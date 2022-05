Alerte média : discours inaugural du Computex avec le PDG de Supermicro





Le PDG de Supermicro prononce un discours liminaire sur les dernières innovations en matière de systèmes et de solutions de stockage pour les marchés dynamiques, notamment le cloud, l'IA, la 5G/Edge et les entreprises

SAN JOSE, Californie , 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 25 mai 2022 (COMPUTEX 2022 Virtual), Charles Liang, président et PDG de Supermicro, prononcera une allocution à l'occasion du Computex CEO Keynote sur les dernières innovations en matière de technologies et de systèmes soutenant divers marchés dynamiques.

De plus, Kevin Connors, vice-président des partenariats mondiaux chez NVIDIA, se joindra à ce discours pour expliquer comment NVIDIA et Supermicro collaborent sur des solutions avancées pour l'IA dans l'entreprise, du centre de données à la périphérie.

Enfin, Shesha Krishnapura, Intel Fellow et directeur des technologies de l'information, expliquera comment Intel travaille avec Supermicro pour réduire l'empreinte écologique lors de la conception ou du rafraîchissement des centres de données.

Le stand virtuel de Supermicro mettra en avant les derniers serveurs supportant les processeurs Intel® Xeon® évolutifs de 3e génération, les processeurs AMD EPYCtm de 3e génération et la nouvelle génération de systèmes certifiés NVIDIA-Certified Systemstm.

Quoi : Discours inaugural de Supermicro ; stand virtuel Computex

Où : Événement virtuel

Quand :

Discours inaugural : 25 mai 2022 (mer) (GMT+8) 14h00 - 14h30

Stand virtuel : 24 mai 2022 (mar) (GMT+8) 10h00 - 6 juin 20022 (lun) (GMT+8) 22h00

À propos de Supermicro

Supermicro (NASDAQ : SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à volume élevé. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de solutions de stockage, de réseaux, d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

