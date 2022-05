LG ELECTRONICS ET L'OEUVRE DES MANOIRS RONALD MCDONALD CONCLUENT UN NOUVEAU PARTENARIAT AU CANADA





Les organisations rendront hommage aux héros locaux qui permettent aux familles qui séjournent au Manoir Ronald McDonald partout au Canada de vivre de bons moments.

TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Afin de concrétiser la vision de la marque « Life's Good » (la vie est belle) de LG, LG Electronics Canada (LG) est fière d'annoncer son partenariat avec l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) du Canada afin de mettre en lumière le pouvoir de l'esprit humain et les nombreuses façons dont les gens continuent d'aider ceux qui en ont le plus besoin dans leur collectivité.

Le partenariat avec l'OMRM étend la portée de l'initiative de responsabilité sociale Experience happiness de LG en Amérique du Nord et vient renforcer les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) mondiales de la société relatives à la jeunesse canadienne et aux capacités des générations futures.

Le partenariat créera des occasions importantes pour célébrer le personnel et les bénévoles des 33 programmes de l'OMRM partout au pays et leur permettra de tisser des liens et de communiquer les uns avec les autres, eux qui aident les familles en leur offrant le confort d'un foyer lorsqu'elles doivent se déplacer loin de la maison pour obtenir les soins médicaux dont leur enfant a besoin.

« Nous apprécions vraiment le travail que fait l'OMRM pour aider les familles comptant un enfant qui a besoin d'assistance médicale dans nos communautés chaque année en leur fournissant un foyer sécuritaire où ils peuvent rester, a expliqué Jaeseung Kim, président et chef de la direction de LG Electronics Canada. Notre objectif est d'établir des liens avec les proches aidants et les bénévoles des Manoirs Ronald McDonald et de reconnaître les moments qu'ils créent où la vie est belle pour ces familles, où qu'elles soient et avec qui qu'elles soient. »

Les 16 Manoirs Ronald McDonald du Canada auront accès à une subvention « Community Heroes » fournie par LG pour répondre à leurs besoins locaux immédiats. Le soutien de LG permettra également d'offrir 238 nuitées dans les Manoirs Ronald McDonald du Canada aux familles qui s'occupent d'un enfant malade.

« Nous sommes extrêmement heureux que LG contribue à notre mission, qui consiste à faciliter l'accès aux soins pédiatriques aux familles ayant des enfants malades », ajoute Leslie Hederson, directrice des partenariats nationaux.

La campagne #LifesGoodMoment de LG célèbre les héros locaux de tous les jours et reconnaît les nombreuses façons dont les gens créent des moments pour améliorer la vie des personnes dans le besoin tout en reconnaissant l'importance de redonner à la collectivité.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui dispose de bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et professionnelles d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

Au sujet de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada

Au Canada, 65 % des familles vivent en dehors d'une ville dotée d'un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour obtenir des soins si leur enfant est gravement malade. Au cours d'une année moyenne, le réseau de programmes de l'OMRM au Canada permet à plus de 26 000 familles de rester à proximité de leur enfant malade et des soins dont il a besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald permettent aux familles de l'extérieur de vivre dans le confort d'une maison pendant que leur enfant reçoit des soins dans un hôpital voisin, tandis que les 17 salles familiales Ronald McDonald permettent aux familles de se reposer et de se ressourcer en tout confort, à l'intérieur même des hôpitaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.rmhccanada.ca/fr.

