Onapsis annonce une nouvelle offre destinée à optimiser la sécurité pour les clients SAP





Onapsis, leader dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité des applications essentielles, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Onapsis Assess Baseline. Dans un monde au sein duquel les applications essentielles sont quotidiennement attaquées, cette nouvelle offre optimise la capacité des organisations à relancer leurs programmes de gestion de la vulnérabilité de SAP, en respectant davantage les Références de sécurité SAP.

La croissance exponentielle des rançongiciels ciblés, ajoutée à l'augmentation des menaces liées à la guerre informatique, due au conflit mondial, exige que les organisations réévaluent la manière dont elles sécurisent leurs systèmes les plus critiques. Dans ce contexte de menaces plus agressives et en constante évolution, les entreprises éprouvent des difficultés à suivre le rythme de correction du nombre croissant de vulnérabilités exploitées par les auteurs malveillants qui cherchent à accéder à leurs applications essentielles. Onapsis Assess Baseline permet aux entreprises de toutes tailles de réduire le délai de rentabilisation, d'une part en simplifiant le déploiement, grâce à un nouveau modèle à empreinte nulle, et basé sur SaaS ; d'autre part en se concentrant dans un premier temps sur un ensemble stratégique ciblé de vulnérabilités critiques ; le tout dans le cadre de leur démarche consistant à assurer la cybersécurité, la conformité et la disponibilité de leurs applications SAP. Lorsque les organisations sont prêtes à passer à l'étape suivante, Onapsis Assess Baseline offre une extension simple qui leur permet de bénéficier d'une gestion de la vulnérabilité supplémentaire, ajoutée à des capacités de contrôle continu des menaces, et des tests de sécurité des applications.

Avantages organisationnels clés offerts par Onapsis Assess Baseline :

Réduction des charges indirectes de mise en oeuvre, grâce à un déploiement accéléré : qu'il s'agisse d'un déploiement sur leur propre cloud, sur site, ou via la plateforme SaaS d'Onapsis, Assess Baseline offre un déploiement et une mise en oeuvre, rapides, avec une analyse à empreinte nulle.

qu'il s'agisse d'un déploiement sur leur propre cloud, sur site, ou via la plateforme SaaS d'Onapsis, Assess Baseline offre un déploiement et une mise en oeuvre, rapides, avec une analyse à empreinte nulle. Accélération du délai de rentabilisation pour la gestion de la vulnérabilité de SAP : les utilisateurs SaaS d'Onapsis peuvent procéder à une analyse grâce à Assess Baseline, en comparant les exigences de sécurité de base, recommandées par SAP concernant les systèmes SAP de l'organisation, et ce, en seulement quelques heures. L'analyse, non seulement fournit un contexte utile autour des vulnérabilités critiques, et des instructions sur la manière d'y remédier, mais garantit également que les correctifs ont bien été appliqués, offrant ainsi un gain de temps précieux.

les utilisateurs SaaS d'Onapsis peuvent procéder à une analyse grâce à Assess Baseline, en comparant les exigences de sécurité de base, recommandées par SAP concernant les systèmes SAP de l'organisation, et ce, en seulement quelques heures. L'analyse, non seulement fournit un contexte utile autour des vulnérabilités critiques, et des instructions sur la manière d'y remédier, mais garantit également que les correctifs ont bien été appliqués, offrant ainsi un gain de temps précieux. Une technologie qui s'adapte et évolue lorsque vous êtes prêt : un déploiement à votre convenance. Une analyse de l'ensemble de l'environnement SAP. Démarrez en douceur en ciblant dans un premier temps les systèmes les plus critiques, comparez-les à une base de référence, puis étendez la portée de la sécurité à l'ensemble de l'organisation, selon vos conditions.

