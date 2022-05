stc pay atteint les 8 millions de comptes sur la plateforme ouverte de Temenos





Temenos (SIX : TEMN) annonce aujourd'hui le succès du déploiement de stc pay, le principal portefeuille numérique au Moyen-Orient, sur la plateforme ouverte de Temenos pour la banque composable. La plateforme cloud native de Temenos a permis à stc pay d'évoluer efficacement pour atteindre plus de 8 millions de comptes.

Grâce à stc pay, les clients gèrent facilement leur budget sur leur smartphone, envoient et reçoivent des paiements dans le monde entier, effectuent des achats en ligne et retirent de l'argent aux distributeurs automatiques de billets.

Agréé en 2018 en tant qu'établissement de monnaie électronique (EMI), stc pay a obtenu une licence bancaire numérique auprès de la Banque centrale saoudienne en 2021. stc pay peut désormais mettre à profit la plateforme ouverte de Temenos pour la banque composable afin de saisir de nouvelles opportunités avec de futurs produits.

stc pay est entièrement pris en charge par la plateforme ouverte de Temenos et exploite ses fonctions bancaires afin de traiter un ensemble d'opérations et de gérer les comptes clients. Grâce à son architecture technologique avancée, cette plateforme cloud native à la fois très ouverte et très sécurisée permet à stc pay de concevoir, de développer et de déployer des fonctions bancaires à grande échelle.

stc pay est le principal concurrent sur le marché du numérique au Moyen-Orient et en Afrique. En s'appuyant sur la technologie de Temenos, la banque est davantage rationalisée et écologique, ce qui permet une optimisation des coûts et une augmentation de l'efficacité opérationnelle à grande échelle.

L'efficacité et l'évolutivité de la plateforme ouverte de Temenos aidera stc pay à se développer durablement et à soutenir la croissance dans la région en matière de paiements électroniques. Actuellement, environ seulement un tiers des transactions commerciales sont effectuées par voie électronique. De nouvelles démarches gouvernementales et réglementaires ainsi que les retombées de la pandémie de COVID-19 ont accéléré l'adoption des paiements électroniques.

Seedz Technology Group, l'intégrateur de systèmes centré sur la banque numérique, a dirigé le déploiement en partenariat avec Temenos et BankerWay, l'un des principaux fournisseurs de services spécialisés de Temenos, pour les prestations de mise en oeuvre et de personnalisation. Cette collaboration a permis à stc pay de combiner les fonctions bancaires de Temenos avec de nombreux services de paiement, générant ainsi le portefeuille numérique le plus complet du Moyen-Orient.

Selon une enquête de l'Economist Intelligence Unit, 60 % des cadres du secteur bancaire de la région Moyen-Orient/Afrique estiment que la part des paiements en espèces représentera moins de 5 % des transactions commerciales d'ici à 2025. Dans une enquête menée auprès des consommateurs en 2021 par McKinsey, 58 % des consommateurs au Moyen-Orient privilégient fortement les méthodes de paiement électroniques, tandis que seulement 10 % préfèrent les espèces. Vision 2030, le plan de développement moderne et ambitieux mis en place par l'Arabie saoudite afin de redéfinir l'économie, a alimenté ce dynamisme et le potentiel de stc pay à développer sa clientèle et élargir son offre.

Ahmed Alenazi, président-directeur général de stc pay, déclare : « Grâce à Temenos, stc pay peut libérer les formidables opportunités offertes par les paiements électroniques au Moyen-Orient. Temenos nous a permis d'évoluer efficacement afin de développer durablement notre activité, introduire de nouveaux produits et offrir en continu des services numériques innovants aux clients et aux commerçants. Nous entrons dans une nouvelle et passionnante phase de développement et notre partenariat avec Temenos constitue un élément clé de notre croissance à long terme. »

Jean-Paul Mergeai, président des régions EMEA-APAC chez Temenos, déclare : « C'est un privilège de conclure un partenariat avec stc pay alors que l'entreprise étend son service et sa portée dans la région. stc pay offre une expérience numérique unique aux clients qui souhaitent gérer rapidement et facilement leur argent en déplacement. Compte tenu du taux de pénétration des appareils mobiles élevé dans la région et d'une préférence en constante évolution pour les transactions sans numéraire, stc pay se prépare à un bel avenir et s'impose comme une référence sur ce segment de croissance prometteur. Nous tenons à féliciter l'équipe de stc pay pour avoir atteint les 8 millions de comptes en seulement 24 mois, une réussite majeure qui démontre l'évolutivité de la plateforme ainsi que les avantages que le service offre aux clients chaque jour. »

Abdulrahman AlMutairi, vice-président de la technologie, STC Pay, déclare : « La plateforme ouverte de Temenos donne la possibilité à stc pay d'exploiter les services de banque numérique en introduisant un système bancaire de base robuste, sécurisé et cloud-native, intégré dans une architecture d'entreprise qui vise l'évolutivité et l'agilité en utilisant les API, les microservices et le DevOps. »

Mohamad Ajjour, président-directeur général de Seedz, déclare : « stc pay est un précurseur qui façonne l'avenir des paiements électroniques et des services bancaires numériques au Moyen-Orient. Le partenariat entre stc pay, Seedz et Temenos représente un modèle de banque numérique moderne. Nous tenons à féliciter nos partenaires innovants chez stc pay pour les efforts déployés afin que cette ambition se concrétise. »

