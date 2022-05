Pyramid Analytics clôture un financement de série E de 120 millions USD





Pyramid Analytics (Pyramid) un fournisseur pionnier de plateforme d'intelligence décisionnelle, et spécialisé dans l'analytique d'affaires, de nouvelle génération, pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un cycle de financement de série E, à hauteur de 120 millions USD, portant le total des fonds levés par la société à plus de 200 millions USD. Le cycle a été mené par H.I.G. Growth Partners, la filiale spécialisée en investissements en capital de croissance, de H.I.G. Capital, société d'investissement alternative mondiale, de premier plan, affichant plus de 48 milliards USD de capitaux propres sous gestion1, avec la participation de Clal Insurance Enterprises Holdings, de Kingfisher Capital, et de General Oriental Investments. Les investisseurs historiques ayant participé à ce nouveau cycle incluent JVP, Maor Investments, Sequoia Capital, et Viola Growth.

Informations clés :

Les nouveaux capitaux aideront à financer l'avantage continu de Pyramid en matière d'innovation et d'hypercroissance.

Avec ce financement de série E, le montant total levé par le pionnier de l'intelligence décisionnelle s'élève à ce jour à 211 millions USD.

Scott Hilleboe, codirecteur de H.I.G. Growth Partners, rejoint le conseil d'administration de Pyramid.

La Pyramid Decision Intelligence Platform a été classée au premier rang pour les cas d'utilisation liés à l'analytique augmentée, dans l'édition 2022 du rapport intitulé « Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms ».

Pyramid est dans une phase accélérée, et devrait devenir le prochain leader de l'analytique.

Le cycle de 120 millions USD sera investi de manière stratégique afin de stimuler l'hypercroissance et faire de Pyramid le prochain chef de file de l'analytique, en lui permettant d'accélérer son avantage de pionnier, en termes de capacités d'analytique augmentée, et dans la catégorie de l'intelligence décisionnelle. Pyramid allouera des fonds pour :

Faire évoluer en permanence la Pyramid Decision Intelligence Platform, de sorte à mieux répondre aux besoins de ses clients en matière d'analytique d'affaires, à continuer de définir le marché émergent de l'intelligence décisionnelle, et à conserver un avantage technologique vis-à-vis des outils de veille économique traditionnels comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau.

Étendre la présence géographique mondiale de l'entreprise, capturer une plus grande part du marché cible total de l'analytique, et augmenter les partenariats intermédiaires avec des sociétés technologiques complémentaires, des éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors, ISV), des cabinets de conseil, des revendeurs à valeur ajoutée (Value-Added Resellers, VAR), et des intégrateurs systèmes (Systems Integrators, SI).

Améliorer l'expérience des clients de Pyramid, grâce à un service et une assistance inégalés, à des formations et certifications professionnelles, ainsi qu'à l'offre d'un réseau et d'une communauté.

Devenir la plus grande marque employeur dans le domaine de l'analytique, pour embaucher, rétribuer et fidéliser efficacement les meilleurs talents, notamment en matière de réussite client, de marketing, de ventes, d'ingénierie et de développement de logiciels.

Pyramid bénéficie du soutien d'investisseurs mondiaux qui façonnent l'avenir de la technologie

Les entreprises partenaires du portefeuille de H.I.G. Growth sont des entreprises de premier plan dans les secteurs du SaaS, du commerce électronique, de la santé et des technologies, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Clal Insurance Enterprises Holdings fournit des services d'assurance et des services financiers en Israël. General Oriental Investments, basée à Genève, est la branche de gestion des investissements, du groupe de sociétés Cavamont/Cavenham, qui investit dans toutes les classes d'actifs à travers le monde.

Les investisseurs de retour sont JVP, Maor Investments, Sequoia Capital, et Viola Growth. JVP est une société de capital-risque, visionnaire qui a joué un rôle déterminant dans la création d'entreprises parmi les plus importantes au monde, et facilité douze introductions en bourse sur le NASDAQ. Parmi celles-ci figure notamment Qlik, un des premiers entrants sur le marché de la veille économique, lancé aux États-Unis par JVP. Viola Growth est un fonds de capital de croissance technologique, axé sur l'investissement dans des entreprises mondiales en phase d'expansion. Les sociétés de portefeuille comprennent Outbrain, Similarweb et Trigo. Sequoia Capital est une société de capital-risque, renommée dont les sociétés de portefeuille incluent Okta, Snowflake et Zoom.

Qu'est-ce que l'intelligence décisionnelle ?

En pleine phase d'émergence, l'intelligence décisionnelle est la prochaine grande innovation dans le domaine de l'analytique, qui va permettre d'accélérer la transformation axée sur les données. Il n'y a jamais eu autant de données disponibles pour l'analytique. Le fait de prendre des décisions basées sur les données suscite un intérêt croissant. Et le besoin d'une analytique plus sophistiquée gagne du terrain.

