Velan Inc. Publie de solides résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice financier 2021/22 et rétablit le dividende





MONTRÉAL, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son exercice et quatrième trimestre terminés le 28 février 2022.



Faits saillants :

Chiffre d'affaires trimestriel de 124,8 millions de dollars, une augmentation de 39,3 millions de dollars ou 46,0 %, comparativement à l'exercice précédent

La marge brute pour le trimestre s'est chiffrée à 47,7 millions de dollars, une augmentation de 24,7 millions de dollars ou 106,8% comparativement à l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage pour le trimestre s'est appréciée de 1,120 points de base passant de 27.0% à 38,2 %. L'augmentation de la marge brute est principalement attribuable à une hausse significative du volume des ventes.

Le Société a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, en raison de sa solide trésorerie à la fin du trimestre.

BAIIA 2 de 16,6 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 14,9 millions de dollars ou 906,8 %. Les résultats améliorés ont été atteints malgré une réduction de 2,3 millions de dollars des subventions salariales d'urgence du Canada (« SSUC »).

Perte nette 1 de 25,6 millions de dollars pour le trimestre comparativement à un résultat net 1 de 0,3 million de dollars l'année dernière. Résultat net ajusté 2 de 7,0 millions de dollars en redressant une charge d'impôt non monétaire de 32,6 millions de dollars afin de décomptabiliser une partie de l'actif d'impôt différé de la Société.

Les nouvelles affaires nettes (les « nouvelles affaires ») 2 se sont établies à 77,1 millions de dollars pour le trimestre, en baisse de 3,8 millions de dollars, ou 4,7 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Carnet de commandes 2 de 501,2 millions de dollars à la fin de l'exercice, dont 64,2 % des commandes sont livrables dans les 12 prochains mois. Le carnet de commandes 2 à la fin de l'exercice précédent s'élevait à 562,5 millions de dollars et contenait 60,2 % de commandes livrable dans les 12 prochains mois.

de 501,2 millions de dollars à la fin de l'exercice, dont 64,2 % des commandes sont livrables dans les 12 prochains mois. Le carnet de commandes à la fin de l'exercice précédent s'élevait à 562,5 millions de dollars et contenait 60,2 % de commandes livrable dans les 12 prochains mois. La Société a utilisé sa trésorerie pour réduire sa dette, qui consiste en sa dette bancaire et sa dette à long terme, de plus de moitié soit de 69,8 millions de dollars à 31,6 millions de dollars. Le montant net de la trésorerie de la Société s'élève à 53,5 millions de dollars à la fin du trimestre, soit une diminution de 9,5 millions de dollars, ou 15,1 %, par rapport à l'exercice précédent.

Bruno Carbonaro, chef de la direction et président de Velan Inc., a déclaré : « Les résultats obtenus par Velan au cours de cet exercice sont excellent. Nous entrons dans une nouvelle étape de l'évolution de l'entreprise. Nos ventes cette année ont retrouvé le niveau de 2016, ce qui a entrainé une amélioration considérable de notre marge brute de 32.8% et de notre BAIIA, qui a plus que doublé pour atteindre 39,6 millions de dollars. Notre carnet de commande a diminué mais reste sain a 501,2 millions de dollars. L'entreprise a également réduit son endettement de plus de moitié. Ceci démontre que Velan est sortie renforcée de la pandémie. Nous avons géré les contretemps à court terme tout en consolidant nos points forts, en corrigeant les problèmes structurels et en mettant en place une équipe de direction solide, qui est prête à franchir une prochaine étape. Enfin, j'aimerais annoncer que Rishi Sharma entrera en fonction comme directeur financier de Velan le 23 mai 2022 et en profitant de l'occasion pour remercier Benoit Alain, qui sera bientôt notre ancien CFO, pour une transition parfaitement exécutée. »

