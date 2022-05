BearingPoint et I Care se rapprochent pour créer un champion international de la transformation à impact





Les cabinets de conseil BearingPoint et I Care annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'un rapprochement stratégique.

Fondé en 2008, I Care compte aujourd'hui plus de 80 collaborateurs en France et au Brésil et propose à ses clients, acteurs publics, ONG, entreprises et institutions financières, ses solutions pour répondre aux risques et opportunités de la transition environnementale. I Care s'est notamment distingué en développant des méthodes et outils innovants pour quantifier les performances des acteurs dans le domaine de la transition bas carbone et de l'empreinte biodiversité. Hybridant des compétences scientifiques avec des compétences de conseil en stratégie, I Care s'est positionné comme un acteur de référence dans l'accompagnement des organisations pour définir et mettre en oeuvre leurs stratégies environnementales.

Le cabinet BearingPoint, avec plus de 1000 collaborateurs en France et 4300 en Europe, dispose depuis 2010 d'une practice dédiée dans le domaine du développement durable avec notamment l'accompagnement des entreprises et organismes publics dans leurs stratégies, le numérique responsable ou encore le calcul des émissions carbone avec sa solution Emissions Calculator ; il renforce ainsi sa capacité à accompagner les acteurs économiques dans tous les aspects de leurs stratégies de développement durable.

Ce rapprochement permettra de mettre à disposition de leurs clients une équipe internationale associant les expertises Sustainability d'I Care avec les savoir-faire en transformation et en digitalisation de BearingPoint. Il permettra aux équipes d'I Care comme celles de BearingPoint de renforcer leur impact positif et leur contribution à la transition environnementale et sociale.

A l'issue de cette opération, tous ces spécialistes du conseil en développement durable et de la transformation à impact auront uni leurs forces sous la bannière I Care by BearingPoint, en faisant une des plus importantes équipes sur le marché européen et un acteur de référence du développement durable.

