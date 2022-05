Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Début des travaux de consolidation de la jetée nord au quai de la traverse





QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout que des travaux de consolidation seront réalisés à la jetée nord au quai de la traverse entre le 23 mai et le 30 décembre 2022. La STQ tient à rassurer la clientèle que ces travaux n'occasionneront pas de perturbation au service. De plus, la gare fluviale, l'aire d'attente des véhicules et l'embarcadère demeureront accessibles pour toute la durée du chantier.

Les travaux consisteront à l'enrochement de la jetée nord du quai. Ils sont requis afin d'assurer la pérennité de la structure à long terme. La clientèle pourra rencontrer des véhicules lourds de transport en vrac dans les voies d'accès de la traverse. La STQ, en collaborations avec l'entrepreneur, s'assurera de la sécurité et de la cohabitation entre les différents usagers.

Le chantier sera en activité de jour entre 7 h et 19 h.

