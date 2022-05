Sleep Country fait appel à la puissance du sommeil pour sensibiliser davantage de Canadiens en inaugurant un nouveau magasin dans la région d'Ottawa





La société poursuit son déploiement stratégique dans le secteur de la vente au détail avec un nouveau magasin traditionnel à Stittsville, en Ontario.

TORONTO, le 20 mai 2022 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. («?Sleep Country?» ou la «?société?») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialiste des produits de sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin dans la région d'Ottawa, à Stittsville, en Ontario, dans le cadre de l'expansion de son réseau de vente au détail. Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 21 mai au 1250 Main Street, ce qui portera le nombre de magasins Sleep Country à 287 à l'échelle nationale.

Après avoir enregistré un excellent rendement au premier trimestre, le magasin de Stittsville facilitera l'accès de la population d'Ottawa et des collectivités avoisinantes à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde. À titre de chef de file dans le domaine du sommeil depuis plus de 28 ans, Sleep Country comprend le rôle essentiel que joue le sommeil dans la santé et le bien-être en général. C'est pourquoi elle s'engage à aider les Canadiens à obtenir leur meilleure nuit de sommeil.

«?Nos magasins traditionnels sont plus importants que jamais, tout comme notre nouveau magasin de Stittsville qui permettra aux clients de découvrir, d'apprendre, d'essayer et d'acheter des produits de sommeil novateurs qui répondent à leurs besoins particuliers, avec l'aide de nos experts en sommeil fiables?», a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Sleep Country. «?Nous sommes fiers de continuer à aider les Canadiennes et les Canadiens dans leur parcours de bien-être en matière de sommeil, dans le cadre de nos efforts pour promouvoir le sommeil comme un pilier de la santé et du bien-être.?»

Sleep Country continue d'offrir à sa clientèle un milieu d'achat sécuritaire en utilisant des protecteurs jetables sur les oreillers et les matelas pour assurer le confort.

Sleep Country Stittsville, ON : 1250 Main Street, Stittsville, Ontario K2S 1S9

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi (10 h à 21 h), le samedi (9 h 30 à 18 h), le dimanche (11 h à 17 h)

Date d'ouverture : 21 mai 2022

Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca .

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada. La société exploite un réseau national de magasins de détail et plusieurs plateformes de commerce électronique dynamiques. La société possède 287 magasins détenus par l'entreprise et 20 entrepôts à travers le Canada et exerce ses activités sous des bannières de vente au détail : «?Sleep Country Canada?», avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec?; «?Dormez-vous?» avec des activités omnicanales au Québec et «?Endy?», principal détaillant canadien de solutions de sommeil en ligne directement aux consommateurs et l'acquisition récente de Hush, l'un des détaillants numériques à la croissance la plus rapide au Canada. Sleep Country est une organisation dont l'objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Elle s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers neufs et légèrement usagés à des organismes de bienfaisance canadiens afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil.

Pour en savoir plus sur la société, veuillez consulter le www.sleepcountryir.ca.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 06:30 et diffusé par :