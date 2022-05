Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'offre de soins de santé et de services sociaux dans la région de la Montérégie

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Beauharnois, Claude Reid, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera une annonce concernant...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée de l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et...