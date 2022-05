ITI acquiert D2V Analytics - ITI x D2V Analytics : l'intelligence des données pour bonifier l'intelligence TI





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Toujours avec l'ambition d'être un leader canadien en transformation technologique, ITI conclut une autre transaction stratégique. L'entreprise montréalaise D2V Analytics, spécialisée en ingénierie et analytique des données, s'est jointe à ITI le 2 mai dernier.

L'expertise en intelligence de données de D2V Analytics permet non seulement à ITI d'améliorer sa propre façon de gérer ses données, mais également de bonifier son rôle-conseil stratégique en TI. En employant les plateformes d'analyse commerciale les plus avancées dans l'industrie, ITI pourra aider les organisations à mieux comprendre leurs données pour prendre de meilleures décisions, plus rapidement, tout en étant plus prédictives.

Bon nombre d'entreprises ont plusieurs sources de données, mais ne les utilisent pas à leur plein potentiel. Quel que soit l'enjeu, comme optimiser les ventes ou réduire les pertes, l'accès aux données approfondies et exploitables leur ouvrira des portes pour mieux vendre, pour être plus compétitives et pour innover au plus haut niveau.

Citations

«?ITI se positionne comme un allié de la transformation des organisations canadiennes. Au-delà de notre expertise pour répondre aux besoins TI, nous voulons répondre aux besoins d'affaires. Le savoir-faire de Vadim Shvarts et son équipe de D2V Analytics nous permettra d'aller plus loin en ce sens, pour mieux comprendre et conseiller nos clients, et concrétiser leur vision.?»

-?Jonathan Legault, président, ITI

«?Je suis très heureux de rejoindre les rangs d'ITI, un partenaire de confiance et réputé. Avec nos solutions d'analyse de données, nous pourrons continuer de croître tout en contribuant au succès d'ITI, en apportant une valeur ajoutée au service-conseil stratégique.?»

- Vadim Shvarts, cofondateur, D2V Analytics

À propos d'ITI

ITI est un fournisseur canadien de solutions TI de premier plan qui propose des solutions sur mesure pour accompagner ses clients dans leur transformation technologique et accroître la compétitivité des entreprises. La société s'appuie sur la contribution de plus de 450 employés pour servir près de 2?000 clients de moyennes et grandes entreprises, tant dans le secteur public que privé. Elle détient les plus hauts niveaux de certification auprès des plus importants acteurs du secteur et se distingue par une approche résolument humaine des défis technologiques actuels. Classée à la 9e place du prestigieux classement CDN 2022 des 100 meilleurs fournisseurs canadiens de solutions TI, ITI a pour ambition de devenir le leader TI le plus respecté au Canada en matière de transformation technologique. Pour connaître leurs solutions TI, consultez le iti.ca.

À propos de D2V Analytics

Fondée en 2021 à Montréal, D2V Analytics est une entreprise de conseil en analytique infonuagique spécialisée dans l'ingénierie analytique et l'intelligence d'affaires augmentée par l'intelligence artificielle. Elle a pour mission d'aider ses clients à mieux comprendre et consommer leurs données, afin qu'ils puissent optimiser leurs ventes, être plus compétitifs et innover à un niveau supérieur. Pour en savoir plus, visitez le d2vanalytics.com.

