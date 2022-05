Plus de 166 000 $ pour l'intégration au marché du travail des jeunes de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska





COWANSVILLE, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, a annoncé, au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, un investissement de 166 330 $ qui permettra à l'organisme Pleins Rayons (organisme d'inclusion sociale pour les jeunes adultes) de travailler à l'intégration au marché du travail de jeunes des MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.

Le projet De la communauté à l'entreprise, retenu dans le cadre d'un appel de projets visant les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF), permettra à Pleins Rayons, un organisme à but non lucratif basé à Cowansville, d'offrir un parcours sur mesure d'intégration à l'emploi à 15 nouveaux jeunes ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle (légère à moyenne) ou devant utiliser le langage des signes "les mains animées" pour communiquer.

Le Québec comptait, en 2018-2019, 200?800 jeunes NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 10,9 % de l'ensemble de la population de ce groupe d'âge. Bien que les jeunes NEEF se trouvent dans tout un éventail de situations (y compris les congés parentaux), une partie de cette clientèle a besoin de ressources spécifiques pour favoriser sa participation à la vie socioéconomique québécoise. L'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi est l'un des éléments clés des actions concrètes mises en place par le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre.

Citations

« L'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi fait partie des actions concrètes mises en place par notre gouvernement pour atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Ce projet, dédié à une clientèle ayant besoin d'un accompagnement ciblé, permettra d'encourager l'inclusion et d'offrir des chemins adaptés pour favoriser l'intégration et la réussite des personnes concernées. Au Québec, des dizaines de projets destinés aux jeunes NEEF ont obtenu un soutien de notre gouvernement. Plus de 2 600 jeunes pourront en bénéficier, avec des retombées positives pour toutes les régions du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis très fière d'annoncer cet appui financier à Pleins Rayons, un organisme qui offre des services remarquables dans les MRC Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska. Le projet De la communauté à l'entreprise permettra de renforcer l'inclusion sociale et l'intégration à l'emploi de plusieurs jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans notre région, avec des retombées positives pour les personnes et pour les communautés concernées. C'est une occasion remarquable pour des personnes qui ne cadrent pas nécessairement dans les cours et stages réguliers de trouver ainsi un soutien adapté à leurs besoins. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi.

Faits saillants

Le projet De la communauté à l'entreprise fait partie des 68 projets qui ont été retenus à la suite de l'appel de projets destinés à aider les jeunes NEEF dans leurs démarches d'intégration au marché du travail lancé en octobre 2021. L'ensemble des projets retenus dans toutes les régions du Québec représente un investissement d'environ 10,9 millions de dollars.

