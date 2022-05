Segway-Ninebot partage des conseils de sécurité pour les déplacements urbains sur de courtes distances dans le cadre de la Journée internationale des familles





AMSTERDAM, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- Segway-Ninebot, entreprise de renommée internationale spécialisée dans les solutions de transport intelligent, a diffusé une série de conseils utiles pour rester en sécurité lors de courts trajets en ville. La gamme de trottinettes électriques pliables KickScooters de Segway-Ninebot offre une solution de déplacement économique, sûre et respectueuse de l'environnement aux familles et aux personnes qui souhaitent se déplacer dans les zones urbaines. Ces conseils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative européenne pour le tourisme « United Cities of Tourism », qui préconise les voyages à courte distance dans le cadre d'une redynamisation post-COVID.

Segway-Ninebot a partagé les conseils de sécurité et les avantages lors des déplacements en zone urbaine suivants :

Soyez attentif à la route et ne vous laissez pas distraire par les téléphones ou autres appareils ;

portez des équipements de protection tels qu'un casque et des coudières lorsque vous conduisez une trottinette électrique, un KickScooter, une moto ou un vélo ;

posez votre téléphone portable sur le support dédié pour libérer vos mains et éviter les accidents ;

utilisez des accessoires antivol pour vos effets personnels, par exemple un verrou à mot de passe pour sécuriser votre véhicule.

« Les KickScooters électriques sont déjà très populaires dans les grandes agglomérations d'Europe et des États-Unis. Chez Segway-Ninebot, notre activité principale a toujours été la fabrication de véhicules de transport personnel électriques autoéquilibrés et de KickScooters électriques, que nous avons produits à plus de 10 millions d'exemplaires. De plus, nos KickScooters électriques sont utilisés par des fournisseurs de services de dispositifs partagés qui font de Segway-Ninebot la fondation de leur activité, a déclaré Wang Ye, PDG de Segway-Ninebot. Par ailleurs, en termes de responsabilité sociale des entreprises, ces dernières années, le transport sur de courtes distances a remplacé les carburants par l'électricité. Le centre de données de l'Internet des véhicules de Ninebot indique qu'au 16 mai 2022, le Segway-Ninebot a atteint une distance totale accumulée de 5 359 063 428 km dans le monde, réduisant ainsi les émissions de carbone de 258 306 857 kg par rapport aux déplacements en moto, ce qui équivaut à la plantation de 14 430 551 arbres. »

Les KickScooters électriques Segway-Ninebot de la série D et de la série C sont dotés d'une autonomie variable (le modèle D38E atteint 38 km) et sont adaptés aux parents et aux enfants. Les modèles D38E, D28E et D18E, sont équipés d'un double système de freinage fiable, de pneumatiques de 25 cm antidérapants, pratiques et durables, et peuvent se déplacer sur tous types de terrains. Le modèle le plus puissant peut faire face à des inclinaisons allant jusqu'à 20 %, et les trois modèles sont équipés d'un puissant phare LED qui garantit une bonne visibilité dans des conditions de faible éclairage. Le nouveau KickScooter électrique pour enfants, le C15E, dispose de trois modes de conduite et de pneus en caoutchouc solides qui assurent une meilleure adhérence et des propriétés antidérapantes, permettant une conduite plus sûre. Des lumières d'ambiance ont également été intégrées pour égayer les voyages.

Segway-Ninebot continue de fournir une solution unique à tous les voyageurs en famille pour leur permettre d'explorer des circuits de loisirs inédits cet été. Segway-Ninebot prévoit une offre estivale limitée très intéressante pour les KickScooters série D et C15E. Pour en savoir plus sur cette offre, rendez-vous sur shop.segway.com ou chez votre revendeur local.

À propos de Segway-Ninebot

Segway-Ninebot est une entreprise mondiale dans le domaine du transport intelligent sur de courtes distances et des robots de service. En 1999, Segway a été créé à Bedford, New Hampshire, aux États-Unis, qui est le leader mondial du transport personnel de qualité commerciale, électrique et à équilibrage automatique. Ninebot est un opérateur d'équipement de transport à courte distance intelligent intégrant la R&D, la production, les ventes et le service, établi à Pékin en 2012. Alors que Segway et Ninebot ont conclu une combinaison stratégique en 2015, Segway-Ninebot a vu le jour. À l'heure actuelle, les activités de la société se situent partout dans le monde et ont des filiales à Pékin, New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Krefeld, Séoul, Paris, Barcelone, Shanghai, Changzhou, Shenzhen et Hangzhou, vendant des produits dans plus de 225 pays et territoires. Avec sa propriété intellectuelle de renommée mondiale, Segway-Ninebot créera plus de produits qui conduiront les utilisateurs et l'ensemble de l'industrie vers l'avenir.

