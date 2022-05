Tecnotree est reconnue comme Acteur du changement de l'année par la Fondation de la Bourse d'Helsinki





Tecnotree, un fournisseur de technologie originaire d'Espoo, a été reconnue Acteur du changement de l'année. La société a joué un rôle majeur en fournissant des services euro-finlandais innovants permettant de stimuler la croissance sur les marchés émergents. Ses produits et solutions numériques compatibles 5G ont été accueillis avec succès dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les régions d'Asie-Pacifique. Ses solutions sont essentielles pour offrir au secteur des télécommunications ainsi qu'à ses clients des capacités numériques avancées leur permettant d'accéder à des services numériques essentiels à travers le monde dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services de paiement.

« Le changement et la transformation sont l'essence même de notre entreprise. Au cours des dix dernières années, nous avons redéfini notre entreprise en interne pour adopter un modèle opérationnel agile qui aide nos employés à innover en continu et à distribuer des logiciels numériques de premier plan à nos clients et à leurs clients, alliant et favorisant ainsi une croissance durable et équitable ainsi qu'un impact économique à travers les chaînes de valeur. Grâce à ce changement interne, nos actionnaires ont également obtenu un rendement des capitaux propres et du bénéfice par action satisfaisant au cours des dernières années », déclare Padma Ravichander, PDG de Tecnotree OYJ, ESPOO.

« Notre ambition est de dynamiser les communautés numériquement connectées et de permettre à nos clients de bénéficier d'un développement durable et inclusif grâce à notre plateforme numérique, nos logiciels et nos services », a-t-elle ajouté. Le but de notre offre est de favoriser le développement des services de connectivité essentiels grâce à des innovations euro-finlandaises. Nous sommes fiers d'annoncer que nos produits numériques ont été acceptés sur un ensemble de marchés émergents. Cela illustre tout à fait notre approche One-Tecnotree qui permet d'étendre des services essentiels, au-delà de la connectivité vocale et des données, à d'autres domaines du numérique, notamment ceux la santé, l'éducation, l'inclusion financière, l'égalité économique et l'emploi, tout en contribuant à une croissance indépendante et équitable sur ces marchés, réduisant ainsi la fracture culturelle et économique.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est la seule solution de gestion commerciale numérique exhaustive pour les fournisseurs de services numériques, avec plus de 40 années de connaissances sectorielles approfondies, d'exécution éprouvée et de capacité de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions se basent sur des technologies open-source et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les fournisseurs de services télécoms et numériques, avec un écosystème pré-intégré de partenaires B2B2X dans les secteurs du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT et bien plus encore. Les produits, plateformes et partenaires Tecnotree soutiennent des écosystèmes émergents de plus d'un milliard d'abonnés dans plus de 70 pays. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.tecnotree.com.

