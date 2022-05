Venture Global annonce un accord de vente et d'achat de GNL avec ExxonMobil





ARLINGTON, Virginie, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG a annoncé la signature de deux nouveaux accords de vente et d'achat (SPA) à long terme avec ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP) pour la vente de 2 millions de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL). En vertu de ces accords, la filiale d'ExxonMobil achètera 1 MTPA de l'installation de GNL de Plaquemines (Plaquemines) ainsi que 1 MTPA de l'installation de GNL de CP2 (CP2). Il s'agit du deuxième contrat de fourniture pour le CP2, dont la construction devrait commencer en 2023. Les deux installations reproduiront la même conception innovante et réussie que celle utilisée aujourd'hui à Calcasieu Pass, où la rapidité d'exécution a permis de produire le premier GNL 29 mois seulement après la FID.

« Venture Global est très honorée qu'ExxonMobil ait choisi de collaborer avec notre société pour nos deux prochains projets : Plaquemines et CP2 », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. « En tant que leader mondial du GNL, le soutien d'ExxonMobil à l'innovation et à l'exécution technique de Venture Global est un moment décisif pour nos équipes combinées et pour le marché du GNL au sens large. Venture Global se réjouit des nombreuses années de collaboration entre nos entreprises pour apporter au monde une énergie à faible teneur en carbone. »

« Le GNL a un rôle important à jouer pour aider la société à réduire les émissions des secteurs industriels » a déclaré Peter Clarke, vice-président senior du GNL pour la société ExxonMobil Upstream. « Nous sommes impatients de travailler avec Venture Global alors que nous continuons à développer le portefeuille de GNL d'ExxonMobil et à faire progresser nos plans pour livrer de manière fiable le gaz naturel de la côte américaine du Golfe du Mexique aux marchés mondiaux. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur de GNL américain à long terme et à faible coût qui s'approvisionne dans les bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. La société construit ou développe également une capacité de production supplémentaire de 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au monde entier. Elle développe un système de captage et de stockage du carbone (CSC) dans ses installations de GNL.

Mise en garde

Les déclarations concernant des événements ou des conditions futurs figurant dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1814528/Venture_Global_LNG_Aerial_View.jpg