Faits saillants financiers

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 28 février

2022 28 février

2021 28 février

2022 28 février

2021 Chiffre d'affaires 124 849$ 85 510$ 411 242$ 302 063$ Marge brute 47 723 23 072 134 969 80 539 Marge brute en % 38,2% 27,0% 32,8% 26,7% Résultat net1 (25 590) 338 (21,141) 2 867 Résultat net1 par action ? de base et dilué (1,19) 0,02 (0,98) 0,13 Résultat net ajusté2 7 013 338 11,462 2 867 Résultat net adjusté2 par action ? de base et dilué 0,32 0,02 0,53 0,13 BAIIA2 16 592 1 684 39 599 15 573 BAIIA2 par action ? de base et dilué 0,77 0,08 1.83 0,72



Quatrième trimestre de 2022 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2021) :

Le chiffre d'affaires pour le trimestre s'est établi à 124,8 millions de dollars, une augmentation de 39,3 millions de dollars, ou 46,0 %. Le chiffre d'affaires pour le trimestre a bénéficié de l'augmentation des livraisons de commandes importantes enregistrées par les opérations nord-américaines, françaises et italiennes de la Société au cours de l'exercice précédent destinées essentiellement aux marchés de la pétrochimie, du nucléaire et du pétrole et du gaz, respectivement. Le chiffre d'affaires de la Société a également été influencé positivement par une réévaluation de sa provision pour garantie d'exécution de 8,8 millions de dollars. De plus, la tendance positive en ce qui concerne les ventes liées à des activités ERR trimestrielles s'est poursuivie ce trimestre en raison de l'amélioration des nouvelles affaires 2 pour ce type d'activité au premier semestre de l'exercice considéré. Cette tendance positive a permis au chiffre d'affaires trimestriel de la Société de continuer de progresser tout au long de l'exercice.

pour ce type d'activité au premier semestre de l'exercice considéré. Cette tendance positive a permis au chiffre d'affaires trimestriel de la Société de continuer de progresser tout au long de l'exercice. Les nouvelles affaires 2 pour le trimestre se sont établies à 77,1 millions de dollars, en baisse de 3,8 millions de dollars, ou 4,7 %. La diminution pour le trimestre est attribuable principalement à un montant plus faible de nouvelles commandes 2 enregistrées par les filiales européennes de la Société, principalement dans le secteur du nucléaire, compensé en partie par une performance solide de nouvelles commandes enregistrées par les opérations nord-américaines de la Société, en particulier en ce qui concerne les commandes liées aux activités ERR.

pour le trimestre se sont établies à 77,1 millions de dollars, en baisse de 3,8 millions de dollars, ou 4,7 %. La diminution pour le trimestre est attribuable principalement à un montant plus faible de nouvelles commandes enregistrées par les filiales européennes de la Société, principalement dans le secteur du nucléaire, compensé en partie par une performance solide de nouvelles commandes enregistrées par les opérations nord-américaines de la Société, en particulier en ce qui concerne les commandes liées aux activités ERR. La marge brute pour le trimestre s'est établie à 47,7 millions de dollars, une augmentation de 24,7 millions de dollars, ou 106,8 %. La marge brute en pourcentage du trimestre a grimpé de 1,120 points de base par rapport au dernier trimestre de l'exercice précédent pour atteindre 38,2 %. L'amélioration de la marge brute pour le trimestre est attribuable principalement à l'accroissement du volume des ventes, ce qui a permis à la Société de couvrir ses coûts indirects fixes de production de manière plus efficiente. L'augmentation des marges de la Société résulte également de la livraison d'une plus grande proportion de produits à marge élevée ainsi que des activités d'amélioration de marges mises en oeuvre par la Société au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et de transformation V20. Le bénéfice brut a également profité d'une réévaluation positive de la provision pour garantie d'exécution de la Société de 8,8 millions de dollars pour le trimestre. Enfin, la hausse de la marge brute en pourcentage a plus que compensé la diminution des SSUC de 1,3 million de dollars pour le trimestre par rapport à l'exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d'administration.

