Seegene annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2022





trimestre a augmenté de 10 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre le niveau record de 451,5 milliards de wons sud-coréens Renforcement des bases de l'expansion des ventes grâce à la commercialisation de la technologie « 3 Ct », à l'approbation du test principal Allplextm RV et à l'augmentation des ventes d'instruments PCR

« Seegene assure sa croissance future en ciblant le marché des tests syndromiques, en développant ses activités aux États-Unis et en procédant à des fusions et acquisitions »

SÉOUL, Corée du Sud, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), la principale société de diagnostic moléculaire (MDx) de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui un revenu de 451,5 milliards de wons sud-coréens et un bénéfice d'exploitation de 199,7 milliards de wons sud-coréens pour le premier trimestre.

Les ventes totales ont augmenté de 10 % par rapport au précédent trimestre pour atteindre un niveau trimestriel record, grâce à l'augmentation de la demande d'instruments PCR due à la montée en puissance du variant Omicron. Le bénéfice d'exploitation a été comparable à celui du trimestre précédent, soit 199,9 milliards de wons sud-coréens.

Au cours du premier trimestre, Seegene a développé le « Allplextm HPV HR Detection », le premier test au monde appliquant la technologie « 3 Ct » qui permet de rapporter trois valeurs Ct dans un seul canal pour une analyse quantitative. Seegene a également obtenu l'approbation de l'Union européenne et de l'Australie pour son test « Allplextm RV Master Assay » qui peut détecter simultanément 19 virus respiratoires différents, dont le COVID-19. La société a également établi une succursale en Afrique du Sud.

En ce qui concerne les instruments PCR, Seegene a nouvellement installé 360 systèmes de détection PCR en temps réel et 261 stations de travail pour l'extraction et la configuration PCR, pour un total combiné de 5 214 et 2 543 respectivement dans le monde entier, consolidant ainsi les bases d'une expansion des ventes mondiales.

La société a également créé une équipe chargée de renforcer la gestion des facteurs ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance).

« La demande d'instruments PCR étant en baisse dans le monde entier, cela aura probablement un impact sur nos revenus », a déclaré Robert Lee, Senior Vice President du département IR et PR de Seegene, ajoutant que « Seegene assurera sa croissance future en ciblant le marché des tests syndromiques pour les virus respiratoires et autres maladies, ainsi qu'en développant l'utilisation des tests PCR avec le système MDx entièrement automatisé de la société, AIOS. »

À l'avenir, Seegene prévoit d'établir des installations de R&D et de production aux États-Unis, afin de renforcer ses opérations et de procéder à des fusions et acquisitions pour atteindre une croissance à moyen et long terme.

