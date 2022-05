Marriott International signe un accord avec le Groupe de Voyage Sunwing pour l'ouverture du Royalton Splash Riviera Cancun





BETHESDA, Md., 20 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec une sélection dynamique et croissante d'expériences tout compris à travers les Caraïbes et l'Amérique latine, Marriott International, Inc. a annoncé la signature de l'intégration du Royalton Splash Riviera Cancun à son portefeuille tout compris en pleine expansion. Le Royalton Splash Riviera Cancun, dont l'ouverture est prévue à la fin de 2022, est détenu et géré par Blue Diamond Resorts et se joindra au portefeuille All-Inclusive by Marriott Bonvoy, qui comprend près de 30 escapades immersives dans 8 destinations à travers les Caraïbes et l'Amérique latine.



« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Blue Diamond Resorts & Hotels afin d'ajouter un autre hôtel tout compris au portefeuille All-Inclusive by Marriott Bonvoy », a dit Laurent de Kousemaeker, Directeur du développement, Caraïbes et Amérique latine, Marriott International. « La marque Autograph Collection Hotels prône l'individualité, chaque hôtel étant le produit d'une passion, ce qui en fait un choix exceptionnel pour ce projet d'envergure et pour les 20 autres propriétés Blue Diamond Resorts qui se sont jointes à la collection. »

Le Royalton Splash Riviera Cancun, dont l'ouverture est prévue pour la fin de 2022, est une splendide nouvelle propriété tout compris offrant 1 049 chambres et un parc aquatique dans l'une des destinations vacances les plus dynamiques du monde. De plus, grâce à son concept unique, l'hôtel proposera des expériences inoubliables avec un théâtre, une allée de quilles, des attractions aquatiques et des rencontres culinaires immersives dans une dizaine de restaurants et neuf bars, le tout avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes.

« Nous sommes ravis que le Royalton Splash Riviera Cancun se joigne à la marque Autograph Collection de Marriott », a déclaré Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « L'annonce d'aujourd'hui renforce la position de Blue Diamond en tant que l'une des chaînes hôtelières qui connaît la croissance la plus rapide dans les Caraïbes. »

Redéfinissant et rehaussant le secteur, All-Inclusive by Marriott Bonvoy réunit plusieurs des enseignes emblématiques de Marriott International, une expertise opérationnelle inégalée et plus de 164 millions de membres de Marriott Bonvoy, créant ainsi de nouvelles opportunités passionnantes pour les clients. Marriott International est entré dans le marché des hôtels tout compris en 2019 avec l'acquisition de sept propriétés Elegant Hotels à la Barbade. En 2021, l'entreprise a annoncé un accord à long terme avec la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing, Blue Diamond Hotels and Resorts, afin d'ajouter 20 hôtels à son portefeuille, faisant ainsi entrer Marriott International dans le classement des 10 acteurs mondiaux de l'industrie des voyages tout compris. Les emplacements actuels comprennent Antigua, la Barbade, le Costa Rica, la République dominicaine, la Grenade, la Jamaïque, Mexique et Sainte-Lucie.

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis, et dispose d'un portefeuille qui englobe plus de 8 000 propriétés réparties entre 30 grandes enseignes couvrant 132 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et concède des licences à des centres de villégiature dans le monde entier. La société propose un prestigieux programme de voyage, le Marriott Bonvoy®. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à www.marriott.fr, et pour les dernières nouvelles de l'entreprise, visitez le www.marriottnewscenter.com. De plus, connectez avec nous sur Facebook et @MarriottIntl sur Twitter et sur Instagram.

À propos du All-Inclusive by Marriott Bonvoy

Disposant de huit grandes enseignes, le All-Inclusive by Marriott Bonvoy est la plateforme d'hôtels tout compris de Marriott International, offrant des commodités sans égales, divers choix culinaires, d'innombrables expériences pour petits et grands, le tout adapté pour chaque enseigne. Le portefeuille sans cesse grandissant de près de 30 escapades immersives dans des destinations spectaculaires comprend le Westin Reserva Conchal, an All-Inclusive Golf Resort & Spa au Costa Rica et le Royalton Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. All-Inclusive by Marriott Bonvoy est fier de participer à Marriott Bonvoy, le programme de voyage mondial de Marriott International. Le programme offre aux membres un portefeuille exceptionnel d'enseignes mondiales, d'expériences exclusives avec Marriott Bonvoy Moments et d'avantages inégalés, notamment des nuitées gratuites et la reconnaissance du statut Elite. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire gratuitement, visitez le marriott.fr.

À propos de Autograph Collection® Hotels

Autograph Collection Hotels promeut l'originalité et l'individualité de chacun de ses 260 hôtels indépendants situés dans les destinations les plus prisées de 44 pays et territoires. Fruit d'une oeuvre passionnée, chaque hôtel est inspiré par une vision claire, et possède une âme et une histoire qui le rendent si unique et spécial : UNIQUE. Choisies avec le plus grand soin pour leur savoir-faire et leurs perspectives distinctes en matière de design et d'hospitalité, les propriétés Autograph Collection offrent de riches moments d'immersion qui laissent une empreinte durable. Pour en savoir plus, visitez le https://autograph-hotels.marriott.com/fr-FR/ et explorez les médias sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook pour vous inspirer de moments d'immersion vraiment #UNIQUES. Autograph Collection est fier de participer à Marriott Bonvoy®, le programme de voyage mondial de Marriott International. Le programme offre aux membres un portefeuille exceptionnel d'enseignes mondiales, d'expériences exclusives avec Marriott Bonvoy Moments et d'avantages inégalés, notamment des nuitées gratuites et la reconnaissance du statut Elite. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire gratuitement, visitez le marriott.fr.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant de 45 propriétés, comptant plus de 15?000 chambres dans dix pays. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d'intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In Luxury® de Royalton Luxury Resorts offre des services uniques comme la connectivité All-In Connectivitytm, la diffusion garantie d'événements sportifs Sports Event Guaranteetm et des éléments de bien-être dans les suites. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes, y compris la gamme Hideaway at Royalton, qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme pour faire la fête à votre façon, et les hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l'intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, et les Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. L'enseigne Planet Hollywood Hotels and Resorts, quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Startm avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton, une gamme d'hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables. Pour en savoir plus sur Blue Diamond Resorts, veuillez consulter le www.bluediamondresorts.com/fr/.

