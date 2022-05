Philip Sanford se joint au conseil d'administration de Neptune Solutions Bien-être en tant que président du comité d'audit





M. Sanford apporte à l'équipe de Neptune sa grande expérience en matière de conseil, d'audit et de fonctionnement des conseils d'administration.

LAVAL, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. («?Neptune?» ou la «?Société?») (Nasdaq?: NEPT) (TSX?: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur Audit santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que Phil Sanford s'est joint au conseil d'administration de Neptune et qu'il occupera le poste de président du comité d'audit.

«?Nous sommes très heureux d'accueillir Phil au sein du conseil d'administration de Neptune en tant que président du comité d'audit?», a déclaré Julie Phillips, présidente du conseil d'administration de Neptune. «?La profondeur et l'étendue de son expérience dans des postes de conseil financier et stratégique, conjuguées à sa connaissance directe des marques de Neptune et à sa passion pour celles-ci, font de lui un partenaire précieux alors que nous continuons à positionner Neptune en vue d'un succès à long terme.?»

M. Sanford a précédemment fait partie de l'équipe de direction de N3 s.r.l., une entreprise mondiale de vente interne soutenue par la technologie, qui a été rachetée par Accenture en 2020. Il a conseillé de nombreuses sociétés de placement privé et banques d'affaires de premier plan en matière de fusions et acquisitions et d'opérations de fermeture du capital dans le secteur des biens de consommation. Parmi celles-ci figurent Bain Capital, Carlyle, Moelis, Blackstone, Kelso, Mid-Ocean Partners, Morgan Stanley Private Equity et Morgan Stanley Expansion Capital. Il siège actuellement au conseil consultatif de Morgan Stanley Expansion Capital Funds, ainsi qu'aux conseils d'administration d'Ecentria, de CMX et d'Image Skincare. Il a également été président du conseil d'administration de Sprout Organics. M. Sanford a précédemment siégé aux conseils d'administration de Chattem, inc. et de Caribou Coffee. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en finances, économie et philosophie de l'Université d'État Austin Peay à Clarksville, au Tennessee.

«?Je suis enthousiasmé par les occasions qui se présentent à Neptune Solutions Bien-être. L'entreprise est bien positionnée pour connaître une croissance, grâce à son excellente équipe de direction et à son succès avéré dans la création et le lancement de marques qui plaisent à la nouvelle génération de consommateurs?», a indiqué M. Sanford. «?Et en tant qu'ancien administrateur de Sprout Organics, je possède une connaissance approfondie des activités de Sprout. J'ai hâte d'appliquer ces acquis à chacune des marques de Neptune?».

«?L'étendue de l'expérience de Phil correspond à la réalité de Neptune et à la direction que nous prenons. Son parcours chez Morgan Stanley sera bénéfique à Neptune alors que nous entreprenons de devenir une société diversifiée de biens de consommation courante?», a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. «?Nous sommes ravis de pouvoir compter sur lui pour nous aider à franchir cette nouvelle étape de croissance?».

L'ajout de M. Sanford au poste de président du comité d'audit fait suite à la nomination de l'actuelle présidente du conseil d'administration, Julie Phillips, en février 2022. Ces deux sièges viennent compléter et renforcer l'expertise du conseil d'administration de Neptune en vue de la prochaine étape de la croissance de l'entreprise.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