L'intelligence décisionnelle est conçue pour accélérer l'obtention d'informations, étendre l'adoption, et simplifier l'analytique. Le souhait et la nécessité d'accéder aux données pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes s'imposent chaque jour davantage, en particulier au niveau des parties prenantes aussi bien internes, qu'externes et non techniques. L'intelligence décisionnelle permet à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Et cela peut tout changer.

L'intelligence décisionnelle représente la Prochaine grande innovation analytique

La prochaine innovation majeure dans le domaine de l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, l'analytique d'affaires, et la science des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle des outils de veille économique, traditionnels, comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données, ainsi que pour générer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des éclairages fondés sur les données, qui permettent à chacun de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées. La Pyramid Platform offre un accès instantané à toutes les données, permet à toute personne de bénéficier d'un libre-service géré, et répond à tous les besoins en matière d'analytique, des plus simples aux plus sophistiqués. En combinant de manière inégalée préparation des données, analytique commerciale et sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, la Pyramid Platform réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique de la veille économique et de l'analytique, à l'échelle de toute l'organisation.

Un marché cible totalisant 215,7 milliards USD

Selon de nouvelles informations figurant dans le Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en solutions de big data et d'analytique (BDA) devraient atteindre 215,7 milliards USD en 2021, soit une augmentation de 10,1 % par rapport à 2020. Les prévisions montrent également que les dépenses de BDA devraient croître au cours des cinq prochaines années, à mesure que l'économie mondiale se relèvera de la pandémie de COVID-19. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) des dépenses mondiales en BDA pour la période de prévision 2021-2025 devrait atteindre 12,8 %.

Les points de vue d'un analyste

La stratégie d'intelligence décisionnelle, de Pyramid a été décrite comme évolutive dans un récent rapport d'analyste de 451 Research, filiale de S&P Global Market Intelligence. Le rapport intitulé « Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground » (Pyramid Analytics s'impose dans le domaine de l'informatique décisionnelle), rédigé par Krishna Roy, analyste de recherche principal au sein de l'équipe Données, IA et Analytique, de 451 Research, y examine la Decision Intelligence Platform de Pyramid dans le contexte du marché émergent de l'intelligence décisionnelle, laquelle est considérée par les experts comme la prochaine évolution dans le domaine de l'analytique et de la veille économique (Analytics and Business Intelligence, ABI).

Gartner a classé Pyramid au premier rang en termes d'analytique augmentée, dans son rapport intitulé « Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2022 ». Gartner note par ailleurs que la Pyramid Decision Intelligence Platform a également « obtenu de bons résultats dans les quatre cas d'utilisation » évalués, à savoir : Analytique augmentée ; Analytique d'entreprise ; Analytique générale ; et Analyse visuelle en libre-service. L'évaluation impliquait vingt (20) entreprises dont Microsoft BI, Qlik et Tableau, confrontées à douze capacités essentielles.

La Pyramid Decision Intelligence Platform a remporté plusieurs prix Dresner Advisory Services dans le cadre de l'édition 2021 des Technology Innovation Awards, et ce, dans sept des douze catégories. Les Technology Innovation Awards sont décernés aux fournisseurs classés numéro un dans douze rapports de marché, thématiques Dresner Advisory 2021 Wisdom of Crowds®. Les études thématiques annuelles sont basées sur des données recueillies auprès d'utilisateurs finaux, et fournissent un point de vue du monde réel sur diverses capacités techniques, dans le cadre de la recherche annuelle de Dresner. Chaque rapport examine les tendances actuelles en matière de déploiement, les intentions des utilisateurs, et les capacités du secteur.

Le BARC (Business Application Research Center), un cabinet d'analystes de premier plan en Europe, a fait passer la Decision Intelligence Platform de Pyramid dans la catégorie supérieure des Mises en oeuvre de grande envergure/à l'échelle de l'entreprise, dans son rapport intitulé BARC BI & Analytics 22 Report. Pyramid a obtenu 40 meilleurs classements (1re place) et 87 positions de tête (placée dans la fourchette 22-33 % ou parmi les deux premiers produits) dans ses six groupes de pairs, dans l'étude intitulée The BI & Analytics Survey 22.

Citations de cadres supérieurs

Omri Kohl, président-directeur général, et cofondateur de Pyramid : « Je suis ravi et honoré par la confiance que divers investisseurs technologiques parmi les meilleurs de la planète ont manifestée envers Pyramid, qu'il s'agisse de sa technologie, de l'entreprise ou de ses employés. L'intérêt considérable de la part de la communauté du capital-risque souligne à la fois l'importance des problèmes que nous aidons nos clients à résoudre, et celle des innovations que nous avons introduites à l'appui des entreprises, en leur donnant des moyens que les outils traditionnels de veille économique et d'analytique ne permettaient pas jusqu'ici d'envisager.

