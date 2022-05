Crayon : Une nouvelle étude identifie ce qui empêche les décideurs de dormir la nuit





Une étude mondiale publiée aujourd'hui montre que 54 % des décideurs informatiques considèrent que leur plus grand défi est l'optimisation des coûts informatiques.

L'optimisation des coûts informatiques, qui consiste à contrôler et à réduire les coûts tout en maximisant la valeur commerciale d'un parc informatique, peut s'avérer difficile et, compte tenu de la complexité croissante de la technologie, le défi n'est pas plus facile à relever.

Cette nouvelle étude donne un aperçu des décideurs informatiques du monde entier et de leur point de vue sur la technologie, le cloud et l'innovation. L'étude a été réalisée par Sapio Research, en partenariat avec Crayon, une société de services informatiques et d'innovation basée en Norvège. La recherche est basée sur 2 050 décideurs informatiques de grandes organisations (+ de 200 employés) dans 19 pays différents.

« Cette étude montre que le contrôle des coûts informatiques est essentiel pour les entreprises, en particulier dans le contexte actuel d'inflation », a déclaré Melissa Mulholland, PDG de Crayon. « Les entreprises ont toujours besoin d'informatique et de logiciels, mais il est important qu'ils soient utilisés de manière à innover leur activité, à créer plus d'efficacité et à réduire les coûts. »

L'étude a révélé que plus d'un tiers des organisations sont confrontées à un manque de connaissances sur la manière d'optimiser leurs dépenses en matière de cloud computing et qu'un autre tiers manque de temps pour rechercher les meilleures offres. De même, les organisations sont confrontées à une bataille difficile pour gérer les dépenses dynamiques de l'informatique, étant donné qu'il est difficile de faire face à la rotation du personnel informatique.

Les problèmes mis en évidence dans l'étude sont particulièrement fréquents dans les petites ou moyennes organisations.

Si la plupart des entreprises prennent des mesures pour optimiser les coûts informatiques, l'étude suggère que celles qui ont demandé une aide extérieure ont fait davantage de progrès. En moyenne, ceux qui ont fait appel à des consultants externes pour les aider à négocier les prix ont pu économiser 24 % sur le coût de leurs licences.

Pour accéder gratuitement au rapport de Sapio Research, voir https://www.crayon.com/campaign/it-cost-optimization/global-research/.

Méthodologie

L'étude de Crayon, menée par Sapio Research, identifie les principaux défis informatiques partagés par 2 050 décideurs informatiques du monde entier. Dans cet échantillon, 21 % occupaient des postes de directeur général ou de vice-président, 21 % étaient des directeurs de conseil d'administration et les 58 % restants étaient des managers. La recherche a eu lieu en mars 2022.

