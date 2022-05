FPI PRO ANNONCE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2022





Plus-value sur les immeubles de placement de 40,3 M$ au T1 2022

Actif total de 1,03 G$ au 31 mars 2022

Hausse de 39,9 % des produits tirés des immeubles au T1 2022 par rapport au T1 2021

Augmentation de 39,5 % du résultat d'exploitation net 1 au T1 2022 par rapport au T1 2021

au T1 2022 par rapport au T1 2021 Le résultat net et le résultat global en hausse de 44,9 M$ au T1 2022 comparativement au T1 2021

Flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 en hausse de 44,1 % au T1 2022 par rapport au T1 2021

en hausse de 44,1 % au T1 2022 par rapport au T1 2021 Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base 1 de 87,0 % au 31 mars 2022 contre 91,5 % au 31 décembre 2021

de 87,0 % au 31 mars 2022 contre 91,5 % au 31 décembre 2021 Dette en pourcentage de la valeur comptable brute 1 de 51,2 % au 31 mars 2022, contre 53,1 % au 31 décembre 2021 et 57,5 % au 31 mars 2021

de 51,2 % au 31 mars 2022, contre 53,1 % au 31 décembre 57,5 % au 31 mars 2021 Taux d'occupation de 98,5 % au 31 mars 2022

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (« FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2022 (le « premier trimestre » ou « T1 »).

« Nous sommes heureux de nos résultats du premier trimestre de 2022. Pour la première fois, nous avons dépassé un milliard de dollars en actifs, un jalon important dans la stratégie de croissance de notre FPI centrée sur les immeubles industriels. L'évaluation indépendante de nos immeubles qui se poursuit nous a permis de mieux faire ressortir la valeur inhérente de notre portefeuille d'immeubles de grande qualité », a souligné Jim Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Notre portefeuille d'immeubles à vocation industrielle, qui compte maintenant pour plus de 65 % du loyer de base, a connu une solide croissance nette des immeubles comparables de 5,4 % au premier trimestre de 2022 comparativement à la même période de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation net des immeubles de commerces de détail comparables a augmenté de 4,0 % par rapport à celui de la période correspondante de 2021. Le segment des immeubles de bureaux, qui compte pour seulement 9,9 % du loyer de base, a subi l'effet au cours du trimestre de l'inoccupation à court terme d'un immeuble à locataire unique. Toutefois, le 1er avril 2022, cet immeuble a été reloué en entier pour 15 ans à un loyer supérieur. Abstraction faite de cette inoccupation, qui représente environ 0,2 M$ en résultat d'exploitation1 net perdu pour le trimestre, la croissance du résultat d'exploitation net des immeubles comparables dans l'ensemble des segments au premier trimestre de 2022 est supérieure de 2,7 % au résultat de la même période en 2021.

__________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».



« Notre situation financière continue de s'améliorer. Ainsi, nous prévoyons atteindre notre objectif qui consiste à ramener notre dette en pourcentage de la valeur comptable brute1 à un seuil inférieur à 50 % d'ici la fin de l'exercice. À la clôture du trimestre, nous avions à notre disposition 38 M$ sur notre facilité de crédit. Comme nous n'avons aucun emprunt hypothécaire important échéant en 2022, nous avons le temps de nous adapter à la conjoncture actuelle marquée par une hausse des taux d'intérêt.

« Les perspectives de croissance pour la suite de l'exercice demeurent positives, car la demande est forte, surtout dans le secteur industriel, où nous avons la plus grande partie de nos immeubles. Nous continuons de nous consacrer entièrement à la mise en oeuvre de stratégies qui apportent de la valeur au FPI et qui profitent ainsi à ses porteurs de parts », a affirmé M. Beckerleg en conclusion.