« Ce jalon important témoigne des compétences et du travail acharné de nos employés à travers le monde, de l'engagement de nos partenaires, ainsi que de la confiance et de l'aval de nos clients. Tous les éléments sont en place pour permettre à Pyramid de prendre de la vitesse, et devenir le prochain chef de file de l'analytique d'entreprise. »

Citations d'investisseurs

Scott Hilleboe, codirecteur de H.I.G. Growth Partners : « H.I.G. s'associe à des entreprises leaders de l'industrie pour provoquer un changement transformateur. Or, Pyramid est un modèle de transformation. La Pyramid Decision Intelligence Platform a bouleversé l'analytique et la veille économique (analytics and business intelligence, ABI) en redéfinissant le potentiel d'action dès lors que la puissance des éclairages fondés sur les données (« data insights ») est mise à la portée de tous.

« H.I.G. se réjouit de s'associer à Pyramid, à l'heure où cette dernière aborde sa prochaine étape de croissance. Pyramid génère un retour sur investissement exceptionnel pour les clients, leur permettant de prendre des décisions plus rapides et pertinentes, en exploitant l'analytique avancée et les éclairages fondés sur les données. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration et de collaborer avec une équipe de direction exceptionnelle, qui a mis sur le marché une technologie véritablement innovante et différenciée. »

Yoav Tzruya, associé général chez JVP : « En tant qu'investisseurs expérimentés dans les données et l'analytique, avec des succès éprouvés tels que Qlik, qui a été dirigée par le fondateur et président de JVP, Erel Margalit, depuis les tout débuts de l'entreprise et jusqu'à sa post-introduction en bourse, nous sommes heureux de poursuivre nos efforts en soutenant Pyramid Analytics.

« Les solutions d'analytique, et en particulier les systèmes de veille économique, rencontrent depuis plus de deux décennies des difficultés à tenir leur promesse de fournir de véritables capacités d'aide à la décision, à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, ces solutions sont encore plus paralysées, faisant preuve d'insuffisance lorsqu'il s'agit d'une part, de prendre en charge des sources diverses et distribuées produisant des volumes de données toujours croissants, d'autre part d'offrir une expérience utilisateur intuitive, tout en fournissant les fonctionnalités d'entreprise nécessaires. Pyramid Analytics est la seule solution capable de mettre les capacités d'intelligence décisionnelle à la disposition de tous, des membres des équipes de direction aux travailleurs de première ligne, pour leur permettre de prendre plus rapidement des décisions plus pertinentes. »

Haim Sadger, associé chez Sequoia Capital : « Sequoia Capital a investi pour la première fois dans Pyramid, il y a près de dix ans. Depuis cette date, l'équipe de direction de Pyramid a concrétisé sa vision consistant à doter tous les membres d'une organisation, de la puissance des données et de l'analytique, de manière à leur permettre de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées. Tout cela s'est traduit par des innovations technologiques, une croissance de la clientèle, une reconnaissance de la part des analystes du secteur, et un franc succès commercial. Nous sommes fiers d'approfondir notre partenariat, et impatients à l'idée de faire partie de la prochaine étape de croissance de Pyramid. »

Sami Totah, associé général chez Viola Growth : « Pyramid Analytics est en passe de devenir un leader mondial dans la catégorie en pleine croissance de l'intelligence décisionnelle. Avec un taux net de fidélisation de la clientèle, à hauteur de 110 %, et près de 2 500 organisations utilisant Pyramid pour accélérer les flux d'informations, faire évoluer l'adoption, et simplifier l'analytique, le tout, au bénéfice de plus d'un million de personnes, nous sommes enchantés de soutenir les prochaines étapes de croissance de l'entreprise. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid est un fournisseur pionnier de plateforme d'intelligence décisionnelle. L'intelligence décisionnelle sera la prochaine étape de l'analytique. La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La Pyramid Platform offre un accès instantané à toutes les données, permet à toute personne de bénéficier d'un libre-service géré, et répond à tous les besoins en matière d'analytique, des plus simples aux plus sophistiqués. En combinant de manière inégalée préparation des données, analytique commerciale et sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, la Pyramid Platform réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique de la veille économique et de l'analytique, pour l'organisation dans son ensemble. Plus d'un million de décideurs s'appuient sur Pyramid pour prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam, et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. L'entreprise compte parmi ses investisseurs H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

1 Sur la base du montant total des engagements en capitaux gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 22:05 et diffusé par :