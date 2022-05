TELUS investit 17,5 milliards de dollars en Colombie-Britannique et générera 5 500 nouveaux emplois de 2022 à 2026





Les réseaux à large bande et les technologies de TELUS accélèrent l'économie numérique du Canada en rendant possibles les soins de santé à distance, l'éducation en ligne et le télétravail



Les investissements dans l'infrastructure réseau, dans des activités opérationnelles et dans le spectre contribueront au développement économique de la Colombie-Britannique et généreront des milliers de nouveaux emplois

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui un investissement de 17,5 milliards de dollars dans l'infrastructure réseau, dans ses activités opérationnelles et dans le spectre en Colombie-Britannique au cours des quatre prochaines années. L'entreprise s'est engagée à investir 70 milliards de dollars à l'échelle du Canada d'ici 2026.

« Cet investissement à long terme de 17,5 milliards de dollars en Colombie-Britannique est une démonstration concrète de l'engagement durable de TELUS à améliorer la vie des Canadiens en connectant les collectivités d'un océan à l'autre avec nos réseaux sans fil 5G et TELUS PureFibre de pointe, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Notre technologie à large bande répond à un besoin essentiel de transformation pour rendre possibles les soins de santé à distance, l'éducation en ligne et le télétravail. Elle accélère aussi la transformation numérique de l'économie ainsi que l'accroissement de la productivité, de la compétitivité et du mieux-être humain à la suite de la pandémie. Surtout, nous soutenons, avec cet investissement, le dynamisme social et économique de la Colombie-Britannique et veillons à ce que chaque membre de notre société ait accès à la technologie qui lui permettra de réaliser son plein potentiel. »

Voici à quoi contribuera cet important investissement :

Création de nouveaux emplois pour soutenir l'économie croissante de la Colombie-Britannique

Création de 5 500 emplois à TELUS et dans son vaste écosystème de partenaires en Colombie-Britannique d'ici 2026. Ces emplois seront principalement dans le domaine de la construction, de l'ingénierie, des technologies émergentes et d'autres secteurs de soutien.





TELUS participe à la reconstruction de Merritt après les importantes inondations qui ont touché la région l'an dernier, ainsi que de Lytton et de la Première Nation Lytton après l'incendie de forêt dévastateur de 2021. TELUS connectera les résidences et les entreprises des deux collectivités à son réseau TELUS PureFibre. En outre, les résidents des Premières Nations Nooaitch 10 et Paul's Basin 2 profiteront ainsi des vitesses Internet les plus rapides en Colombie-Britannique, et la collectivité de Lytton pourra se rapprocher de son objectif zéro émission. Une connexion TELUS PureFibre est plus durable et plus résiliente qu'une connexion par réseau de cuivre, consomme moins d'énergie et produit moins d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ces deux collectivités, les nouvelles infrastructures de communication seront donc plus robustes et plus résistantes face à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt et les inondations, rendant les collectivités plus sûres dans les situations d'urgence. Affichant une volonté de contribuer à la reprise économique de la région de Lytton, TELUS cherchera à embaucher et à former des travailleurs locaux et louera de l'équipement de construction auprès de fournisseurs de la région.





En plus de déployer son réseau TELUS PureFibre à Lytton et à Merritt, TELUS connectera des centaines de milliers d'autres foyers et entreprises en Colombie-Britannique, notamment à Coquitlam, k?ik?????m (Première Nation Kwikwetlem), Maple Ridge, New Westminster, Parksville, Prince George, Saanich, Squamish et Sydney. Desservant actuellement plus de 1,6 million de foyers et d'entreprises dans la province, TELUS PureFibre est le seul réseau constitué entièrement de fibre optique jusqu'aux domiciles en Colombie-Britannique. Grâce aux vitesses symétriques de téléchargement et de téléversement Internet et à la bande passante quasi infinie que seul le réseau TELUS PureFibre est en mesure d'offrir, tout le monde peut travailler, regarder du contenu en direct, jouer ou faire des appels vidéo en même temps.

La 5G pour les collectivités éloignées

Grâce au déploiement du spectre de 3,5 GHz plus tard cette année, les Canadiens en Colombie-Britannique auront accès à la connexion mobile ultrarapide et fiable du réseau 5G de TELUS. De plus, les Britanno-Colombiens vivant dans certaines régions rurales et éloignées seront parmi les premiers au pays à avoir accès à des vitesses Internet à domicile de 100 Mbit/s grâce au réseau sans fil fixe 5G de TELUS qui utilise les capacités de la 5G pour offrir une solution de rechange efficace à une connexion Internet câblée. Le réseau mobile de pointe de TELUS a été classé comme étant le plus rapide pour la huitième fois consécutive par la société britannique Opensignal. De plus, TELUS a obtenu le titre du réseau mobile le plus rapide en Amérique du Nord et a été nommée, pour la neuvième fois consécutive, fournisseur de services ayant le réseau mobile le plus rapide au Canada par Ookla MD , une société de Seattle.



Réseau central 5G et informatique de périphérie à accès multiple

TELUS lancera son réseau autonome 5G cette année et offrira des capacités d'informatique de périphérie à accès multiple qui feront évoluer l'Internet des objets (IoT) et les solutions d'industrie qui permettront aux entreprises d'innover, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, du transport et de la fabrication. Notre réseau et nos investissements cruciaux favoriseront la numérisation de l'économie et notre transition vers un avenir durable , notamment par l'optimisation de la consommation d'énergie à la maison, la réduction des déchets alimentaires ou la mise en place de systèmes de transport intelligents causant moins d'émissions.