Les frais d'administration pour le trimestre se sont élevés à 38,8 millions de dollars, en hausse de 14,7 millions de dollars ou 60,7%. L'augmentation des frais d'administration pour le trimestre est attribuable principalement à une hausse non-récurrente de 13,1 millions de dollars des frais liés aux poursuites relatives à l'amiante en instance dont la Société fait l'objet afin de réviser, à la lumière de nouvelles estimations, l'évaluation de la provision qui tiendrait compte de toutes les poursuites en instance plutôt que des seuls montants réglés. La hausse est également attribuable à l'augmentation générale des frais d'administration, comme les frais de déplacement, de commercialisation et d'entretien de bureau qui avaient considérablement diminué lorsque la pandémie mondiale a éclaté en 2020, ainsi qu'à une croissance des commissions sur ventes pour le trimestre découlant de l'augmentation du chiffre d'affaires. Enfin, l'augmentation des frais d'administration s'explique aussi par une diminution de 1,0 million de dollars pour le trimestre des SSUC par rapport à l'exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d'administration.

La perte nette1 pour le trimestre s'est établi à 25,6 millions de dollars, ou 1,19 $ par action, comparativement à un résultat net1 de 0,3 millions de dollars, ou 0,02 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette1 pour le trimestre reflète les importants contrecoups d'une charge d'impôt non monétaire de 32,6 millions de dollars afin de décomptabiliser une partie de l'actif d'impôt différé de la Société. Compte non tenu de cet ajustement de charge d'impôts non monétaire, le résultat net ajusté2 pour le trimestre s'élève à 7,0 millions de dollars ou 0,32 $ par action. Le BAIIA2 pour le trimestre s'est établi à 16,6 millions de dollars, ou 0,77 $ par action, comparativement à 1,6 millions de dollars, ou 0,08 $ par action, à l'exercice précédent. L'augmentation du BAIIA2 au cours du trimestre est attribuable principalement a une marge brute majorée pour les raisons expliquées précédemment, et à un profit net non récurrent de 4,6 millions de dollars, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, sur la cession de l'investissement de la Société dans Juwon Special Steel Co. Ltd. au quatrième trimestre de l'exercice considéré. L'amélioration est également due à l'absence de frais de restructuration et de transformation qui ont totalisé 1,3 million de dollars au dernier trimestre de l'exercice précédent. Ces améliorations du BAIIA2 ont été partiellement compensées par une augmentation des frais d'administration tel qu'expliqué dans la section précédente. Les variations du résultat ajusté2 de la Société pour le trimestre sont attribuables aux facteurs mentionnés précédemment, accompagnées d'une variation défavorable de l'impôt sur le résultat.



Exercice 2022 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport à l'exercice 2021) :

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est établi à 411,2 millions de dollars, une augmentation de 109,2 millions de dollars, ou 36,1 %. Le chiffre d'affaires de l'exercice a bénéficié de l'augmentation des livraisons de commandes importantes enregistrées par les opérations nord-américaines, françaises et italiennes de la Société au cours de l'exercice précédent destinées essentiellement aux marchés de la pétrochimie, du nucléaire et du pétrole et du gaz, respectivement. Le chiffre d'affaires de la Société a également été influencé positivement par une réévaluation de sa provision pour garantie d'exécution de 13,2 millions de dollars pour l'exercice.

Les nouvelles affaires 2 de l'exercice ont atteint 363,5 millions de dollars, en baisse de 63,1 millions de dollars, ou 14,8 %. Cette diminution pour l'exercice est attribuable principalement à un montant généralement plus bas de nouvelles commandes 2 enregistrées par les opérations italiennes et françaises de la Société, qui ont toutes deux pris en charge des commandes importantes dans le secteur nucléaire et dans le secteur en amont du pétrole et du gaz au cours de l'exercice précédent. La diminution a été compensée en partie par une augmentation marquée du nombre de commandes liées aux activités ERR prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société pendant l'exercice considéré. La Société est encouragée par la reprise de ses nouvelles affaires 2 liées à des activités ERR, qui avaient été plombées par la pandémie mondiale à la fin de l'exercice précédent, ce qui en définitive a eu un effet défavorable sur le chiffre d'affaires de la dernière partie de l'exercice précédent et du premier semestre de l'exercice considéré.