Résultats financiers

Tableau 1 - Faits saillants financiers

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins

d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Données financières



Produits tirés des immeubles 24 330 $ 17 390 $ Résultat d'exploitation net1) 14 080 $ 10 093 $ Résultat d'exploitation net des immeubles comparables1) 9 762 $ 9 678 $ Résultat net et résultat global 46 522 $ 1 634 $ Total de l'actif 1 032 176 $ 636 338 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 51,21 % 57,49 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,9x 2,7x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x Ratio dette/BAIIA ajusté annualisé1) 10,2x 10,0x Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts hypothécaires 3,40 % 3,66 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 6 729 $ 207 $ Flux de trésorerie d'exploitation1) 8 108 $ 3 878 $ Flux de trésorerie d'exploitation de base par part1) 2) 0,1341 $ 0,0969 $ Flux de trésorerie d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1321 $ 0,0946 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1) 7 813 $ 5 422 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1293 $ 0,1355 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1273 $ 0,1323 $ Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1) 87,0 % 83,0 % Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués1) 88,4 % 85,0 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie du FPI PRO et de parts de catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes). Le total des parts

diluées comprend également les parts de fiducie visées par des droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par des droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Au 31 mars 2022, le FPI détenait 120 immeubles de placement, contre 90 à la même date l'an dernier. Le total de l'actif s'établissait à 1,03 G$ au 31 mars 2022, contre 636,3 M$ au 31 mars 2021, une hausse de 395,8 M$, ou de 62,2 %. Le FPI a acquis 34 immeubles et a vendu 4 immeubles non stratégiques au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2022.

Pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2022 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 24,3 M$, une augmentation de 6,9 M$, ou 39,9 %, par rapport aux 17,4 M$ générés lors de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux produits additionnels tirés des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1 a atteint 9,8 M$, une augmentation de 0,1 M$, ou 0,9 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Abstraction faite d'un immeuble de bureaux de 29 149 pi 2 à locataire unique qui a été vacant au T1 2022, mais qui a été reloué pour 15 ans le 1 er avril 2022 (qui représente environ 0,2 M$ en résultat d'exploitation net 1 perdu pour le trimestre), la croissance du résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1 au T1 2022 a augmenté de 2,7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à une occupation en hausse dans le secteur des immeubles de commerce de détail, aux augmentations de loyer prévues par contrat et aux renouvellements de baux assortis de fortes hausses du loyer pour les immeubles industriels.

a atteint 9,8 M$, une augmentation de 0,1 M$, ou 0,9 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Abstraction faite d'un immeuble de bureaux de 29 149 pi à locataire unique qui a été vacant au T1 2022, mais qui a été reloué pour 15 ans le 1 avril 2022 (qui représente environ 0,2 M$ en résultat d'exploitation net perdu pour le trimestre), la croissance du résultat d'exploitation net des immeubles comparables au T1 2022 a augmenté de 2,7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à une occupation en hausse dans le secteur des immeubles de commerce de détail, aux augmentations de loyer prévues par contrat et aux renouvellements de baux assortis de fortes hausses du loyer pour les immeubles industriels. Le résultat d'exploitation net 1 s'est élevé à 14,1 M$, contre 10,1 M$ à la période correspondante en 2021, une progression de 39,5 % qui s'explique principalement par l'effet des acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

s'est élevé à 14,1 M$, contre 10,1 M$ à la période correspondante en 2021, une progression de 39,5 % qui s'explique principalement par l'effet des acquisitions d'immeubles nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Les flux de trésorerie d'exploitation ajustés 1 ont totalisé 7,8 M$, contre 5,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une progression de 2,4 M$, ou 44,1 %, qui s'explique principalement par l'effet des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois.

ont totalisé 7,8 M$, contre 5,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, une progression de 2,4 M$, ou 44,1 %, qui s'explique principalement par l'effet des acquisitions nettes réalisées au cours des douze derniers mois. Le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1 s'établit à 87,0 %, contre 83,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est surtout attribuable à la croissance du FPI, y compris la réduction ciblée de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, des investissements d'entretien, des coûts de location et des frais généraux et administratifs, de même qu'un immeuble à bureaux à locataire unique exceptionnellement vacant. Abstraction faite de cette inoccupation, le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1 a été d'environ 85 % au T1 2022.



