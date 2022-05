Lancement de notre service de soutien complet pour l'évaluation des essais sur le terrain 19 mai 2022





VeriServe lance une solution d'expérimentation et d'évaluation pour CASE/MaaS

TOKYO, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- VeriServe Corporation (siège social : Chiyoda-ku, Tokyo ; PDG : Yoshiyuki Shinbori) a le plaisir d'annoncer qu'elle lancera le 19 mai 2022 le service de soutien complet pour l'évaluation des tests sur le terrain. Il s'agit d'une offre unique pour les systèmes qui nécessitent des essais sur le terrain en matière de conduite autonome (AD) et de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les systèmes pour AD/ADAS progressent constamment, et nous offrons un soutien total pour augmenter le niveau de qualité des travaux de développement d'une large gamme de produits et de services, par exemple en vérifiant la fonctionnalité des dispositifs embarqués et des applications connexes lors de la conduite de véhicules réels.

1. Contexte du lancement de ce service

La concurrence est de plus en plus féroce en ce qui concerne le développement des systèmes utilisés dans l'AD/ADAS, de nouveaux systèmes étant lancés sur le marché à un rythme régulier. Les efforts de recherche et de développement ne cessent également de s'améliorer. En conséquence, un nombre considérable d'applications logicielles complexes est installé dans chaque véhicule. À la lumière de ces tendances, l'interface homme-véhicule dans le cockpit (dans et autour du siège du conducteur) est également devenue plus sophistiquée.

Les travaux de vérification et d'évaluation des systèmes sont souvent menés dans le cadre d'une simulation virtuelle, mais il est de plus en plus nécessaire d'effectuer des tests sur le terrain en utilisant des véhicules réels sur la voie publique pour garantir la fiabilité. Avec une tendance croissante à l'affichage numérique des informations dans les véhicules, il est nécessaire de vérifier la qualité en termes de visibilité, d'opérabilité et de commodité de la mobilité, ainsi que le confort dans le cockpit.

Cependant, il est difficile pour les clients d'effectuer des tests sur le terrain en utilisant des véhicules réels, car cela demande des efforts et des ressources considérables pour trouver des conducteurs d'essai, concevoir des itinéraires et gérer le test sur le terrain.

Chez VeriServe, nous soutenons les efforts visant à améliorer la qualité des logiciels depuis environ 40 ans grâce à nos services de vérification dans un large éventail de domaines. Nous proposons également une aide à la conception d'itinéraires efficaces pour les conducteurs en nous appuyant sur notre expérience et nos connaissances approfondies issues de tests sur le terrain utilisant des véhicules réels, ainsi que sur les outils que nous avons développés grâce à ces tests sur le terrain. Nos réalisations en matière de tests sur le terrain de haute qualité sont le fruit de notre capacité à communiquer en anglais avec les fabricants japonais et internationaux de l'industrie automobile.

2. Clients cibles*1

Les constructeurs et fournisseurs automobiles qui développent des systèmes pour l'AD/ADAS

Les entreprises impliquées dans les activités liées aux services connectés et MaaS

3. Flux de service

Sur la base d'une analyse de vos besoins, nous concevrons des itinéraires et créerons un plan de conduite, et nous nous occuperons également des véhicules, des conducteurs et des ingénieurs. Nous offrons un soutien total afin d'augmenter le niveau de qualité des travaux de développement d'une large gamme de produits et de services, par exemple en vérifiant la fonctionnalité des dispositifs embarqués et des applications connexes tout en conduisant de vrais véhicules équipés de plusieurs dispositifs sur les routes publiques en Suisse et à l'étranger.

4. Caractéristiques du service et nos points forts

(1) Expérience considérable en matière de tests de conduite dans le pays et à l'étranger

Nous pouvons nous targuer d'un solide palmarès en matière d'essais sur le terrain avec des véhicules réels dans 25 pays du monde. Nous pouvons également confier des travaux à des ingénieurs japonais capables de communiquer en anglais, car cela est nécessaire pour vérifier la fonctionnalité des dispositifs embarqués ou évaluer le cockpit et les applications connexes des fournisseurs étrangers.

