Trina Solar conserve sa place au deuxième rang pour les expéditions mondiales de modules au premier trimestre





CHANGZHOU, Chine, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- D'après les comptes des principaux fabricants de modules, plusieurs institutions officielles ont classé Trina Solar, fournisseur mondial de solutions photovoltaïques (PV) et d'énergie intelligente, au deuxième rang mondial pour ses expéditions de modules de 8 GW. Ce classement rejoint les conclusions de PV InfoLink, une agence d'analyse de l'industrie photovoltaïque reconnue, et de PV-Tech, un média de renommée mondiale dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, qui ont classé les expéditions mondiales de modules l'année dernière et ont placé Trina Solar au deuxième rang. La société a déclaré qu'elle comptait maintenir son rang cette année en expédiant des modules d'une puissance totale de 43 GW.

Selon les analystes du secteur, les modules 210 à haute fiabilité, haute puissance et à faible coût actualisé de l'énergie (Levelized Cost Of Energy, LCOE) créés par Trina Solar et qui sont devenus la norme dans le secteur ont contribué à sa réussite. La technologie G12-210 Vertex a été reconnue par l'ensemble du secteur. Selon les médias, les expéditions mondiales de modules 210 ont fortement augmenté l'année dernière, atteignant 26 GW. Trina Solar a contribué à ces expéditions à hauteur de 16 GW, ce qui la place au premier rang. En mars, les expéditions cumulées de modules 210 avaient grimpé en flèche et dépassé les 35 GW. Avec l'entrée de l'industrie photovoltaïque dans l'ère des plus de 600 W, la collaboration au sein de la chaîne industrielle est devenue plus fluide, les onduleurs et les dispositifs de suivi sont entièrement compatibles avec les modules 210, les plus de 600 W sont devenus plus écologiques et la capacité de production et les expéditions de modules 210 à haute puissance ne vont cesser d'augmenter.

Trina Solar a été reconnue à plusieurs reprises au niveau international pour la fiabilité de ses produits et la bancabilité de sa marque. L'année dernière, elle a été nommée Top Performer, comme le certifie PVEL, le principal laboratoire d'essais PV indépendant, pour la septième année consécutive. Elle a également obtenu un score de 100 % dans l'enquête sur la bancabilité du cabinet BloombergNEF (BNEF), s'est classée comme le meilleur fournisseur de modules bancables pendant six années consécutives et a été classée comme fabricant de modules PV de niveau 1 du BNEF au quatrième trimestre de l'année dernière.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 13:46 et diffusé par :