TK Elevator lance MAX au Canada et étend son portefeuille de produits numériques en Amérique du Nord





Première solution de maintenance prédictive IdO de l'industrie des ascenseurs, MAX identifie les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent, permettant un temps de fonctionnement et une efficacité maximum.

Le lancement de MAX comprend également les communications d'urgence numériques MAX Link, qui éliminent les lignes téléphoniques analogiques coûteuses.

L'ajout de MAX renforce l'engagement de TK Elevator Canada à intégrer les derniers produits et technologies numériques pour une gestion plus intelligente des bâtiments.

TORONTO, 18 mai 2022 /CNW/ - TK Elevator est fier d'annoncer que sa plateforme révolutionnaire de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive basée sur le nuage, MAX, est désormais disponible dans tout le Canada. MAX recueille des données sur les composants, les systèmes et les performances, aidant ainsi les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires immobiliers à obtenir un meilleur temps de fonctionnement des ascenseurs et des escaliers mécaniques. MAX aide également le personnel des installations à surveiller et à contrôler leurs équipements, tout en augmentant la sécurité des passagers grâce aux services d'urgence numériques.

« La numérisation est l'avenir de l'industrie des ascenseurs et TK Elevator est fier d'être le pionnier des solutions technologiques les plus avancées qui rendent le mouvement des bâtiments en Amérique du Nord plus sûr, plus rapide et plus efficace. En plus de notre solution d'exploitation des bâtiments, MAX, notre portefeuille numérique comprend également notre outil d'expérience humaine, AGILE. Tous deux sont conçus pour élever le transport vertical et je suis ravi que ces produits innovants soient maintenant disponibles sur le marché canadien », a déclaré Kevin Lavallee, chef de la direction, Unité opérationnelle Amérique du Nord, et directeur de l'exploitation du groupe Field.

Depuis l'introduction de MAX sur le marché américain en 2015, TK Elevator a étendu ses diverses capacités pour inclure une analyse des données améliorée et des communications sophistiquées. Le mois dernier, TK Elevator a lancé MAX Link, qui fournit une connectivité conforme au code aux équipements de communication d'urgence des ascenseurs afin de mieux aider les passagers nécessitant une assistance immédiate. MAX Link peut acheminer de manière flexible les appels des passagers vers le centre d'appels d'urgence pour ascenseurs de TK Elevator, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou vers tout service de réponse choisi par le client. Une messagerie vocale, vidéo et textuelle bidirectionnelle entre les passagers et le personnel d'urgence est également disponible.

« Nos clients au Canada sont habitués à recevoir le plus haut niveau de soutien de la part de TK Elevator, et l'ajout de MAX nous permettra de travailler plus intelligemment et de fournir à nos clients des résolutions d'ascenseurs plus efficaces. Cela changera vraiment la donne pour les gestionnaires immobiliers et s'inscrit dans notre vision d'avenir pour le Canada », a ajouté Gary Medeiros, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

TK Elevator a installé MAX sur plus de 86 000 ascenseurs et escaliers mécaniques rien qu'aux États-Unis et a étendu les installations MAX dans le monde entier. La Chine a récemment ajouté MAX dans le cadre de l'engagement de TK Elevator à numériser l'industrie des ascenseurs dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur TK Elevator Canada, consultez le site suivant https://www.tkelevator.com/ca-en/ .

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator

Avec des clients dans plus de 100 pays servis par plus de 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2020/2021. Plus de 1 000 sites dans le monde entier constituent un réseau étendu qui garantit la proximité avec les clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposé comme l'une des principales entreprises d'ascenseurs au monde et est devenu indépendant depuis sa séparation de thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, représenté par plus de 24 000 techniciens de service. La gamme de produits va des ascenseurs de base pour les immeubles résidentiels et commerciaux aux solutions de pointe, hautement personnalisées, pour les gratte-ciel ultramodernes. En outre, elle comprend également des escaliers et trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Les solutions de service intégrées basées sur le nuage, telles que la plateforme MAX, gagnent en importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - move beyond.