de l'exercice ont atteint 363,5 millions de dollars, en baisse de 63,1 millions de dollars, ou 14,8 %. Cette diminution pour l'exercice est attribuable principalement à un montant généralement plus bas de nouvelles commandes enregistrées par les opérations italiennes et françaises de la Société, qui ont toutes deux pris en charge des commandes importantes dans le secteur nucléaire et dans le secteur en amont du pétrole et du gaz au cours de l'exercice précédent. La diminution a été compensée en partie par une augmentation marquée du nombre de commandes liées aux activités ERR prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société pendant l'exercice considéré. La Société est encouragée par la reprise de ses nouvelles affaires liées à des activités ERR, qui avaient été plombées par la pandémie mondiale à la fin de l'exercice précédent, ce qui en définitive a eu un effet défavorable sur le chiffre d'affaires de la dernière partie de l'exercice précédent et du premier semestre de l'exercice considéré. Puisque le chiffre d'affaires a surpassé les nouvelles affaires 2 pendant l'exercice, le ratio commandes/chiffre d'affaires 2 de la Société s'est établi à 0,88 pour l'exercice. De plus, le carnet de commandes 2 total a diminué de 61,3 millions de dollars, ou 10,9 %, depuis le début de l'exercice, pour s'établir à 501,2 millions de dollars au 28 février 2022. La réduction du carnet de commandes 2 est attribuable principalement au ratio commandes/chiffre d'affaires 2 qui s'est établi à moins de 1,00, combiné à l'affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain depuis le début de l'exercice. Par ailleurs, le carnet de commandes 2 de la société livrable dans l'année se situe à un niveau similaire à celui de l'exercice précédent.

pendant l'exercice, le ratio commandes/chiffre d'affaires de la Société s'est établi à 0,88 pour l'exercice. De plus, le carnet de commandes total a diminué de 61,3 millions de dollars, ou 10,9 %, depuis le début de l'exercice, pour s'établir à 501,2 millions de dollars au 28 février 2022. La réduction du carnet de commandes est attribuable principalement au ratio commandes/chiffre d'affaires qui s'est établi à moins de 1,00, combiné à l'affaiblissement du taux de change au comptant de l'euro par rapport au dollar américain depuis le début de l'exercice. Par ailleurs, le carnet de commandes de la société livrable dans l'année se situe à un niveau similaire à celui de l'exercice précédent. La marge brute de l'exercice s'est établie à 135,0 millions de dollars, une augmentation de 54,4 millions de dollars, ou 67,6 %. La marge brute en pourcentage de 32,8 % représente une augmentation de 610 points de base par rapport à l'exercice précédent. L'amélioration de la marge brute pour l'exercice est attribuable principalement à l'accroissement du volume des ventes, ce qui a permis à la Société de couvrir ses coûts indirects fixes de production de manière plus efficiente. L'augmentation des marges de la Société résulte également de la livraison d'une plus grande proportion de produits à marge élevée ainsi que des activités d'amélioration de marges mises en oeuvre par la Société au cours des derniers exercices dans le cadre du plan de restructuration et de transformation V20. Le bénéfice brut a également profité d'une réévaluation positive de la provision pour garantie d'exécution de la Société de 13,2 millions de dollars pour l'exercice. De plus, la marge brute de la Société pour l'exercice a également bénéficié de mouvements favorables au niveau des écarts de change de 6,1 millions de dollars, constitués principalement d'écarts de change non réalisés liés à la fluctuation du dollar américain par rapport à l'euro et au dollar canadien comparativement aux mouvements similaires de l'exercice précédent. Enfin, la hausse de la marge brute en pourcentage a plus que compensé la diminution des SSUC de 5,9 millions de dollars pour l'exercice par rapport à l'exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d'administration.

