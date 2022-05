Une banque numérique italienne réalise une croissance record grâce à Temenos Banking Cloud





Temenos (SIX: TEMN), plateforme de services bancaires sur le cloud, a annoncé que Flowe, banque numérique de Banco Mediolanum, avait atteint une étape importante, avec l'ouverture de 700 000 comptes au cours de ses 18 premiers mois d'activité depuis son lancement. Grâce à la plateforme ouverte de services bancaires composables de Temenos, Flowe se développe deux fois plus rapidement que son concurrent le plus proche. Cette banque a reçu 150 000 nouvelles inscriptions en une semaine, en réalisant des pointes de 30 000 nouveaux clients par jour.

Flowe propose des services numériques à l'échelle, ouvrant la voie à une rentabilité future et fournissant des services bancaires durables à plus de 60 millions d'Italiens. Appuyée par la technologie basée sur le cloud de Temenos, Flowe est la première banque italienne à être certifiée en tant que B-Corp et devenir neutre en carbone. Le PDG de Flowe parlera des exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG) lors du Temenos Community Forum, organisé du 17 au 19 mai à Londres.

L'application bancaire mobile de Flowe combine une intégration entièrement automatisée, un expérience utilisateur de première classe, et des services bancaires écologiques. Son marché cible comprend de jeunes personnes qui ont besoin de gérer leur argent de manière efficace pour payer leur loyer et d'autres factures et préfèrent utiliser des prestataires de service novateurs et éthiques.

Utilisant Temenos pour une mise en oeuvre entièrement à distance, Flowe a été mise en service en un temps record de cinq mois, en juin 2020. Les services bancaires précomposés de Temenos et la simplicité de la personnalisation grâce à des interfaces de programmation d'applications (Application Programming Interface, API) ouvertes a grandement accéléré le processus. La proposition de valeur hautement différenciée de la banque a été payante : en 2021, Flowe a remporté le prestigieux prix Prodotto Dell'Anno (Produit de l'année), récompense italienne en innovation de produit basée exclusivement sur les votes des consommateurs.

Ivan Mazzoleni, président-directeur général de Flowe, a déclaré : « Nous avons choisi Temenos Banking Cloud parce qu'il nous a permis d'être rapidement en ligne, de mettre à l'échelle de manière massive, et de fournir une expérience d'intégration sans accrocs à nos clients. Flowe a été mise en service en un temps record de cinq mois, et nous avons intégré 15 000 clients au cours de notre première semaine. Grâce à Temenos, nous pouvons mettre de nouveaux produits sur le marché sans délai et offrir des expériences vraiment personnalisées alignées sur notre mission en faveur du développement durable. Avec le soutien de Temenos Banking Cloud, nous pouvons nous développer de manière durable, en faisant bénéficier les clients des avantages d'une planète plus propre et plus verte, et d'une meilleure société. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a indiqué : « L'innovation numérique dans le domaine bancaire est en plein essor en Italie. Et, pour Temenos, c'est un marché important où nous avons une forte présence grandissante. Les banques sont prêtes à rompre avec les systèmes bancaires fondamentaux hérités qui bloquent l'innovation, tandis que de nouveaux entrants numériques se positionnent sur le marché. La réussite de Flowe montre que la plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables peut aider les banques italiennes à fournir des expériences bancaires hautement différenciées et durables, à l'échelle. Toutes mes félicitations à l'équipe pour avoir prouvé qu'une mission puissante combinée à une technologie de pointe peut changer le visage des services bancaires. »

L'adoption du cloud s'est accélérée depuis la pandémie. Un récent rapport de l'Economist Intelligence Unit, appuyé par Temenos, révèle que plus de sept sur dix répondants interrogés sur les services bancaires déclarent que l'intégration du cloud dans les produits et services de leur organisation les aidera à réaliser leurs priorités commerciales. Les banques « challengers » recherchent spécifiquement l'agilité, la mise à l'échelle et des services bancaires facilement composables qui leur permettent d'assembler les meilleurs fournisseurs dans un écosystème ouvert. Sur Temenos Banking Cloud, des services bancaires précomposés peuvent être utilisés à partir d'un portail en libre-service, facilement configuré, étendu ou déployé, en tout lieu. Composed Temenos Banking Services comprend des capacités bancaires Temenos préconfigurées et préassemblées, plus des solutions de tiers intégrées facultatives à partir de Temenos Exchange.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour en savoir plus, visitez le site www.temenos.com.

