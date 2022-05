Le tout dernier traitement à l'essai de Boehringer Ingelheim associé à un ralentissement de la détérioration de la fonction pulmonaire chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique





Données prometteuses obtenues dans le cadre d'un essai de phase II de 12 semaines avec le BI 1015550, un nouvel inhibiteur de la phosphodiestérase 4B (PDE4B) expérimental, publiées dans le The New England Journal of Medicine

Le nouveau traitement potentiel pour la fibrose pulmonaire progressive (FPP) met à profit le rôle de chef de file de Boehringer Ingelheim en fibrose pulmonaire et fera l'objet d'un programme d'essai clinique de phase III

De nouveaux traitements sont nécessaires pour venir s'ajouter à l'arsenal thérapeutique actuel et aider à freiner, plutôt qu'à ralentir, la progression de la maladie

BURLINGTON, ON, le 15 mai 2022 /CNW/ - Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée a annoncé aujourd'hui la publication de données de phase II sur le BI 1015550, un nouvel inhibiteur de la phosphodiestérase 4B (PDE4B) expérimental, dans The New England Journal of Medicine (NEJM). Les données prometteuses obtenues pendant 12 semaines ayant fait état d'une diminution de la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) seront également présentées dans le cadre de la séance des dernières nouvelles du Congrès international de l'American Thoracic Society (ATS) le 16 mai à San Francisco1.

Selon Luca Richeldi, professeur de médecine respiratoire à la Università Cattolica del Sacro Cuore à Rome, en Italie, et investigateur principal de l'essai, « ces données initiales encourageantes indiquent que le traitement par le BI 1015550 ralentit la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire chez des patients qui ne recevaient pas d'antifibrotiques homologuées, ainsi que chez des patients sous traitement antifibrotique ».

Le paramètre d'évaluation principal de l'essai était la variation par rapport au début de l'étude de la capacité vitale forcée (CVF) - soit la quantité maximum d'air (mesurée en mL) pouvant être expirée avec force des poumons après une inhalation complète - après 12 semaines. Les variations médianes observées chez les patients ayant reçu le BI 1015550 ont démontré une légère amélioration de la CVF, comparativement à ceux ayant reçu le placebo, chez lesquels la CVF était réduite1 :

Les variations médianes de la CVF observées chez les patients n'ayant pas reçu d'antifibrotiques homologués étaient de +5,7 mL pour le BI 1015550 et de -81,7 mL pour le placebo.

Chez les patients déjà sous traitement antifibrotique, les variations médianes de la CVF étaient de +2,7 mL pour le BI 1015550 et de -59,2 mL pour le placebo.

La probabilité que le BI 1015550 était supérieur au placebo pour ralentir la vitesse de détérioration de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de FPI était de >98 %.

« À titre de chef de file mondial du marché de la fibrose pulmonaire, notre ambition est d'aller plus loin que simplement ralentir la vitesse de progression de la maladie et d'espérer un jour trouver un traitement curatif pour cette maladie chronique invalidante », a déclaréd Carinne Brouillon, membre du Conseil de direction et chef de la Division des produits pharmaceutiques pour les humains, Boehringer Ingelheim. « Les résultats observés durant la phase II de l'essai portent à croire que le BI 1015550 sera rapidement inclus au programme crucial de phase III. Nous collaborerons avec les organismes de réglementation et les communautés scientifiques pour mettre les traitements de nouvelle génération à la disposition des patients aux prises avec la fibrose pulmonaire le plus rapidement possible. »

Le paramètre d'évaluation secondaire1 de l'essai a également été atteint, soit l'innocuité et la tolérabilité acceptables et démontrées du BI 1015550 chez les patients atteints de FPI durant 12 semaines. La diarrhée était la manifestation indésirable la plus souvent signalée par tous les patients (>10 % des patients) et toutes les manifestations déclarées étaient de nature non grave. Aucun autre sujet liée à l'innocuité n'a été identifié et les caractéristiques de base étaient généralement équilibrées entre les deux groupes de traitement.

Le BI 1015550 a fait l'objet d'une mention de traitement révolutionnaire par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en février 2022. Boehringer Ingelheim entreprendra le programme d'essai clinique de phase III pour déterminer si le BI 1015550 améliore la fonction pulmonaire chez les patients atteints de FPI et d'autres formes de FPP, et ce, dans le but de mettre le médicament à la disposition de ces patients dès que possible.

Au sujet de l'essai

Cet essai de phase II, à répartition aléatoire, à double insu, contrôlé par placebo (NCT04419506) visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité du BI 1015550, à raison d'une dose de 18 mg administrée deux fois par jour, auprès de patients atteints de FPI (n=147).

Des patients présentant une CVF ?45 % de la valeur prédite, qui n'avaient pas reçu d'antifibrotique ou avaient reçu une dose stable d'un traitement antifibrotique pendant au moins 8 semaines avant l'inclusion à l'étude, ont été randomisés dans un rapport de 2:1 dans le groupe BI 1015550 à 18 mg deux fois par jour ou le groupe placebo, pour une durée de 12 smeaines.

Le paramètre d'évaluation principal était la variation de la CVF à la semaine 12, tandis que le paramètre d'évaluation secondaire était la proportion de patients présentant des manifestations indésirables dues au traitement durant l'essai.

On s'attend à ce que la phase III du programme d'essai commence plus tard cette année :

NCT05321082 : chez des patients atteints de maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (MPI-FP)



NCT05321069 : chez des patients atteints de FPI

Au sujet de la FPI

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est l'une des formes les plus courantes de fibrose pulmonaire progressive2. Les symptômes de la FPI comprennent l'essoufflement durant l'activité, une toux sèche et persistante, un malaise thoracique, une fatigue et une faiblesse3. Même si elle est considérée « rare », la FPI affecte environ 3 millions de personnes à l'échelle mondiale4,5. Cette maladie touche surtout les patients âgés de plus de 50 ans, et plus d'hommes que de femmes2.

On estime que plus de 200 maladies pulmonaires peuvent causer la fibrose pulmonaire6 - une cicatrisation irréversible du tissu pulmonaire qui a un impact négatif sur la fonction des poumons, la qualité de vie et qui peut mettre la vie en danger.

À propos de Boehringer Ingelheim ( Canada ) Ltée

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires qui transforment des vies, présentement et pour les générations à venir. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte plus de 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca

Références

________________________________________

1 Richeldi L., et al. Safety and Efficacy of BI 1015550, a Preferential Inhibitor of Phosphodiesterase 4B, in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: a Phase 2 Trial. Presented at American Thoracic Society (ATS) International Conference Breaking News session on May 16 2022.

2 Pulmonary Fibrosis Types and Causes. American Lung Association. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-fibrosis/introduction/types-causes-and-risk-factors. [Consulté en mai 2022].

3 Symptoms. Pulmonary Fibrosis Foundation. https://www.pulmonaryfibrosis.org/understanding-pff/about-pulmonary-fibrosis/symptoms. [Consulté en mai 2022].

4 Nalysnyk L., et al. Incidence and Prevalence of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Review of the Literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361.

5 Données en dossier. Boehringer Ingelheim. DOF OFEV.RES.IPF/08/11January2016. Worldwide Prevalence 2016.

6 Other Types of Pulmonary Fibrosis. Pulmonary Fibrosis Foundation. https://www.pulmonaryfibrosis.org/understanding-pff/types-of-pulmonary-fibrosis/other-types-of-pulmonary-fibrosis. [Consulté en mai 2022].



SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Communiqué envoyé le 15 mai 2022 à 13:00 et diffusé par :