Les frais d'administration pour l'exercice se sont élevés à 113,0 millions de dollars, en hausse de 32,9 millions de dollars ou 41,1 %. L'augmentation des frais d'administration pour l'exercice est attribuable principalement à une hausse non-récurrente de 13,1 millions de dollars des frais liés aux poursuites relatives à l'amiante en instance dont la Société fait l'objet afin de réviser, à la lumière de nouvelles estimations, l'évaluation de la provision qui tiendrait compte de toutes les poursuites en instance plutôt que des seuls montants réglés. La hausse est également attribuable à l'augmentation générale des frais d'administration, comme les frais de déplacement, de commercialisation et d'entretien de bureau qui avaient considérablement diminué lorsque la pandémie mondiale a éclaté en 2020, ainsi qu'à une croissance des commissions sur ventes pour l'exercice découlant de l'augmentation du chiffre d'affaires. Enfin, l'augmentation des frais d'administration s'explique aussi par une diminution de 4,7 millions de dollars pour l'exercice des SSUC par rapport à l'exercice précédent. Les subventions sont réparties entre le coût des ventes et les frais d'administration.

Le perte nette1 s'est chiffré à 21,1 millions de dollars, ou 0,98 $ par action pour l'exercice, comparativement à un résultat net1 de 2,9 millions de dollars, ou 0,13 $ par action, à l'exercice précédent. La perte nette1 de l'exercice reflète les importants contrecoups d'une charge d'impôt non monétaire de 32,6 millions de dollars afin de décomptabiliser une partie de l'actif d'impôt différé de la Société. Compte non tenu de cet ajustement de charge d'impôts non monétaire, le résultat net ajusté2 pour l'exercice s'élève à 11,5 millions de dollars ou 0,53 $ par action. Le BAIIA2 s'est chiffré à 39,6 millions de dollars, ou 1,83 $ par action pour l'exercice, comparativement à 15,6 millions de dollars, ou 0,72 $ par action, à l'exercice précédent. L'augmentation du BAIIA2 au cours de l'exercice est attribuable principalement a une marge brute majorée pour les raisons expliquées précédemment, et à un profit net non récurrent de 4,6 millions de dollars, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, sur la cession de l'investissement de la Société dans Juwon Special Steel Co. Ltd. au quatrième trimestre de l'exercice considéré. L'amélioration est également attribuable à une réduction de 2,7 millions de dollars des autres charges pour l'exercice imputable principalement à l'engagement de frais de remise en état du terrain d'une ancienne usine au deuxième trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation du BAIIA2 a été partiellement compensée par une hausse des frais d'administration tel que décrit dans le paragraphe précédent et par l'absence de produits de restructuration et de transformation qui avaient totalisé 3,9 millions de dollars à l'exercice précédent. Les produits de restructuration et de transformation de l'exercice précédent découlaient principalement d'un profit de 9,6 millions de dollars comptabilisé à la cession de l'une des usines montréalaises de la Société, étape cruciale du plan d'optimisation de l'empreinte de fabrication de la Société en Amérique du Nord prévue dans le cadre du plan V20. Les variations du résultat ajusté2 de la Société pour l'exercice sont attribuables aux facteurs mentionnés précédemment, accompagnées d'une variation défavorable de l'impôt sur le résultat.

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 30 juin 2022 à tous les actionnaires inscrits le 17 juin 2022.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu jeudi, le 19 mai 2022, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-337-6181, code d'accès 22018746. Du contenu en direct sera présenter aux participants pour la durée de l'appel au lien suivant : https://cc.callinfo.com/r/1r2125b9wxrer&eom dans le but de soutenir la discussion. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d'accès 22018746.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 411,2 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie environ 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

Résultat net ajusté et Bénéfice net avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers, sauf les montants par action) 28 février

