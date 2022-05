La ministre Ng lance la demande de propositions dans le cadre de l'Initiative de catalyse du capital de risque renouvelée





Le gouvernement du Canada est déterminé à établir au pays un secteur du capital de risque dynamique et durable. Il vise également à faciliter l'accès aux capitaux des entreprises innovatrices en démarrage qui créent des emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé le lancement de l'appel de déclaration d'intérêt au titre de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée. Comme annoncé dans le budget de 2021, l'investissement réalisé par le gouvernement dans le secteur du capital de risque par l'entremise de l'ICCR passe à 450 millions de dollars. Avec l'apport d'autres sources de capitaux publics et privés, l'ICCR renouvelée pourrait injecter au moins 1,5 milliard de dollars dans le marché du capital de risque.

Trois domaines seront visés par cette nouvelle ronde d'investissements. Le gouvernement prévoit ainsi investir 350 millions de dollars dans les fonds de fonds, 50 millions de dollars dans le secteur des sciences de la vie et 50 millions de dollars dans la croissance inclusive. Les fonds de fonds investissent principalement dans des fonds qui, à leur tour, investissent directement dans des sociétés technologiques. En ce qui a trait aux investissements dans la croissance inclusive, on s'attend à ce qu'ils permettent aux groupes généralement sous-représentés au sein du secteur, comme les femmes et les membres des communautés racialisées, d'obtenir plus facilement du capital de risque.

La promotion de la diversité et de l'équilibre entre les sexes est une priorité clé pour le gouvernement. Un important volet de l'ICCR vise à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion chez les gestionnaires de fonds de capital de risque de même qu'au sein des sociétés de portefeuille et de l'ensemble de l'écosystème du capital de risque.

Certaines dispositions ont été modifiées dans le cadre de l'ICCR renouvelée. Celles-ci permettront de faire de plus gros investissements dans les entreprises en démarrage prometteuses de partout au pays.

Citations

« L'Initiative de catalyse du capital de risque est une stratégie efficace pour tirer profit de l'innovation canadienne ici même au pays ainsi que pour attirer de plus gros investissements et susciter l'intérêt de la part du secteur privé. Grâce à ces fonds, nos entreprises prometteuses pourront prendre de l'expansion, exporter et créer de bons emplois au Canada. De plus, avec l'ICCR renouvelée, le Canada pourra tenir compte de l'inclusivité au moment de faire des investissements et ainsi procurer des occasions aux Canadiens issus de la diversité qui ont de l'ambition et de grandes idées. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

En tenant compte des fonds du secteur privé, on prévoit qu'au moins 1,5 milliard de dollars sera investi dans le marché canadien des capitaux d'innovation dans le cadre de l'ICCR.

Par le passé, l'ICCR a investi 371 millions de dollars dans 12 gestionnaires de fonds de capital de risque. Ceux-ci ont collecté des fonds supplémentaires, portant le total pour le programme à 1,9 milliard de dollars. L'essentiel de ce montant est actuellement investi dans l'économie innovante canadienne.

Selon un rapport (anglais) de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, l'industrie canadienne du capital de risque aurait investi en 2021 un montant record de 14,7 milliards de dollars pour 752 ententes. C'est plus du double par rapport au montant record précédent de 2019.

Selon l'OCDE, le Canada se classe maintenant au troisième rang pour ce qui est des investissements en capital de risque.