(2) Des réalisations abondantes qui ont soutenu la conception de routes optimales

Nous fournissons un soutien complet grâce à nos systèmes exclusifs : le FT Map System*2 qui aide à concevoir des itinéraires de conduite, et TREES*3 qui intègre différents aspects pour l'évaluation.

(3) Support d'évaluation complet pour relier les plateformes connectées aux véhicules

Nous fournissons un soutien complet à l'évaluation*4 tout en travaillant à partir d'un large éventail de perspectives pour relier les véhicules aux applications, comme dans les domaines suivants :

Évaluation des dispositifs embarqués à l'aide de véhicules réels

Évaluation des performances dans un véhicule réel relié à une plateforme connectée et à un smartphone (test de bout en bout)

Vérification de la compatibilité entre une application smartphone et un système d'affichage audio (DA) installé dans le cockpit d'un véhicule

Vérification de la connectivité avec les smartphones prenant en charge CarPlay (CP) *5 ou Android Auto (AA) *6

ou Android Auto (AA) Test de référence pour les connexions BT/BLE*7

(4) Réponse flexible éprouvée

Il est essentiel de gérer et de répondre à un large éventail d'événements (risques) soudains et inattendus qui peuvent survenir tout au long du processus, tels que la reprogrammation en raison de retards dans le développement, la modification des itinéraires de test en raison de catastrophes naturelles ou de mauvaises conditions météorologiques, et la nouvelle collecte de données en raison de problèmes de reconnaissance des obstacles sur les panneaux de signalisation. Nous réagissons avec souplesse à de nombreux événements différents qui risquent de retarder l'ensemble du projet.

(5) Mise à jour continue des services en fonction de l'évolution de l'informatique

Nous mettons à jour les données de localisation des stations de recharge à mesure que les VE gagnent en popularité. Nous nous efforçons également de mettre à jour les mesures de gestion de flotte et de conduite sûre, nous collectons et accumulons les données des dispositifs embarqués, et nous adoptons rapidement les nouvelles directives et orientations définies par les activités des organisations concernées. Grâce à ces efforts, nous étendons et améliorons nos services afin d'aider nos clients à se tenir toujours au courant des activités visant à améliorer la qualité.

L'industrie automobile connaît actuellement un changement radical qui ne se produit qu'une fois par siècle.

L'évolution des technologies avancées telles que la conduite autonome, l'IA et l'IoT élargit les possibilités de mobilité. Nous considérons ces changements dans le paysage commercial comme une opportunité, et nous aiderons à réaliser une mobilité sûre et confortable pour la société en offrant des services de haute qualité qui sont uniques à VeriServe.

*1 Nos services ont été très bien notés par nos clients, notamment des sociétés de services informatiques, des sociétés de marketing et des fournisseurs de développement d'applications pour divers types d'appareils. *2 Nous avons développé le FT Map System en tant qu'offre propriétaire qui fournit une aide à la conception d'itinéraires pour la conduite. Il comporte une base de connaissances des données de localisation (telles que le nombre de voies dans les routes, et les stations de recharge des VE) que nous avons créées grâce à nos efforts passés dans les tests sur le terrain avec des véhicules réels. *3 Nous avons développé TREES comme un outil propriétaire pour aider à la conception des tests. Il inclut nos perspectives issues de tests antérieurs sous forme de connaissances abstraites et structurées. *4 Nous répondons à un large éventail d'exigences en dehors des domaines énumérés ici, y compris le travail d'évaluation du système basé sur l'UI/UX du cockpit dans son ensemble (par exemple, la visibilité, la commodité et le confort), la collecte de données de journal, la collecte de données de capteur et l'annotation des données de capteur collectées. *5 CarPlay (CP) : Une norme développée par Apple pour utiliser l'écran d'une voiture pour se connecter à un iPhone et le contrôler. Pour utiliser cette application, l'iPhone doit être connecté au véhicule via un câble Lightning ou Bluetooth. *6 Android Auto (AA) : Une application développée par Google qui optimise un terminal Android pour une utilisation en véhicule. *7 BT/BLE? Abréviation de Bluetooth / Bluetooth Low Energy.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1817614/image_820632_35256901.jpg