2022

$ 28 février

2021

$ 28 février

2022

$ 28 février

2021

$ Résultat net (perte nette)1 (25 590 ) 338 (21 141 ) 2 867 Ajustements au titre des éléments suivants: Décomptabilisation d'actifs d'impôt différé 32 603 - 32 603 - Résultat net ajusté 7 013 338 11 462 2 867 Résultat net ajusté par action - De base et dilué 0,32 0,02 0,53 0,13 Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 401 2 632 9 591 10 148 Amortissement des immobilisations incorporelles 753 646 2 318 2 514 Charges financières, montant net 725 343 2 400 866 Impôt sur le résultat (exclusion faite de la décomptabilisation d'actifs d'impôt différé) 5 700 (2 311 ) 13 828 (822 ) BAIIA 16 592 1,648 39 599 15 573 BAIIA par action - De base et dilué 0,77 0,07 1,83 0,72



Le terme « résultat net ajusté » s'entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de la décomptabilisation d'actifs d'impôt différé. Le « résultat net ajusté par action » s'obtient en divisant le résultat net ajusté par le nombre total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s'entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de l'amortissement des immobilisations corporelles, de l'amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d'impôt sur le résultat. Le « BAIIA par action » s'obtient en divisant le BAIIA par le nombre total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s'entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d'une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d'une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d'affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes

Le terme « carnet de commandes » s'entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d'une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d'affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d'affaires » s'obtient en divisant les commandes par le chiffre d'affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires ? Voir les explications ci-haut.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux Février 28, Février 28, 2022 2021 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 015 74 688 Placements à court terme 8 726 285 Créances d'exploitation 115 834 135 373 Impôt sur le résultat à recouvrer 2 955 3 798 Stocks 223 198 204 161 Acomptes et charges payées d'avance 6 877 8 670 Actifs dérivés 553 196 412 158 427 171 Actifs non courants Immobilisations corporelles 73 906 96 327 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 693 17 319 Impôt différé 4 774 39 067 Autres actifs 897 949 96 270 153 662 Total des actifs 508 428 580 833 Passifs Passifs courants Dette bancaire 550 11 735 Dettes d'exploitation et charges à payer 80 503 88 130 Impôt sur le résultat à payer 3 806 1 609 Acomptes de clients 41 344 32 003 Provisions 18 444 32 225 Passifs dérivés 560 303 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 360 1 578 Partie à court terme de la dette à long terme 8 111 9 902 154 678 177 485 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 11 073 12 649 Dette à long terme 22 927 48 189 Impôt sur le résultat à payer 1 244 1 410 Impôt différé 4 025 2 545 Acomptes de clients 30 139 30 080 Provisions 13 101 - Autres passifs 5 731 8 254 88 240 103 127 Total des passifs 242 918 280 612 Total des capitaux propres 265 510 300 221 Total des passifs et des capitaux propres 508 428 580 833





États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Trimestres clos les Exercices clos les Février 28, Février 28, Février 28, Février 28, 2022

2021

2022

2021

$ $ $ $ Chiffre d'affaires 124 849 85 510 411 242 302 063 Coût des ventes 77 126 62 438 276 273 221 524 Marge brute 47 723 23 072 134 969 80 539 Frais d'administration 38 848 24 180 113 039 80 091 Profit sur la cession de Juwon Special Steel Co. Ltd. (16 108 ) - (16 108 ) - Restructuration et transformation - 1 290 - (3 930 ) Autres charges (produits) (2 ) (398 ) (538 ) 2 137 Résultat d'exploitation 24 985 (2 000 ) 38 576 2 241 Produits financiers 25 462 392 1 037 Charges financières (750 ) (805 ) (2 792 ) (1 903 ) Charges financières, montant net (725 ) (343 ) (2 400 ) (866 ) Résultat avant impôt 24 260 (2 343 ) 36 176 1 375 Charge (produit) d'impôt sur le résultat 38 303 (2 311 ) 46 431 (822 ) Résultat net de la période (14 043 ) (32 ) (10 255 ) 2 197 Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (25 590 ) 338 (21 141 ) 2 867 Participation ne donnant pas le contrôle 11 547 (370 ) 10 886 (670 ) Résultat net de la période (14 043 ) (32 ) (10 255 ) 2 197 Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (1,19 ) 0,02 (0,98 ) 0,13