_______________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».



TABLEAU 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Résultat d'exploitation net1) 14 080 10 093 Frais généraux et administratifs 1 202 1 069 Charge liée au régime incitatif à long terme 925 537 Amortissement des immobilisations corporelles 89 87 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 Charges d'intérêts et coûts de financement 4 712 3 901 Distributions - Parts de catégorie B 159 166 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 946 432 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (40 301) 1 170 Autres produits (462) (561) Autres charges 195 262 Coûts de règlement de la dette - 1 303 Résultat net et résultat global 46 522 $ 1 634 $

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, le résultat net et le résultat global ont totalisé 46,5 M$, contre 1,6 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette augmentation de 44,9 M$ découle principalement d'un ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement (41,5 M$) et d'une réduction des coûts de règlement de la dette (1,3 M$) par rapport au trimestre correspondant de 2021. Au cours du premier trimestre de 2022, FPI PRO a commandé une mise à jour des évaluations externes indépendantes pour cinq immeubles à vocation industrielle, qui s'est traduite par une plus-value d'environ 40,3 M$.

Bilan robuste

FPI PRO s'emploie à l'assainissement de son bilan et à l'amélioration de ses liquidités, notamment par la réduction du ratio de la dette sur la valeur comptable brute1. Le FPI PRO échelonne les échéances de ses emprunts d'une façon qui convient à l'endettement global du portefeuille. Aucun emprunt hypothécaire important n'arrive à échéance en 2022.

Au 31 mars 2022, la facilité de crédit de FPI PRO affichait un solde disponible de 38 M$. Au 31 mars 2022, le ratio de la dette sur la valeur comptable brute1 s'établissait à 51,2 %, contre 57,5 % à pareille date à l'exercice précédent.

Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires se chiffrait à 3,40 % au 31 mars 2022, contre 3,66 % à pareille date l'exercice précédent.

__________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».



Rendement d'exploitation

Au 31 mars 2022, le portefeuille du FPI comptait en tout 120 immeubles totalisant une superficie de 6,6 millions de pieds carrés, et dont la durée moyenne pondérée des baux s'établit à 4,6 ans. Environ 68,5 % des baux échéant en 2022 sont renouvelés, avec une majoration moyenne de 11,9 %. Le taux d'occupation demeure élevé, se situant à 98,5 % au 31 mars 2022, en légère hausse par rapport au taux d'occupation de 98,2 % enregistré à la même date il y a un an.

Les immeubles industriels représentaient, au 31 mars 2022, 79 % de la superficie locative brute et 65 % du loyer de base.

Distributions

Des distributions de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI ont été déclarées au cours du trimestre clos le 31 mars 2022, ce qui représente 0,45 $ la part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), une filiale du FPI.

Renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission à l'intention des investisseurs

Le 12 mai 2022 à 10 h30, HAE, le FPI tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre de 2022. Il y aura aussi une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour assister à la conférence téléphonique, composez le 888-664-6383, le 416-764-8650 ou le 514-225-6995. Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 19 mai 2022, en composant le 888-390-0541 ou le 416-764-8677. Le code d'accès est le 540791#.

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site du FPI à www.proreit.com ou à l'adresse https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1542302&tp_key=4a668ab6d9

Assemblée annuelle des porteurs de parts

FPI PRO tiendra son assemblée annuelle le 7 juin 2022 à 11 h, dans la salle Ritz and Carlton de l'hôtel Ritz-Carlton, situé au 1228, rue Sherbrooke Ouest à Montréal (Québec).

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX : PRV.UN) est un fonds de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario. Créé en 2013, le FPI PRO détient un portefeuille d'immeubles commerciaux de grande qualité situés au Canada, qui se concentre principalement dans le segment des immeubles industriels au sein de marchés secondaires prospères.