Une province et une planète plus vertes grâce à la virtualisation

En tant que chef de file mondial en matière de durabilité, TELUS, avec son infrastructure réseau et ses investissements, contribue à la transition vers un avenir durable grâce à la numérisation de l'économie, ce qui comprend l'optimisation de la consommation d'énergie à la maison et la réduction des déchets alimentaires par l'intermédiaire de TELUS Solutions pour l'agriculture. Dans son Rapport sur la durabilité 2021 , TELUS décrit sa stratégie et ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance, dont l'objectif ambitieux d'utiliser une énergie entièrement tirée de sources renouvelables d'ici 2025. De plus, grâce aux réseaux filaires et mobiles de pointe de TELUS, les émissions de carbone sont considérablement réduites puisque les membres de l'équipe TELUS et des millions de Britanno-Colombiens disposent des réseaux nécessaires pour travailler à distance et éviter le transport, ainsi que pour suivre des cours à distance, obtenir des soins de santé en ligne et interagir virtuellement. Ces réseaux permettent aussi à d'autres entreprises d'offrir le télétravail à leurs employés, ce qui réduit la consommation d'énergie dans les immeubles de bureaux et le nombre de personnes sur la route. À ce jour, TELUS a planté plus de 800 000 arbres, et lorsqu'elle aura mis en terre son millionième arbre plus tard cette année, l'entreprise aura planté l'équivalent de 20 000 acres de forêt, soit 20 fois la superficie du parc Stanley, à Vancouver.

De 2000 à 2021, TELUS a investi 220 milliards de dollars à l'échelle nationale dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre, dont plus de 57 milliards de dollars en Colombie-Britannique seulement. Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2022, énoncées dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre de 2021, publié le 10 février 2022.

Ces investissements sont essentiels si l'on veut que les Canadiens aient accès à des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS est fermement résolue à faire appel aux technologies, à l'innovation développée par les membres de l'équipe et à la compassion humaine pour relever les plus importants défis sociétaux de notre génération et apporter des solutions concrètes aux résidents de la Colombie-Britannique.

TELUS croit aussi à la notion du devoir fiscal comme moyen d'investir davantage dans les collectivités. Depuis 2000, TELUS a versé environ 51 milliards de dollars en taxes et pour l'acquisition de spectre au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et aux administrations municipales du Canada, dont plus de 2,2 milliards de dollars en taxes pour la seule année 2021. Ces montants servent à la réalisation de projets de travaux publics, à l'éducation, aux soins de santé, aux activités culturelles et aux autres initiatives qui améliorent le mieux-être social et économique de nos collectivités.

Faisant preuve d'innovation dans l'utilisation des technologies en santé, TELUS a permis, depuis mars 2020, à 22 millions de Canadiens de bénéficier de consultations virtuelles pour recevoir des soins où et quand ils en avaient besoin grâce à l'application Mes Soins TELUS Santé. Cette application fournit aux Canadiens les outils nécessaires pour consulter un médecin ou un thérapeute dans le confort et la sécurité de leur domicile, à partir de leur téléphone intelligent.

Depuis 2000, TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont versé plus de 250 millions de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et ont fait 7 millions d'heures de bénévolat au profit d'organismes de bienfaisance et d'organismes communautaires en Colombie-Britannique, ce qui comprend plus de 40 millions de dollars en espèces et en contributions en nature en 2021 seulement. Plus tôt cette année, TELUS a annoncé l'expansion du Comité d'investissement communautaire de TELUS à Vancouver et dans la région côtière et du Comité d'investissement communautaire de TELUS du Nord et de l'Intérieur de la Colombie-Britannique afin de soutenir encore plus de collectivités dans la province. Depuis 2005, les Comités d'investissement communautaire de la Colombie-Britannique ont versé 13 millions de dollars en dons en espèces à des organismes de bienfaisance locaux. TELUS a également lancé le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS , qui verse jusqu'à 50 000 $ à des programmes sociaux, de santé ou communautaires autochtones.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour la province de la Colombie-Britannique. C'est de plus en plus important que les Canadiens aient accès à un service Internet haute vitesse fiable. L'investissement de TELUS permettra de créer des emplois, de connecter les Britanno-Colombiens et de bâtir un Canada durable sur le plan environnemental. Grâce à des initiatives comme le Fonds pour la large bande universelle, le gouvernement du Canada est fier de s'associer à ses homologues provinciaux et aux fournisseurs de services Internet comme TELUS pour que l'ensemble des citoyens d'un océan à l'autre soient connectés à Internet à haute vitesse. »

? L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« La Première Nation k?ik?????m bénéficiera grandement de l'ajout du réseau TELUS PureFibre. En plus de contribuer à notre autonomie, le réseau donnera les moyens d'agir à nos membres, à nos familles et à notre collectivité grâce à la planification et à la prise de décision engagées et partagées. Cet ajout à notre infrastructure nous permettra également de mieux communiquer avec les membres qui vivent ici, dans notre ancien village de slak?ya?nc (Coquitlam I.R. 1), ainsi qu'avec ceux qui vivent dans d'autres régions du Canada et des États-Unis. De plus, nous pourrons utiliser les nouveaux outils et les nouvelles technologies de TELUS, comme les cours de littératie numérique en ligne et la plateforme Vidflex de Worldplay, et bénéficier de nouvelles façons de transmettre notre langue et de faire connaître nos activités culturelles, en plus d'être mieux connectés les uns aux autres, où que nous vivions. »

? John Peters, conseiller de la Première Nation k?ik?????m

« Nous souhaitons avec un services fiables pour l'avenir. Depuis les feux, nos services de communications sont limités, puisque les incendies ont paralysé nos infrastructures et lignes terrestres. Nous travaillons en partenariat avec TELUS afin de mieux servir les membres de notre communauté. »

? Janet Webster, chef de la Première Nation de Lytton

