Certn obtient 50 millions de dollars américains pour changer l'avenir de la vérification des antécédents

Instaurer la confiance de façon 50 millions de fois plus intelligente

VICTORIA, BC, 11 mai 2022 /CNW/ - Certn, chef de file des solutions de filtrage des antécédents, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu 50 millions de dollars américains en financement de série B, sous la direction de B Capital. Cela fait suite au financement de 34,1 millions de dollars obtenu l'an dernier. Grâce à cette dernière ronde, Certn poursuivra sa mission qui consiste à bâtir la confiance dans les gens - et à investir dans de nouveaux marchés dans le monde entier.

Certn simplifie l'établissement de la confiance en créant une expérience de vérification des antécédents accélérée et sans friction qui permet aux employeurs et aux candidats d'établir une relation de travail avec une base positive. Certn permet aux employeurs de prendre de meilleures décisions d'embauche plus rapidement dans un marché du travail hautement concurrentiel.

Certn étend rapidement sa présence mondiale, en s'appuyant sur l'acquisition récente de Credence, un important fournisseur britannique de vérifications des antécédents à l'échelle mondiale. Certn prévoit créer 160 nouveaux postes cette année et a fait un certain nombre d'embauches stratégiques, y compris un nouveau directeur général pour le marché américain.

B Capital a dirigé le financement, et sept autres investisseurs y ont contribué, notamment BMO, Tribe, Inovia Capital, Telstra Ventures, Scribble, Moxxie Ventures et Gaingels Covalent Ventures. B. Capital, un partenaire stratégique du Boston Consulting Group, joue un rôle clé dans le succès de Certn en aidant l'entreprise à obtenir les bons partenariats et à relever les défis commerciaux.

Andrew McLeod, chef de direction et cofondateur de Certn, a déclaré : « Notre vision est de favoriser la confiance en toute sécurité à l'échelle mondiale grâce à des solutions de gestion de l'identité sans friction en construisant des infrastructures directement avec des sources de vérité partout dans le monde. Grâce à ce financement, nous investirons davantage dans notre produit, nos nouveaux marchés et notre programme de partenariat alors que nous bâtissons et faisons croître notre équipe mondiale. Nous nous sommes également engagés à investir dans nos employés actuels et futurs de Certn - Certonians - afin d'offrir les meilleurs services de vérification des antécédents possible. »

Rashmi Gopinath, associé général, B Capital, a déclaré : « Certn a transformé l'expérience de la vérification des antécédents traditionnellement fastidieuse, manuelle et archaïque en une expérience rapide, exacte et simple pour les employeurs et les candidats. Sa plateforme de logiciel-service (SaaS) avec IA facilite la confiance dans le milieu de travail mondial et offre des solutions essentielles d'embauche et de vérification des antécédents aux organisations qui souhaitent favoriser une culture de confiance au sein de leur entreprise. Nous avons hâte de nous associer à l'équipe Certn dans cette prochaine phase de croissance, car elle aide les organisations à embaucher des talents mondiaux avec rapidité, transparence et précision. »

Certn offre une vérification des antécédents rapide, conviviale et complète qui aide les entreprises à prendre des décisions d'embauche fondées sur les faits, réduit les coûts d'embauche et améliore l'expérience des candidats et des recruteurs. Utilisé par les dirigeants de moyennes et petites entreprises qui cherchent à embaucher les bons candidats, Certn modernise le processus de vérification des antécédents et établit un climat de confiance. La solution de renseignement sur le risque humain de l'entreprise utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour simplifier le processus de sélection des candidats, réduire les coûts et rehausser le ratio délai-valeur pour les dirigeants des RH et des opérations du monde entier. Pour en savoir plus : https://certn.co/

