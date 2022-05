Recorded Future arme les défenseurs avec les renseignements les plus complets spécialement conçus pour agir





La nouvelle version de la plateforme renforce davantage ses capacités pour prévenir les abus de marque, détecter les informations d'identification compromises, visualiser et hiérarchiser les menaces et défendre les surfaces d'attaque

BOSTON , 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignement au monde, a annoncé aujourd'hui une nouvelle version majeure de sa plateforme de renseignement basée sur le cloud avec de nouvelles capacités pour exposer et contrer les menaces pesant sur les marques, les identités et les surfaces d'attaque des organisations.

Les menaces continuent de s'accélérer et de converger dans le monde numérique d'aujourd'hui, et les adversaires en profitent, infiltrant des cibles faibles par le biais d'attaques cybernétiques, physiques, de désinformation et même cinétiques. Avec la dernière version de sa plateforme de renseignement, Recorded Future étend la couverture la plus complète du renseignement sur les adversaires, leur infrastructure et leurs cibles, offrant aux clients la visibilité dont ils ont besoin pour prendre des mesures décisives afin de perturber les adversaires.

« Il n'a jamais été aussi difficile de garder une longueur d'avance sur les auteurs de menaces criminels et parrainés par l'État. Grâce à la dernière version de Recorded Future, les organisations disposent de nouveaux outils puissants pour prévenir les abus de marque, détecter les informations d'identification compromises, visualiser et hiérarchiser les menaces et défendre les surfaces d'attaque », a déclaré Craig Adams, directeur des produits et de l'ingénierie, Recorded Future.

Surveillance en temps réel et à l'échelle d'Internet des menaces liées à la marque

Seul le module Brand Intelligence de Recorded Future utilise l'apprentissage automatique à grande échelle pour détecter les menaces sur Internet concernant le logo d'une marque, les fautes de frappe et les domaines malveillants. Désormais, les organisations sont en mesure de surveiller les menaces passées et actuelles en temps réel grâce à de nouvelles fonctionnalités qui font apparaître les détails des menaces et fournissent des manuels pour valider les constatations et y répondre. La détection des abus de logo à l'échelle d'Internet avec reconnaissance de caractères permet également de procéder à des retraits n'importe où sur Internet.

Aller au-delà de l'authentification multi-facteur

Avec plus de 10 milliards d'identités et une couverture améliorée à travers des sources telles que les registres de logiciels malveillants, les fuites de données et la collecte d'informations d'identification, le module Identity Intelligence de Recorded Future aide à détecter les identités compromises en temps réel, offrant une couche de défense supplémentaire au-delà de l'authentification multi-facteur. En outre, Identity Intelligence renforce l'efficacité des solutions de gestion de l'accès aux identités (IAM) grâce à des intégrations qui infusent de l'intelligence dans les processus et les flux de travail existants.

Protection d'une surface d'attaque en expansion

La gestion proactive de la surface d'attaque est vitale, car la migration vers le cloud expose de plus en plus les organisations à une nouvelle surface d'attaque plus complexe. La solution Attack Surface Intelligence de Recorded Future fournit une vue unifiée de l'infrastructure externe, hiérarchisant les actifs les plus risqués pour la correction en fonction des vulnérabilités, des erreurs de configuration et des actifs non conformes à la politique, et réduit la surface d'attaque d'une organisation.

Visualisation des menaces ciblant les organisations et les gouvernements

Grâce au module Threat Intelligence de Recorded Future, les organisations peuvent hiérarchiser les menaces de manière interactive et traquer les adversaires de manière proactive avant de devenir une cible. Recorded Future hiérarchise les auteurs de menaces et les TTP (tactiques, techniques et procédures) propres à chaque organisation ; offre un aperçu du cycle de vie des attaques et des comportements des attaquants alignés sur la carte thermique MITRE ; et fournit des téléchargements automatiques pour les règles YARA et Sigma en fonction des menaces émergentes, permettant aux équipes de sécurité de prendre des mesures immédiates.

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. La plateforme de renseignement basée sur le cloud de Recorded Future offre la couverture la plus complète sur les adversaires, l'infrastructure et les cibles. En combinant la collecte et l'analyse de données automatisées, persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston avec des bureaux et des employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 400 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com.