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles qu'elles sont publiées par l'International Accounting Standards Board. Outre les mesures conformes aux IFRS utilisées dans les présentes, la pratique dans le secteur consiste à évaluer la performance des entités de placement immobilier en tenant compte notamment de certaines mesures et de certains ratios non conformes aux IFRS, ainsi que d'autres mesures financières déterminées (collectivement, les « mesures non conformes aux IFRS »). Dans le présent communiqué, le FPI PRO fournit et explique, à titre de complément aux résultats présentés selon les IFRS, i) certaines mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »), le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté annualisé (« BAIIA ajusté annualisé »), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés, les flux de trésorerie d'exploitation, la valeur comptable brute, le résultat d'exploitation net et le résultat d'exploitation net des immeubles comparables, et ii) certains ratios non conformes aux IFRS, notamment le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base, le ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part, les flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part, les flux de trésorerie d'exploitation de base par part, les flux de trésorerie d'exploitation dilués par part, le ratio de la dette par rapport à la valeur comptable brute, le ratio de la couverture du service de la dette, le ratio de couverture des intérêts et le ratio dette/BAIIA ajusté annualisé. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé aux termes de celles-ci. La méthode employée par le FPI PRO pour calculer ces mesures non conformes aux IFRS pourrait différer de celle utilisée par d'autres émetteurs, et ces mesures pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres fiducies de placement. La direction du FPI PRO a présenté ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, puisqu'elle estime qu'elles sont représentatives du rendement d'exploitation et de la performance financière du FPI PRO. Pour obtenir des renseignements sur les mesures conformes aux IFRS les plus proches et sur la composition des mesures non conformes aux IFRS, ou pour connaître la façon dont le FPI PRO utilise ces mesures et les raisons pour lesquelles elles fournissent de l'information utile aux investisseurs, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2022 daté du 11 mai 2022 (le « rapport de gestion du premier trimestre »), que l'on trouvera en consultant le profil du FPI PRO sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et qui est intégré par renvoi dans le présent communiqué. Le rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS est présenté ci-après, dans les cas qui s'y prêtent. Les mesures non conformes aux IFRS ne sauraient être considérées comme des substituts du résultat net, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du total des actifs, du total des capitaux propres ou d'autres mesures comparables conformes aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO.

Rapprochement du résultat d'exploitation net des immeubles comparables et du résultat d'exploitation net (tels qu'ils sont présentés dans les états financiers consolidés)

(En milliers de dollars canadiens)



Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Produits tirés des immeubles



24 330 $ 17 390 $ Charges d'exploitation des immeubles



10 250 7 297 Résultat d'exploitation net présenté dans les états financiers1)



14 080 10 093 Ajustement des loyers sur une base linéaire



(118) (125) Résultat d'exploitation net après ajustement des loyers sur une base linéaire1)



13 962 9 968









Provenance du résultat d'exploitation net1) :







Acquisitions



(4 200) - Cessions



- (290) Résultat d'exploitation net des immeubles comparables1)



9 762 $ 9 678 $ Nombre d'immeubles comparables



86 86

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation ajustés et des flux de trésorerie d'exploitation avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins

d'indication contraire) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 déc. 2021 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Résultat net et résultat global de la période 46 522 $ 65 041 $ 1 634 $







Ajouter :





Régime incitatif à long terme 689 157 383 Distributions - Parts de catégorie B 159 164 166 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (40 301) (58 620) 1 170 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 946 89 432 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 93 Flux de trésorerie d'exploitation1) 8 108 $ 6 924 $ 3 878 $







Déduire :





Ajustement des loyers sur une base linéaire (118) $ (119) $ (125) $ Investissements de maintien (279) (192) (64) Frais de location normalisés (392) (387) (166)







Ajouter :





Régime incitatif à long terme 236 683 154 Amortissement des coûts de financement 258 304 442 Coûts de règlement de la dette - 141 1 303 Flux de trésorerie d'exploitation ajustés1) 7 813 $ 7 354 $ 5 422 $ Flux de trésorerie d'exploitation de base par part1) 2) 0,1341 $ 0,1158 $ 0,0969 $ Flux de trésorerie d'exploitation dilués par part1) 2) 0,1321 $ 0,1136 $ 0,0946 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base par part1) 2) 0,1293 $ 0,1230 $ 0,1355 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués par part1) 2) 0,1273 $ 0,1206 $ 0,1323 $ Distributions déclarées par part et par part de catégorie B 0,1125 $ 0,1125 $ 0,1125 $ Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés de base1) 87,0 % 91,5 % 83,0 % Ratio de distribution des flux de trésorerie d'exploitation ajustés dilués1) 88,4 % 93,3 % 85,0 % Nombre de parts moyen pondéré de base2) 3) 60 447 230 59 786 374 40 023 023 Nombre de parts moyen pondéré dilué2) 3) 61 394 385 60 964 929 40 972 173

