Conviva annonce une norme de mesure d'audience en continu tirant parti d'une technologie exhaustive et continue de niveau recensement

Conviva, la plateforme analytique de mesure en continu (Continuous Measurement Analytics Platform) pour les médias de streaming, annonce aujourd'hui qu'elle dévoilera une norme de mesure d'audience de streaming qui sera lancée à des fins de mise à disposition générale au CES 2023. Cette expansion s'effectue en partenariat avec des fournisseurs de streaming haut de gamme qui utilisent la technologie cloud de sessionisation en temps réel de Conviva. La nouvelle norme fournit une solution de packaging et de mesure des publicités de l'audience du streaming de niveau recensement qui est complémentaire et interopérable avec la télévision linéaire, permettant aux fournisseurs de streaming de rivaliser à grande échelle avec les solutions numériques de jardins clos numériques en concurrence pour les budgets publicitaires d'aujourd'hui. La plateforme de Conviva traite actuellement près de 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, par le biais de 4 milliards d'applications de streaming sur les divers appareils.

« La mesure d'audience est la plus grande opportunité pour l'industrie du streaming, et la technologie de Conviva libère sans conteste son potentiel », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « Pour les clients de Conviva, l'audience du streaming est mesurée en continu au niveau recensement, avec des données complètes et standardisées. Maintenant que nous avons résolu ce problème sur le plan technique, nous allons maintenant travailler en étroite collaboration avec l'industrie pour fournir une solution unifiée de packaging et de mesure des publicités en streaming entièrement interopérable avec n'importe quelle unité multiplateforme présente sur le marché aujourd'hui. »

La Continuous Measurement Analytics Platform de Conviva a déjà fait ses preuves dans sa capacité à fournir une vue holistique des informations sur l'audience de streaming, y compris l'impact du marketing social. NBCUniversal a récemment annoncé que Conviva serait son premier partenaire de mesure de streaming, après des pilotes de mesure multiplateformes très réussis pour le Super Bowl et les Jeux olympiques d'hiver, en partenariat avec iSpot. Pour citer Kelly Abcarian, vice-présidente exécutive des Mesures et de l'impact chez NBCU, avec l'annonce de mesure du Super Bowl, « Nous avons l'obligation d'offrir aux consommateurs une excellente expérience, et l'obligation envers nos clients et nos actionnaires d'utiliser des systèmes de mesure qui capturent de manière adéquate la portée, l'attention, et les résultats que nous livrons. » Pour la première fois, NBCU offre à ses partenaires publicitaires une vue multi-écrans unifiée sur toutes les plateformes, avec un accès à des mesures significatives qui comptent pour leurs activités. »

De plus, pour le Championnat NCAA de basket-ball 2022, WarnerMedia et Paramount ont lancé une stratégie de mesure alternative tirant parti de la technologie de Conviva pour soutenir leurs partenaires linéaires et numériques, comme Comscore, iSpot et VideoAmp, en créant avec succès plusieurs solutions alternatives de mesure multiplateformes.

Dans la foulée de ces tests de mesure d'audience extrêmement réussis et de la certification par NBCU de Conviva en tant que partenaire de mesure d'audience de streaming, Conviva réunira les hauts dirigeants de sociétés de streaming à Miami, du 6 au 8 juin 2022. Au cours du sommet de deux jours, les dirigeants définiront un chemin vers la disponibilité générale d'ici le CES 2023, incluant des plans de produits, de partenariats et de mise sur le marché. Les observateurs de l'industrie seront entièrement informés par ce groupe de travail exécutif à compter du 9 juin 2022, puis mis à jour régulièrement jusqu'à la prochaine AG qui se tiendra au premier trimestre 2023.

À propos de Conviva

Conviva permet aux sociétés de streaming d'agir après seulement quelques secondes d'observation, afin que leur activité devance celle de la concurrence. La plateforme analytique de mesure en continu de Conviva (Continuous Measurement Analytics Platform) fournit des indicateurs complets, constants de niveau recensement, grâce à une sessionisation côté serveur en temps réel et à grande échelle. Recourant à une détection ainsi qu'à un pipeline de données uniques, notre plateforme fondée sur 58 brevets permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux opérateurs techniques, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de service à la clientèle de créer, d'engager de monétiser et de fidéliser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques telles que DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et WarnerMedia qui sont en train de dynamiser l'incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd'hui, notre plateforme traite près de 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, diffusés en streaming sur des appareils par le biais de 4 milliards d'applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, et à chaque seconde. Pour en savoir plus, consultez le site www.conviva.com.

