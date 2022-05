Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Piknic Électronik Montréal





QUÉBEC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 360 000 $ au Piknic Électronik, qui se déroulera jusqu'au 2 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 300 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine octroie 60 000 $ dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

Citations :

« Depuis 2003, le Piknic Électronik divertit les gens grâce à des spectacles de musique électronique enlevants et éclatés. C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient cette initiative, qui s'est exportée ailleurs dans le monde, faisant ainsi briller le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle. La renommée de ce rassemblement musical contribue à l'attractivité du Québec à titre de destination touristique de choix et à l'effervescence de Montréal. J'encourage d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans la métropole pour profiter de sa vie urbaine et de ses attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Avec un programme diversifié qui se renouvelle d'année en année, le Piknic Électronik participe à la renommée de Montréal en tant que ville de festivals. Ce rendez-vous hebdomadaire, festif et accessible fait la joie des gens de la métropole et d'ailleurs tout au long de la période estivale. Notre gouvernement est fier de soutenir cet événement, car il contribue à la vitalité économique et culturelle de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 17:16 et diffusé par :