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2) Les flux de trésorerie d'exploitation et les flux de trésorerie d'exploitation ajustés par part sont obtenus en les divisant par le nombre pondéré total de parts de base ou dilué, auquel on ajoute le nombre moyen pondéré de parts de catégorie B en circulation au cours de la période. 3) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie du FPI et de parts de catégorie B. Le total des parts diluées comprend également les parts de fiducie

visées par des droits différés à la valeur de parts et les parts de fiducie visées par des droits à la valeur de parts temporairement incessibles qui sont attribuées

dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Rapprochement du BAIIA ajusté avec le résultat net et le résultat global

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Résultat net et résultat global 46 522 $ 1 634 $ Charges d'intérêts et coûts de financement 4 712 3 901 Amortissement des immobilisations corporelles 89 87 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 93 Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 946 432 Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (40 301) 1 170 Distributions - Parts de catégorie B 159 166 Loyers comptabilisés selon la méthode linéaire (118) (125) Charge liée au régime incitatif à long terme 925 537 Coûts de règlement de la dette - 1 303 BAIIA ajusté1) 13 027 $ 9 198 $

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Calcul du ratio dette/BAIIA ajusté annualisé

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 Dette, exclusion faite des coûts de financement non amortis 507 856 $ 352 803 $ Facilité de crédit, exclusion faite des coûts de financement non amortis 22 000 14 000 Dette et facilité de crédit, exclusion faite des coûts de financement non amortis 529 856 $ 366 803 $





BAIIA ajusté1) 13 037 9 198 BAIIA ajusté annualisé1) 52 148 $ 36 792 $ Ratio dette/BAIIA ajusté annualisé1) 10,2x 10,0x

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Calcul du ratio de couverture des intérêts

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 BAIIA ajusté1) 13 027 $ 9 198 $ Charge d'intérêts 4 448 $ 3 453 $ Ratio de couverture des intérêts1) 2,9x 2,7x

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Calcul du ratio de couverture du service de la dette

(En milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

31 mars 2022 Trimestre

clos le

31 mars 2021 BAIIA ajusté1) 13 027 $ 9 198 $





Charge d'intérêts 4 448 3 453 Remboursement du capital 3 589 2 457 Obligations au titre du service de la dette 8 037 $ 5 910 $ Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x











1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

Calcul de la valeur comptable brute et de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par

part et à moins d'indication contraire) 31 mars 2022 31 déc. 2021 31 mars 2021 Total de l'actif, y compris les immeubles de placement présentés à la juste valeur 1 032 176 $ 989 963 $ 636 338 $ Cumul des amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles 2 450 2 268 1 719 Valeur comptable brute1) 1 034 626 992 231 638 057 Dette, exclusion faite des coûts de financement non amortis 507 856 511 445 352 803 Facilité de crédit, exclusion faite des coûts de financement non amortis 22 000 15 000 14 000 Dette 529 856 $ 526 445 $ 366 803 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 51,21 % 53,06 % 57,49 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés portant sur certaines attentes et projections, certains plans de croissance ou d'autres informations relatives à la stratégie d'affaires et aux plans futurs du FPI PRO. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de FPI PRO, en conséquence desquels les résultats et événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance et sur le rendement financier futur de même que le rendement d'exploitation futur du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles voulant i) que le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) que le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) qu'aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) que l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) que le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) que les marchés financiers procureront au FPI PRO un accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date de ce dernier. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective pour tenir compte, notamment, d'une nouvelle information ou de nouveaux événements, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2022, que l'on trouvera tous les deux sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