« Bien que la sécurisation des applications critiques ait toujours été délicate, les organisations sont encore davantage ciblées aujourd'hui, dans un contexte où les acteurs malveillants ciblent plus que jamais les systèmes de planification des ressources en entreprise (Enterprise Resource Planning, ERP) », a déclaré Mariano Nunez, PDG d'Onapsis. « Nous aidons avec succès les organisations mondiales les plus importantes et les plus sophistiquées, à intégrer leurs applications d'entreprise à leurs programmes de cybersécurité et de conformité. Aujourd'hui, Assess Baseline permet aux clients qui lancent leurs programmes de sécurité des applications SA, de commencer facilement, rapidement et efficacement à protéger les applications qui alimentent leurs activités. »

La Plateforme Onapsis sécurise les applications SAP essentielles qui permettent à l'économie mondiale de fonctionner. La plateforme a été spécialement conçue pour assurer une gestion efficace de la vulnérabilité, la détection avancée des menaces, une inspection personnalisée des codes, et une conformité automatisée, le tout, afin de permettre aux organisations mondiales d'accélérer la mise en oeuvre de leurs initiatives commerciales et divers projets de transformation numérique. La Plateforme Onapsis est alimentée activement par les toutes dernières informations relatives aux menaces, et les conseils de sécurité des Onapsis Research Labs. Cette équipe leader sur le marché a découvert plus de 800 vulnérabilités immédiates, et est à l'origine de nombreuses alertes CERT particulièrement critiques au niveau mondial.

« L'environnement actuel des menaces nécessite une approche globale visant à sécuriser les applications SAP essentielles, telles que les logiciels ERP », a commenté Steve Biskie, responsable national des risques ERP et des services d'automatisation, chez RSM US LLP. « C'est formidable de voir Onapsis poursuivre sa dynamique d'innovation pour offrir des solutions qui accompagnent les entreprises dans le cadre de leur parcours de maturité en matière de sécurité. La nouvelle licence Baseline ouvre une voie novatrice permettant à davantage d'organisations de bénéficier d'un point d'entrée dans la gestion des vulnérabilités pour leurs applications SAP, afin de maintenir la sécurité et la conformité de leurs données et applications essentielles. »

Vous assistez au congrès SAP Sapphire ? Rendez-vous sur le stand d'Onapsis pour en savoir plus : n° PA219

Pour organiser une rencontre avec un expert Onapsis, à l'occasion du congrès Sapphire, rendez-vous sur : https://onapsis.com/sapphire-22

À propos d'Onapsis

Onapsis protège les applications essentielles qui permettent à l'économie mondiale de fonctionner, du réseau de base jusqu'au cloud. La Plateforme Onapsis, offre de solutions de cybersécurité et conformité, mise au point par la société, se distingue à la fois par sa gestion de la vulnérabilité, sa détection des menaces et les réponses qu'elle y apporte, sa garantie de changement, et une conformité sans faille pour les applications critiques des principaux fournisseurs tels que SAP, Oracle, Salesforce, et d'autres plateformes SaaS.

Onapsis est basée à Boston, dans le Massachusetts, et possède des bureaux à Heidelberg, en Allemagne, ainsi qu'à Buenos Aires, en Argentine. La société est fière de fournir ses services à plus de 300 des plus grandes marques mondiales, 20 % d'entre elles figurant au classement du Fortune 100, 6 au top 10 des sociétés automobiles, 5 au top 10 des sociétés chimiques, 4 au top 10 des sociétés technologiques, et 3 au top 10 des sociétés pétrolières et gazières.

La Plateforme Onapsis est alimentée par les Laboratoires de recherche d'Onapsis, lesquels s'appuient sur une équipe chargée de la découverte et de la réduction de plus de 800 vulnérabilités immédiates dans plusieurs applications essentielles. La portée de notre plateforme et de nos recherches sur les menaces est renforcée grâce à des cabinets de conseil et d'audit, de premier plan, tels qu'Accenture, Deloitte, IBM, PwC, et KPMG, faisant ainsi des solutions d'Onapsis la référence en matière d'outils mis à la disposition des organisations pour protéger leurs informations et processus critiques, à la fois sur site, hybrides et dans le cloud. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn, ou rendez-vous sur https://onapsis.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2022 à 05:45 et diffusé par :