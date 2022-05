Avis aux médias - Le racisme spécifique aux autochtones dans le secteur de la santé en Ontario : Un problème répandu, persistant et généralisé





OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - Le racisme et la discrimination endémiques et de plus en plus marqués à l'égard des autochtones dans le secteur des soins de santé de l'Ontario font l'objet d'une conférence de presse le mercredi 25 mai 2022.

Au cours de la conférence, le Centre Wabano d'accès à la santé pour les autochtones et la Coalition autochtone d'Ottawa publieront leur rapport tant attendu détaillant les incidents de racisme accablants et lanceront un défi urgent aux chefs des partis politiques de l'Ontario : s'engager à mettre fin au racisme et à la discrimination envers les autochtones dans le système de santé de l'Ontario.

Cette demande découle des conclusions contenues dans leur rapport accablant de 138 pages intitulé « Share Your Story : Indigenous-Specific Racism in Healthcare Across the Champlain Region », qui met en lumière plus de 300 récits récents (personnels et de témoins oculaires) de racisme spécifique aux autochtones dans la région de santé de Champlain.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE :

QUOI : Conférence de presse pour lancer le rapport ainsi qu'un appel aux chefs des partis politiques de l'Ontario pour qu'ils s'engagent à mettre fin au racisme et à la discrimination spécifiques aux autochtones dans le système de santé de l'Ontario.



QUAND : Le mercredi 25 mai 2022



OÙ : Le Centre Wabano d'accès à la santé pour les autochtones

299 Montreal Road, Ottawa, ON (Entrez par la porte principale - Chemin Montréal) Les protocoles COVID seront en place

