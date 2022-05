L'UZ Bruxelles est le premier hôpital à traiter des patients atteints d'un cancer du sein au moyen de la nouvelle technique d'inspiration bloquée de Brainlab avec confirmation radiographique instantanée





Brainlab a annoncé aujourd'hui que les cliniciens de l'UZ Bruxelles étaient les premiers à traiter leurs patients au moyen de la nouvelle technologie d'inspiration bloquée (Deep Inspiration Breath Hold, DIBH)* de la société, conçue pour optimiser la radiothérapie guidée par image et la radiothérapie guidée en surface (IGRT et SGRT), ainsi que pour offrir la plus haute qualité de soins pour les patients atteints d'un cancer du sein. L'UZ Bruxelles est un hôpital universitaire situé au sein de la Vrije Universiteit Brussel, comptant 721 lits hospitaliers et près de 4 000 employés. L'UZ Bruxelles a validé avec succès la technologie, et a présenté ses recherches lors de l'événement Novalis Circle Symposium dans le cadre de l'ESTRO, le 8 mai 2022. Ces recherches démontrent que la technologie DIBH ExacTrac Dynamic® de Brainlab permet de rationaliser le processus, et d'améliorer la confiance relative au positionnement radiographique, grâce à une confirmation radiographique instantanée. La vérification anatomique interne lors du blocage de l'inspiration peut améliorer la confiance quant à la dose à administrer pour épargner les structures critiques telles que le coeur.

La technique d'inspiration bloquée est un procédé bien établi, et constitue une norme de soins dans le traitement du cancer du sein par radiothérapie. Lorsqu'un patient prend une inspiration profonde, la distance entre le coeur et la cavité thoracique augmente, ce qui réduit le risque de toxicité cardiaque durant un traitement du cancer du sein. La nouvelle technologie de Brainlab repose sur la méthodologie traditionnelle de la vérification en surface, et l'améliore au moyen d'une signature thermique, ajoutant ainsi une quatrième dimension permettant de réduire les ambiguïtés habituellement associées aux systèmes de vérification en surface. Le fait d'ajouter au flux de travail plusieurs images radiographiques synchronisées permet d'améliorer la précision et la confiance des cliniciens, en intégrant des informations issues de l'anatomie osseuse interne. Le flux de travail DIBH de Brainlab bénéficie du marquage CE et d'une approbation par la FDA.

« L'ajout d'une confirmation radiographique instantanée simplifie la procédure, et permet de savoir avec certitude que le coeur ne se situe pas dans le champ du traitement », a déclaré Stefan Vilsmeier, président et PDG de Brainlab. « Cette solution fournit immédiatement une corrélation entre l'anatomie interne et l'anatomie externe, révélant tout alignement inapproprié qui à défaut resterait non détecté, et susceptible d'aboutir à l'administration d'une dose excessive au niveau du coeur. Notre partenariat avec l'UZ Bruxelles autour de nouvelles technologies démontre notre intérêt commun consistant à développer une innovation de traitement numérique personnalisé pour d'autres indications nécessitant une radiothérapie de haute précision. »

« C'est une technologie de nouvelle génération, et l'UZ Bruxelles est fier de travailler en étroite collaboration avec Brainlab, notre partenaire de longue date, afin de valider et de présenter nos conclusions, qui révèlent la vitesse accrue, le caractère innovant du choix de la posture des patients ainsi que l'intégration fluide qui caractérisent notre programme de radiothérapie », a déclaré le professeur Mark de Ridder, directeur du département de radiothérapie de l'UZ Bruxelles. « Nous sommes ravis d'être les premiers à utiliser cette technologie de vérification du positionnement et du blocage de l'inspiration, qui change la donne pour les patients atteints d'un cancer du sein, sans laisser de marques sur la peau. L'effet positif de la réduction de la cardiotoxicité au niveau de la population est significatif. Ceci devient encore plus important à mesure qu'augmente l'utilisation de la chimiothérapie néoadjuvante et des nouveaux anticorps monoclonaux anti-HER2 dans le cadre de la stratégie de traitement. »

En 2020, Brainlab a mis en place de nouveaux systèmes ExacTrac Dynamic de positionnement et de surveillance des patients au sein de l'UZ Bruxelles. L'intégration profonde de ce système avec des accélérateurs plus linéaires permet de stopper et de repositionner le faisceau déclenché par la surface thermique. L'IGRT ExacTrac a toujours constitué la norme de référence en matière de radiochirurgie stéréotaxique crânienne et rachidienne non coplanaire et de haute précision, permettant des traitements ablatifs avec des marges de cible minimales.

Grâce à l'introduction du flux de travail DIBH, Brainlab offre la puissance de l'IGRT intégrée au service des traitements de radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du sein. « Nous avons mis en oeuvre ce nouveau flux de travail en l'espace de quelques jours », a expliqué le professeur Thierry Gevaert, coordinateur du département de radiothérapie et de physique médicale de l'UZ Bruxelles. « L'utilisation de la technologie guidée en surface génère une courbe de respiration plus stable par rapport à l'habituelle technologie de marqueur de substitution. L'imagerie radiographique du système permet également une vérification rapide et à faible dose de l'anatomie interne durant la retenue de la respiration. Le déclenchement précis et la corrélation de la vérification anatomique avec l'imagerie ExacTrac kV constitueront un différenciateur clé pour réduire encore davantage la marge en matière de radiothérapie contre le cancer du sein. »

*Cette technologie n'est pas encore commercialement disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant des ventes.

À propos de Brainlab

Fondée en 1989, Brainlab est une société pionnière dans le domaine des technologies médicales numériques, dont le siège se situe à Munich. La société compte plus de 2 000 employés, répartis sur 25 sites à travers le monde. Brainlab oeuvre au service des médecins, des professionnels de la médecine, et de leurs patients, au sein de plus de 6 000 hôpitaux, dans 121 pays.

Brainlab crée des solutions médicales fondées sur des logiciels, qui numérisent, automatisent et optimisent les flux de travail cliniques, pour la neurochirurgie, la chirurgie rachidienne, traumatique, crano-maxillo-faciale (CMF), générale et vasculaire, ainsi que pour la radiothérapie et la radiochirurgie. Ses produits clés sont axés sur la navigation chirurgicale, la radiothérapie, l'intégration numérique des salles d'opération, ainsi que sur les informations et le partage de connaissances. Le système d'exploitation à cadre ouvert de Brainlab permettra à des tiers de développer des applications médicales pour faire progresser le domaine de l'informatique spatiale et la réalité mixte.

Brainlab a pour vocation de créer un impact dans le domaine des soins de santé. La société relie les opportunités des technologies numériques émergentes pour transformer les soins de santé à grande échelle, et contribuer à améliorer la vie des patients à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Brainlab et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

