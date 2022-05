L'application RoundGlass Living lance la chaîne Music for Wellbeing





Music for Wellbeing fait appel à Jerry Wonda, mégaproducteur ayant remporté trois Grammy Awards, à Amrita Sen, designer, autrice-compositrice et musicienne de renommée mondiale, ainsi qu'aux compositeurs pour jeux vidéo ayant créé la musique des jeux Skyrim, Harry Potter et Star Wars, récompensés aux BAFTA Awards.

BELLEVUE, Washington, 11 mai 2022 /CNW/ - RoundGlass, une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à aider les gens à prendre en main leur parcours de mieux-être personnel, réunit la science du son et le pouvoir de guérison de la musique avec le lancement officiel de sa chaîne Music for Wellbeing sur l'application RoundGlass Living.

Music for Wellbeing a été créée pour améliorer l'expérience de méditation immersive de l'application, inspirant et aidant les utilisateurs dans leur parcours personnel vers le bien-être holistique avec une palette diversifiée et sereine de musique et de paysages sonores. La musique fait partie intégrante de nombreux piliers du bien-être holistique, notamment mental, physique, social, spirituel et communautaire. Elle a la capacité d'être la bande sonore de tout, du yoga et de l'entraînement physique à la méditation, aux rituels ou aux cérémonies. Les revues scientifiques* expliquent même que des sons spécifiques ont la capacité de cibler des perturbations du corps telles que l'inflammation, le stress et l'anxiété. La forme vibratoire de la musique soutient notre force vitale. Nous sommes le bien-être holistique.

Pour sa nouvelle chaîne, RoundGlass fait appel au mégaproducteur Jerry Wonda, à la designer et autrice-compositrice-interprète Amrita Sen, et à des musiciens de bande sonore et de jeux vidéo primés par les BAFTA Awards pour composer des créations de méditation en forme longue. Ces compositions originales entraînent les auditeurs dans un parcours sonique transformateur. Chaque compositeur apporte son genre distinctif avec des influences du monde entier. Amrita Sen dirige la chaîne en collaboration avec le responsable mondial de la santé mentale et du bien-être chez RoundGlass, Prakriti Poddar.

Qu'est-ce que Music for Wellbeing?

Cette chaîne propose une série de compositions originales, de musique sous licence et de contenu sonore accessible à divers niveaux selon les besoins et les habitudes des auditeurs. Ces niveaux comprennent :

RoundGlass Living , un abonnement gratuit qui contient une combinaison de chansons originales et sous licence.





, un abonnement gratuit qui contient une combinaison de chansons originales et sous licence. RoundGlass Living+ , un niveau d'abonnement payant qui offre du contenu plus élaboré aux auditeurs recherchant une expérience plus approfondie qui les guide dans leur parcours à travers des histoires musicales et des compositions scientifiques.





, un niveau d'abonnement payant qui offre du contenu plus élaboré aux auditeurs recherchant une expérience plus approfondie qui les guide dans leur parcours à travers des histoires musicales et des compositions scientifiques. RoundGlass sur YouTube, un niveau qui fournit aux auditeurs une expérience audiovisuelle grâce à l'art du mouvement à la designer Amrita Sen.

*De nombreuses études ont démontré que l'écoute de la musique peut améliorer le bien-être physique, mental et émotionnel. ( Healthline )

Pour en savoir plus et pour connaître le prix des abonnements, visitez RoundGlass au Living.Round.Glass ou suivez-nous sur Instagram , Twitter , Facebook et LinkedIn . Abonnez-vous sur YouTube . Téléchargez l'application dans l' AppStore ou sur GooglePlay .

Personnes-ressources pour les médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794625/RoundGlass_Logo.jpg

SOURCE RoundGlass LLC

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 10:07 et diffusé par :