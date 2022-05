Rapport d'enquête publique sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD





Un conventionnement qui devient de plus en plus urgent

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) se réjouit d'avoir été entendue par la Coroner Kamel qui présentait son rapport d'enquête aujourd'hui. Au moment de sa comparution et dans le mémoire déposé en février dernier, l'AELDPQ demandait de conventionner de façon urgente tous les CHSLD. La Coroner fait maintenant sienne cette recommandation et insiste pour que le conventionnement se fasse sans tarder afin d'assurer le financement des établissements. L'AELDPQ estime que le conventionnement est nécessaire afin d'atteindre l'équité dans l'offre de soins de longue durée au Québec pour tous les aînés.

«?Le moment est plus que venu de donner aux CHSLD PNC les moyens de prendre soin des personnes hébergées en conventionnant de façon urgente l'ensemble des établissements, en déployant les investissements promis de façon équitable et en rehaussant le financement afin de permettre aux établissements de mettre en place des ratios sécuritaires et de répondre aux besoins d'une clientèle vulnérable qui ne cesse d'augmenter?», réclame M. Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

Lors de sa comparution devant le Bureau du Coroner, il mettait en lumière le fait que le per diem reçu par les CHSLD PNC est de moins en moins aligné avec les coûts croissants liés à l'alourdissement de la clientèle hébergée, la rareté de personnel, l'importance de recourir à des équipes multidisciplinaires pour restaurer et préserver l'équilibre psychologique et social des personnes hébergées ainsi que l'augmentation importante du prix des médicaments.

La pandémie a mis en lumière les besoins

La pandémie a frappé de plein fouet l'ensemble des CHSLD. Mais les CHSLD PNC ont été sévèrement jugés, alors que le taux de décès a été semblable dans tous les types de CHSLD confondus. L'absence d'action pour améliorer la qualité des soins et des services par un financement adéquat a eu des conséquences, tant pour les personnes hébergées que pour l'ensemble du secteur privé non conventionné. Les enjeux soulevés n'étaient pas liés à une mauvaise gestion, mais plutôt à un sous-financement provenant du réseau public. Les nombreux rapports d'experts en arrivent tous à cette conclusion.

