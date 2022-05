La collecte «?Les fonds du coeur », en collaboration avec IGA, amasse 210 000 $ pour la santé cardiovasculaire





MONTRÉAL et QUÉBEC, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (FIUCPQ), en collaboration avec IGA, annoncent que la collecte Les fonds du coeur s'est clôturée avec une somme amassée de 210 000 $.



La campagne, qui s'est tenue du 7 au 27 avril derniers dans près de 300 épiceries IGA du Québec, invitait les clients à faire un don de 2 $ ou plus à la caisse. En échange de leur appui, ils recevaient symboliquement une pomme offerte en gracieuseté par Superfresh Growers. Ce petit geste visait, du même coup, à encourager les Québécois à adopter de saines habitudes alimentaires, et favoriser une bonne santé cardiovasculaire.

Depuis 1983, cette initiative a permis d'amasser plus de 9 millions de dollars pour la prévention des maladies cardiovasculaires.

Cette année, les fonds recueillis permettront de soutenir des projets novateurs au sein des deux fondations. C'est le cas de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), une plateforme informative alimentée par le Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention de l'ICM, et son équipe faisant la promotion de la santé du coeur et de saines habitudes de vie. Les sommes permettront également de soutenir plusieurs projets prioritaires de l'IUCPQ, plus particulièrement les programmes de prévention et de promotion des saines habitudes de vie menées par le Pavillon de prévention des maladies cardiovasculaires (PPMC).

«?Une fois de plus, les marchands ainsi que leur clientèle ont été au rendez-vous pour soutenir la cause de la santé cardiovasculaire », mentionne Alain Gignac, président-directeur général de la FICM. «?Leur générosité permet à l'Institut de Cardiologie de Montréal d'investir pour aider les Québécois à adopter une saine alimentation, et réduire leur risque de développer une maladie cardiovasculaire. »

« Nous sommes ravis de constater la générosité des clients et l'importante participation des marchands qui ont contribué à faire de cette campagne un succès. La grande collaboration de nos deux fondations permettra de faire une différence pour toute la population québécoise », mentionne Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ.

« Contribuer à lutter contre les maladies cardiovasculaires par l'entremise d'une saine alimentation est une cause qui nous est très chère chez IGA. Nous sommes fiers de constater, une fois de plus, l'engagement de nos clients et de notre communauté qui a répondu à l'appel. Leur contribution permettra de soutenir de grands projets en cardiologie portés par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et tout cela ne serait pas possible sans la mobilisation des quelque 300 marchands IGA. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur précieux appui des 38 dernières années à cette cause », mentionne Caroline Duhamel, directrice marketing chez IGA.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses évènements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 336 millions de dollars en dons. Ses 27?235 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. Fondationicm.org

À propos de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l'oeuvre de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval dont la mission principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles reliées à l'obésité. Au cours des dernières années, la Fondation a distribué plus de 40 millions de dollars pour financer l'achat d'équipements spécialisés, en participant au financement de la recherche et de l'enseignement, ainsi que l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. De réputation internationale, l'Institut et son centre de recherche détiennent un rôle prédominant dans la lutte aux grandes maladies sociétales tout en desservant une population de plus de 2,2 millions de personnes provenant majoritairement du centre et de l'est du Québec. fondation-iucpq.org

À propos de IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd.

