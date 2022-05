Crown Bioscience et MBL établissent une coentreprise pour fournir des services précliniques avancés aux clients japonais





Crown Bioscience et Medical & Biological Laboratories (MBL), des sociétés de JSR Life Sciences, ont annoncé aujourd'hui l'établissement d'une coentreprise qui vise à élargir la fourniture des services précliniques de Crown Bioscience aux clients japonais.

Nommée "Crown Bioscience & MBL", la nouvelle entité est un partenariat stratégique de longue durée qui devrait permettre d'accélérer la croissance des deux sociétés. L'accent sera initialement mis sur la fourniture de services précliniques et translationnels visant à élargir les offres de Crown Bioscience au Japon. Cet accord permettra de renforcer le modèle de distribution actuel de la société et d'établir une présence locale garantissant la prestation de services de qualité supérieure au Japon.

Basée à Tokyo, la coentreprise Crown Bioscience & MBL va mettre sur pied une équipe locale dirigée par un directeur général expérimenté, Hiroki Itou, cadre supérieur chez MBL et directeur général du Département Réactifs de diagnostic et de recherche chez JSR.

La nouvelle entreprise mettra à profit les domaines d'excellence et d'expertise respectifs de chacune des deux organisations, combinant les capacités de services translationnels et précliniques de calibre mondial de Crown Bioscience, ainsi que la connaissance et l'expérience approfondies du marché japonais de MBL. La Société, établie en avril 2022, devrait commencer à offrir ses services à compter de septembre 2022.

En commentaire à propos de la création de la nouvelle entreprise, Armin Spura PhD, PDG de Crown Bioscience, a fait remarquer que cet accord va permettre d'élargir et de renforcer le partenariat actuel conclu avec MBL. Il a déclaré: "Le Japon va jouer un rôle majeur dans la vision stratégique à long terme de MBL. Notre nouvelle société a été créée pour mieux satisfaire les besoins en pleine évolution de la communauté biopharmaceutique japonaise, et pour servir avec davantage d'efficacité nos clients japonais. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de renforcer nos synergies avec MBL, un partenaire de confiance du secteur japonais des sciences de la vie."

Hiroki Itou, président de Crown Bioscience & MBL: "Nos deux sociétés partagent un profond respect et des valeurs identiques de l'exercice de l'activité. Je suis convaincu qu'ensemble nous pourrons fournir un portefeuille de services unique et innovant qui contribuera à accélérer la découverte et le développement de médicaments au Japon."

###

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société de JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (ORC) mondial fournissant des plateformes précliniques et translationnelles pour faire progresser les domaines de l'oncologie, l'immuno-oncologie et des maladies inflammatoires à médiation immunitaire (IMID). La société est la seule ORC préclinique à détenir une licence commerciale pour fournir des services d'organoïdes tumoraux qui utilisent la technologie HUB et elle possède la plus grande collection de modèles PDX commercialement disponible au monde. Crown Bioscience contribue à la proposition de médicaments candidats de qualité supérieure afin que les patients reçoivent le bon traitement au bon moment. Fondée en 2006, Crown Bioscience dispose de dix sites aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: www.crownbio.com.

À propos de Medical & Biological Laboratories Co., Ltd.

Fondée en 1969, Medical & Biological Laboratories (MBL) fut le premier fabricant d'anticorps du Japon. La société étudie, développe, fabrique et vend des réactifs de diagnostic in vitro (IVD) et des réactifs liés à la recherche fondamentale. Elle a désormais élargi son activité non seulement au domaine de l'immunologie mais également à celui du diagnostic génétique. Dans le secteur du diagnostic in vitro, nous développons et vendons des réactifs IVD pour traiter, entre autres, les maladies autoimmunes, le cancer et les maladies infectieuses. Dans le domaine du diagnostic des autoanticorps, nous élargissons tout particulièrement notre gamme de produits en qualité de fabricant de premier plan au Japon, et contribuons aux soins médicaux dans ce domaine, dans lequel il existe de nombreuses maladies particulièrement résistantes aux traitements. Dans le domaine de l'oncologie, nous contribuons à la médecine personnalisée en développant des diagnostics compagnons capables de prédire les effets des médicaments.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2022 à 09:20 et diffusé par :