séquence : plus cher, mais aussi peu pratique et contre-intuitif. Cependant, la QooCam EGO résout ce problème avec sa visionneuse 3D révolutionnaire, qui se colle magnétiquement sur l'écran tactile de la caméra et permet la lecture instantanée de toute expérience. Combinant la densité de pixels élevée de l'écran et l'optique avancée de la visionneuse 3D, le système offre 37 pixels par degré ; un niveau de clarté sublime, près du double de ce que les utilisateurs trouveront chez les casques concurrents.

De plus, la QooCam EGO est conçue pour être confortable. Les deux lentilles, placées stratégiquement à 65 mm l'une de l'autre pour reproduire la distance interoculaire, utilisent la technologie de correction optique pour éliminer les étourdissements et la fatigue oculaire potentiels qui peuvent survenir après une utilisation prolongée. Les contours du viseur reposent gentiment sur les joues, créant une zone de vision immersive sans laisser de « marques de pression » sur le visage.

Soyez prêt pour toutes les aventure et éditez n'importe où

Dans l'ensemble, la QooCam EGO est compacte et colorée. Avec un poids de seulement 250 g, elle est conçue pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Peur de manquer de batterie ? Sa batterie de 1 340 mAh assure jusqu'à une heure d'enregistrement et se remplace facilement pour minimiser les interruptions pendant les moments critiques. Les utilisateurs peuvent également ajouter une touche personnelle à leur QooCam EGO, avec une gamme de lanières, cordons et autres accessoires colorés.

Lorsque les utilisateurs ont terminé la prise de vue, il n'est pas nécessaire de transcoder ou de recoller les séquences pour les rendre visionnables ; une étape requise dans les appareils de nos concurrents. Le créateur peut passer directement à l'édition en utilisant l'application QooCam sur son smartphone. Cette application propose un ensemble d'outils robuste pour parvenir au montage parfait, puis le partager directement à partir du téléphone. Elle offre même une fonction de déclenchement à distance, de sorte que les utilisateurs peuvent faire preuve de créativité à partir d'angles d'impact, ce qui est idéal pour le vlogging. Enfin, pimentez la vidéo en choisissant un autocollant 3D personnalisé ou un modèle 3D à partir de la bibliothèque de l'application.

Partagez instantanément vos expériences

Le plus gros avantage de la QooCam EGO, c'est peut-être qu'elle permet aux utilisateurs de partager sans effort leurs souvenirs avec leurs amis ou leur famille. Elle est non seulement entièrement compatible avec les principales plateformes de réseaux sociaux, mais elle peut également se connecter directement à un autre utilisateur EGO, en mode EGO-to-EGO, en chargeant la séquence sur le cloud à l'aide de la fonction Wi-Fi de la caméra. D'autres utilisateurs peuvent accéder en toute sécurité aux enregistrements en utilisant un code PIN généré. Sinon, les vidéo se visionnent via un casque VR en insérant directement la carte SD (jusqu'à 256 GB). La carte SD peut également être utilisée pour transférer la vidéo vers un périphérique externe.

Disponibilité

À partir d'aujourd'hui, les gens peuvent précommander la QooCam EGO dans la boutique Kandao. D'autres accessoires supplémentaires, tels que des piles supplémentaires, des perches à selfie et le chargeur de batterie EGO, seront disponibles d'ici le lancement officiel.

https://www.kandaovr.com/qoocam-ego/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1822400/image_828097_23915264.jpg

