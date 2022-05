/R A P P E L -- CONVOCATION DES MÉDIAS - Manifestation nationale des conductrices et conducteurs de véhicules scolaires/





QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Des centaines d'autobus scolaires et de berlines venus des quatre coins du Québec sont attendus samedi midi devant l'Hôtel du Parlement, à Québec, pour réclamer une meilleure rémunération de leurs conductrices et conducteurs.

Après s'être rassemblés dans un stationnement de l'arrondissement de Sainte-Foy, les manifestantes et manifestants emprunteront vers 10 h 30 le boulevard Laurier et la Grande-Allée pour se rendre jusqu'à la colline Parlementaire.

Sur place prendront la parole, vers 11 h 15, la présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville, la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Stéphanie Gratton, la présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN, Josée Dubé, et la présidente du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN), Barbara Poirier,

Deux autres leaders syndicaux s'adresseront aussi aux manifestants : le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec-FTQ, Denis Bolduc et le président de la Centrale des syndicats démocratiques-CSD, Luc Vachon.

QUOI :

Manifestation nationale du transport scolaire

QUAND :

Samedi 14 mai 2022 à 11 h 15

QUI :

Caroline Senneville , présidente de la CSN

, présidente de la CSN Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN

Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN

Barbara Poirier , présidente du CCQCA-CSN

OÙ :

Devant l'Hôtel du Parlement, près de la fontaine de Tourny, à Québec

Contexte

Malgré les investissements insuffisants annoncés par Québec, la pénurie des conductrices et conducteurs de véhicules scolaires atteint maintenant un sommet inégalé. À tel point que des bris de service se font régulièrement sentir. Chaque jour, des élèvent ratent l'école, faute de transport. On estime qu'il manque environ 1?500 conductrices et conducteurs pour assurer le transport des 500?000 élèves qui fréquentent l'école quotidiennement. Pour régler la pénurie, la CSN réclame une enveloppe budgétaire fermée de 90 millions $ exclusivement dédiée à l'augmentation des salaires.

À propos

Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 63 syndicats totalisant plus de 3000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

LIEN UTILE : www.feesp.csn.qc.ca/secteurs/transport-scolaire

