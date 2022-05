Sungrow FPV signe un accord de coopération stratégique avec Nofar Energy pour l'installation d'équipements solaires flottants





HEFEI, Chine, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 11 mai, au cours du salon Intersolar Europe, l'entreprise chinoise spécialisée dans l'énergie solaire Sungrow FVP a signé un accord de coopération stratégique avec Nofar Energy, société publique internationale spécialisée dans l'énergie renouvelable qui est classée parmi les plus importantes entreprises du secteur en Israël du point de vue de la valeur marchande. L'accord vise à une collaboration stratégique entre les deux entreprises sur l'approvisionnement en équipements solaires flottants, mais aussi à accélérer la transformation des structures énergétiques et à atteindre l'objectif de neutralité carbone. Cette puissante alliance consolidera la position dominante de Sungrow FVP sur le marché des installations flottantes et encouragera le développement à long terme des deux parties dans l'industrie solaire flottante en Israël, en Europe et aux États-Unis.

Ces dernières années, l'industrie solaire flottante a connu une croissance remarquable, et Sungrow FVP répond positivement à la demande internationale et propose des solutions spécifiques pour répondre aux exigences des différents projets. Jusqu'à présent, Sungrow FPV a assuré l'approvisionnement de plus de 100 MW d'installations flottantes et a accéléré le développement du solaire flottant en Israël. La signature du partenariat stratégique a confirmé la coopération à long terme entre Sungrow FPV et Nofar Energy ; Sungrow FPV continuera de fournir des équipements solaires flottants et collaborera avec Nofar Energy en Israël, en Europe et aux États-Unis. « Les projets flottants que nous avons construits ensemble ont prouvé que nos partenariats sont viables et ont un potentiel important pour l'avenir en Israël et dans le monde », a déclaré Ofer Yanny, fondateur et président de Nofar Energy.

En tant que premier fournisseur mondial de systèmes photovoltaïques flottants à l'échelle du gigawatt, Sungrow présente des avantages technologiques évidents en la matière. Simultanément, il acquiert des technologies essentielles pour la conception, l'approvisionnement, l'ancrage des équipements, etc. Sungrow FPV insistera sur l'innovation technologique du produit et du système qui, avec le concours de Nofar Energy, facilitera la transformation de la consommation verte et la baisse des émissions de carbone sur les marchés européen, américain et israélien.

À propos de Sungrow FPV

Sungrow FPV est une filiale à part entière du groupe Sungrow, qui compte 25 ans d'expérience en matière de R&D et de production dans l'industrie photovoltaïque. Notre équipe expérimentée de R&D, qui comprend un certain nombre de scientifiques, a déposé plus de 100 brevets couvrant les technologies nécessaires pour le corps flottant, le système d'ancrage, l'inverseur et la plateforme flottante d'appoint ainsi que l'exploitation et la maintenance du système ; nous sommes également leader dans la définition des normes chinoises en matière de technologie photovoltaïque flottante. Le système flottant de 1,7 GW a été distribué dans le monde entier. La part de marché mondial est restée au premier rang pendant quatre années consécutives. Sungrow FPV se consacre à demeurer leader mondial en matière de photovoltaïque flottant.

