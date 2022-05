/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce des gouvernements du Québec et du Canada au sujet du projet d'agrandissement de l'usine de biométhanisation de la SÉMECS à Varennes/





QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse au sujet du projet d'agrandissement de l'usine de biométhanisation de la Société d'économie mixte de l'est de la couronne sud (SÉMECS) à Varennes.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, de la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, du maire de Varennes, président de la SÉMECS et premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, M. Martin Damphousse, de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, ainsi que du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-D'Youville et directeur général de la SÉMECS, M. Sylvain Berthiaume.

Date : Le 16 mai 2022 Heure : 9 h Lieu : Varennes (Québec)

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 16 mai 2022 à 7 h 30. Le lieu où se tiendra l'activité sera confirmée seulement aux journalistes accrédités.

La conférence de presse sera diffusée également par Facebook Live sur la page du ministère de l'Environnement et de la Lutteprovin contre les changements climatiques qui est accessible par ce lien : https://www.facebook.com/MELCCQuebec.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 06:00 et diffusé par :