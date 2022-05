IDB Invest encourage les courses en ligne et la création d'emplois avec Merqueo au Mexique, en Colombie et au Brésil





L'accord comprend une source innovante de financement du e-commerce à travers une structure mezzanine pour soutenir les TPE et PME

WASHINGTON, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest et Blue like an Orange Sustainable Capital ont octroyé un financement de 22 millions de dollars à Merqueo, la première plateforme de livraison de courses en ligne d'Amérique latine avec des activités au Mexique, en Colombie et au Brésil. Ceci inclut un financement mezzanine de 4 millions de dollars de IDB Invest et 18 millions de dollars mobilisés par Blue like an Orange. Ces sommes aideront Merqueo à se développer au Brésil et à améliorer sa plateforme technologique.

Le financement favorisera la croissance de la chaîne d'approvisionnement de vente au détail et la création d'emplois, puisque Merqueo devrait renforcer ses liens en amont. Merqueo augmentera également ses volumes d'achats au Brésil auprès de fournisseurs locaux, 80% d'entre eux étant des micro, petites et moyennes entreprises (TPE et PME), tout en stimulant la création d'emploi avec la perspective d'embauche de 2 000 travailleurs d'ici 2025.

IDB Invest offrira également des services-conseils pour développer une stratégie de durabilité robuste et réalisable afin de mieux identifier, gérer et mesurer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) dans l'ensemble de ses opérations.

L'accord devrait contribuer à la réalisation de cinq des objectifs de développement durable de l'ONU : Travail décent et croissance économique (ODD 8), Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9), Inégalités réduites (ODD 10), Consommation et production responsables (ODD 12) et Partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17).

À propos de IDB Invest

IDB Invest est une banque de développement multilatérale engagée dans la promotion du développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par l'intermédiaire du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables afin de produire des résultats financiers et de maximiser le développement économique, social et environnemental de la région. Avec un portefeuille de 14,8 milliards de dollars en gestion d'actifs et 376 clients dans 25 pays, IDB Invest offre des solutions financières et des services de conseil innovants qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

À propos de Merqueo

Merqueo est en train de construire le plus grand réseau logistique de dark stores en Amérique latine pour une livraison de courses plus rapide et à moindre coût. Son catalogue comprend jusqu'à 10 000 produits, y compris des fruits et légumes frais, des produits importés, des boissons alcoolisées, des articles ménagers, des produits de soins personnels, et plus encore. Actuellement, l'entreprise opère au Mexique, en Colombie et au Brésil.

À propos de Blue like an Orange Sustainable Capital

Blue like an Orange Sustainable Capital cherche des occasions de prêter à des entreprises et des projets qui offrent à la fois de solides rendements ajustés au risque et un impact social positif, en accord avec les objectifs de développement durable de l'ONU.

Contact pour les médias :

Ana Lucia Escudero

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1820414/GettyImages_1159440600.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 mai 2022 à 09:23 et diffusé par :