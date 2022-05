Collecte de données sensibles sans le consentement de l'utilisateur: selon Usercentrics, 10 grandes pharmacies en ligne néerlandaises contreviennent aux exigences du RGPD





Une analyse de Usercentrics montre que 10 grandes pharmacies en ligne néerlandaises violent les dispositions du RGPD en installant en moyenne 23 cookies non nécessaires sans le consentement des utilisateurs. Dans l'UE, 89% des plus importantes pharmacies en ligne ne respectent pas les exigences du RGPD.

Les pharmacies en ligne traitent systématiquement les données personnelles de leurs visiteurs et clients alors qu'elles leur vendent des produits sensibles pour la vie privée, tels que des antidépresseurs, des médicaments contre le diabète et des produits liés à la santé reproductive, aux maladies cardiovasculaires, ou des traitements contre les toxicomanies. Usercentrics a passé au crible les 150 pharmacies en ligne les plus fréquentées de l'UE pour analyser dans quelle mesure les opérateurs de sites Web se conforment au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les résultats de l'étude sont édifiants:

89% des pharmacies en ligne les plus populaires ne respectent pas l'exigence du RGPD d'obtenir le consentement de l'utilisateur final avant de traiter ses données personnelles via l'utilisation de cookies.

des pharmacies en ligne les plus populaires ne respectent pas l'exigence du RGPD d'obtenir le consentement de l'utilisateur final avant de traiter ses données personnelles via l'utilisation de cookies. 55% de tous les cookies non indispensables sont activés et utilisés sur la page d'accueil du site Web sans le consentement de l'utilisateur.

de tous les cookies non indispensables sont activés et utilisés sur la page d'accueil du site Web sans le consentement de l'utilisateur. 62% de tous les cookies installés sans le consentement de l'utilisateur sont des cookies de marketing tiers.

Ces résultats concernant un secteur délicat pour la vie privée sont particulièrement inquiétants à l'heure où les consommateurs ont, à l'égard des entreprises avec lesquelles ils font des affaires, des exigences de plus en plus grandes en matière de confidentialité des données.

Trahison de la confiance des consommateurs, risque de nuire à la réputation des marques et violation des exigences fondamentales du RGPD: le marché du e-commerce pharmaceutique en Europe ? dont la valeur devrait afficher une croissance d'environ 9,5 milliards EUR de 2020 à 2024, selon une étude de Technavio ? offre un tableau inquiétant de manquements à la conformité en matière de respect de la confidentialité des données personnelles.

Tilman Harmeling, entrepreneur en résidence chez Usercentrics, déclare: «Notre technologie d'analyse approfondie révèle que la pharmacie en ligne, un secteur sensible en matière de confidentialité, manque gravement à la conformité au RGPD et met en évidence les effets néfastes de ces manquements sur les relations avec les clients. Lors de l'entrée en vigueur du RGPD il y a quatre ans, la confidentialité des données n'était qu'une obligation légale obscure; depuis, elle est devenue une exigence forte des consommateurs et une mesure de la réputation des marques. Le respect du consentement de l'utilisateur final moyennant une utilisation transparente et conforme des cookies et des traceurs est donc vital pour toute entreprise en ligne souhaitant gagner la confiance des consommateurs.»

La version intégrale du rapport est disponible ici.

À propos de Usercentrics

Usercentrics est un leader mondial du marché des plateformes de gestion du consentement. Nous aidons les entreprises à collecter, gérer et documenter le consentement de leurs utilisateurs sur les sites Web et les applications aux fins de la conformité aux réglementations mondiales en matière de confidentialité, tout en favorisant des taux de consentement élevés et en renforçant la confiance des clients. Pour plus d'informations, visiter: usercentrics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 09:35 et diffusé par :