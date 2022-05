Journée nationale des préposées et des préposés d'aide à domicile | 25 mai 2022





« J'aide à domicile » : la fierté d'un métier essentiel

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les aides à domicile des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) se mobilisent et prennent la parole pour dire leur fierté d'exercer un métier essentiel. Elles invitent également les usagers et toute la population du Québec à envoyer un message fort aux élus et aux candidats en cette année électorale. La Journée nationale des préposées et des préposés d'aide à domicile, le 25 mai 2022, marque ainsi le lancement de la campagne #AccélérezLeVirage qui appelle le gouvernement à mettre en place les recommandations des EÉSAD pour respecter le premier choix des aînés : rester chez soi pour la vie.

« Le 25 mai prochain, les aides à domicile méritent plus que des remerciements pour leur travail essentiel. Elles prennent la parole et affirment fièrement « J'aide à domicile ». C'est l'occasion d'un véritable engagement du gouvernement à promouvoir ce métier et à poursuivre l'amélioration de leurs conditions de travail », affirme J. Benoit Caron, directeur du Réseau de coopération des EÉSAD.

Soutenir les aides à domicile

Toute personne préoccupée par le sort des aînés et par l'enjeu du soutien à domicile est invitée à signer sur chezmoipourlevie.com la déclaration d'appui aux recommandations proposées par les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. De plus, une trousse est disponible pour afficher un appui aux aides à domicile et aux EÉSAD sur les réseaux sociaux.

« Un virage majeur vers le soutien à domicile doit rapidement s'incarner par un effort collectif et concerté afin de?rendre les services plus accessibles à toutes et tous, de renforcer l'offre d'un continuum de services adaptés aux besoins des personnes et d'améliorer les conditions de travail des aides à domicile. Toute la population est invitée à se joindre à ceux et celles qui brisent l'isolement des aînés au quotidien en soutenant leurs demandes et leurs solutions pour améliorer le soutien à domicile », explique monsieur Caron.

Déclaration d'appui Chez moi pour la vie #AccélérezLeVirage

M. Caron ajoute : « Depuis plus de 25?ans, près d'une centaine d'EÉSAD oeuvrent tous les jours par l'intermédiaire de plus de 9 000 aides à domicile à travers le Québec pour répondre aux besoins des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Les EÉSAD ont proposé au gouvernement des solutions concrètes, fondées sur leur expertise. Elles ont maintenant besoin de l'appui de la population pour encourager leur mise en place ».

Le premier ministre, François Legault, a annoncé qu'il voulait réaliser le «?virage vers le soutien à domicile au Québec?». Toutefois, ce virage se fait attendre. Si 90?% des aînés vivent à la maison, la vaste majorité ne reçoivent pas les services adéquats à domicile, comme l'a démontré le rapport récent de la Vérificatrice générale. Dans le contexte du vieillissement de la population, de la pénurie de main-d'oeuvre et de l'appauvrissement des aînés, les besoins en soutien à domicile explosent.

Pour la communauté?, par la communauté?

Les entreprises d'économie sociale en aide a? domicile (EE?SAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EE?SAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services a? plus de 100 000 personnes.

Les EE?SAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 aides a? domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services a? domicile de qualité? aux citoyens qui en ont besoin.

Le mémoire présentant l'intégralité? des recommandations des EE?SAD est disponible ici. Nous vous invitons a? visiter nos sites Web pour en savoir plus sur le métier d'aide à domicile https://jaideadomicile.com, sur les services des EÉSAD https://aidechezsoi.com et sur l'initiative qui propose au gouvernement du Québec d'entreprendre un virage vers le soutien à domicile

https://www.chezmoipourlavie.com/.