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les Exercices clos les Février 28, Février 28, Février 28, Février 28, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (14 043 ) (32 ) (10 255 ) 2 197 Autres éléments du résultat global Écart de conversion (1 657 ) 1 864 (11 159 ) 13 163 Résultat global (15 700 ) 1 832 (21 414 ) 15 360 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (27 253 ) 2 244 (32 260 ) 15 907 Participation ne donnant pas le contrôle 11 553 (412 ) 10 846 (547 ) Résultat global (15 700 ) 1 832 (21 414 ) 15 360 Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidés du résultat net.





États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres éléments

du résultat

global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2020 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861 Résultat net de la période - - - 2 867 2 867 (670 ) 2 197 Autres éléments du résultat global - - 13 040 - 13 040 123 13 163 Résultat global - - 13 040 2 867 15 907 (547 ) 15 360 Solde au 28 février 2021 72 695 6 260 (21 007 ) 239 136 297 084 3 137 300 221 Résultat net de la période - - - (21 141 ) (21 141 ) 10 886 (10 255 ) Autres éléments du résultat global - - (11 119 ) - (11 119 ) (40 ) (11 159 ) Résultat global - - (11 119 ) (21 141 ) (32 260 ) 10 846 (21 414 ) Cession de participations ne donnant pas le contrôle - - - - - (12 454 ) (12 454 ) Dividendes Participation de donnant pas le contrôle - - - - - (843 ) (843 ) Solde au 28 février 2022 72 695 6 260 (32 126 ) 217 995 264 824 686 265 510





Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les Exercices clos les Février 28, Février 28, Février 28, Février 28, 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (14 043 ) (32 ) (10 255 ) 2 197 Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 34 177 (3 243 ) 45 152 (4 080 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (12 258 ) (13 570 ) (17 029 ) (7 212 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 7 876 (16 845 ) 17 868 (9 095 ) Activités d'investissement Placements à court terme (7 022 ) 542 (8 708 ) 342 Entrées d'immobilisations corporelles (1 196 ) (2 299 ) (6 144 ) (9 810 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (1 147 ) (102 ) (2 477 ) (1 095 ) Produit de la cession d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles 16 454 26 30 183 13 738 Produit de la cession de Juwon Steel Co. Ltd., déduction faite de la trésorerie cédée (12 684 ) - (12 684 ) - Variation nette des autres actifs (171 ) 152 (196 ) (274 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement (5 766 ) (1 681 ) (26 ) 2 901 Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - - - (482 ) Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle (843 ) - (843 ) - Emprunts bancaires à court terme (35 ) (5 915 ) - (1 379 ) Variation nette de la facilité de crédit renouvelable (16 508 ) 11 334 (22 132 ) 22 132 Augmentation de la dette à long terme 1 985 3 890 7 874 18 195 Remboursement de la dette à long terme (654 ) (712 ) (6 722 ) (3 643 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (412 ) (440 ) (1 696 ) (1 724 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement (16 467 ) 8 157 (23 519 ) 33 099 Incidence des écarts de change sur la trésorerie (159 ) 302 (3 811 ) 5 038 Variation nette de la trésorerie au cours de la période (14 516 ) (10 067 ) (9 488 ) 31 943 Trésorerie, montant net, au début de la période 67 981 73 020 62 953 31 010 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 53 465 62 953 53 465 62 953 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 015 74 688 54 015 74 688 Dette bancaire (550 ) (11 735 ) (550 ) (11 735 ) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 53 465 62 953 53 465 62 953 Informations supplémentaires Intérêts payés (149 ) (22 ) (1 509 ) (967 ) Impôt sur le résultat payé (927 ) (1 209 ) (4 293 ) (6 757 )





Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Benoit Alain, Directeur financier

Tél. : 438-817-9957

