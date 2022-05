Une nouvelle étude dévoile les défis en matière d'informatique en périphérie et met l'accent sur les stratégies de pérennisation des capacités en périphérie





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation énergétiques, dévoile aujourd'hui les conclusions d'une nouveau livre blanc d'IDC intitulé Succeeding at Digital First Connected Operations qui met en lumière la puissance de l'informatique en périphérie pour contribuer à la transition vers un monde axé sur le numérique. Le livre blanc comprend les réponses de plus de 1 000 professionnels des TI et des opérations de l'ensemble des secteurs industriels, des soins de santé, de l'éducation et d'autres segments verticaux, ainsi qu'une série d'entretiens approfondis avec des entreprises industrielles. Les répondants viennent des quatre coins du globe et représentent des sociétés établies aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde et en Irlande. Ces sociétés emploient de 100 à plus de 1 000 employés. Leurs réponses ont fourni des renseignements précieux sur les facteurs qui stimulent les investissements dans l'informatique en périphérie, sur les défis auxquels les entreprises sont confrontées durant le déploiement en périphérie, sur les obstacles aux investissements continus, et sur les recommandations stratégiques visant à pérenniser les capacités en périphérie.

« Alors que les organisations cherchent à créer des expériences améliorées pour les clients, à rendre leurs opérations plus efficientes, à optimiser la sûreté et la sécurité, et à devenir plus durables, elles se tournent vers des technologies numériques. Le livre blanc étudie le rôle crucial que l'informatique en périphérie et les déploiements en périphérie jouent dans la mise en oeuvre d'opérations connectées et principalement numériques », déclare Chris Hanley, vice?président principal, opérations commerciales et canaux mondiaux, responsable de la stratégie commerciale en périphérie, Schneider Electric. « Il met en lumière les stratégies que les professionnels des TI et les décideurs peuvent adopter pour pérenniser leurs capacités d'informatique en périphérie afin de soutenir des opérations à distance, connectées, sécurisées, fiables, résilientes et durables. »

L'informatique en périphérie est l'un des principaux catalyseurs d'un paradigme axé sur le numérique. Parmi les cas d'utilisation les plus communs de l'informatique en périphérie figurent les systèmes de cybersécurité pour superviser localement le réseau opérationnel et stocker et traiter les données opérationnelles afin de les placer sur le cloud. De plus, lorsque les organisations ont indiqué pourquoi elles investissent dans l'informatique en périphérie pour soutenir ces charges de travail, 50 pour cent des répondants ont déclaré « pour améliorer la cybersécurité » et 44 pour cent « pour la résilience et la fiabilité des systèmes ». Toutefois, il existe plusieurs obstacles que les organisations doivent surmonter pour garantir que leurs infrastructures en périphérie, et donc leurs opérations connectées, soient résilientes et fiables. Malgré la promesse de la périphérie, de nombreuses organisations font état de préoccupations relatives à la connectivité et aux pannes d'électricité. Trente-deux pour cent des répondants ont connu « un manque ou un ralentissement de connectivité » avec leurs déploiements en périphérie. De plus, 31 pour cent ont connu « une panne au niveau du service public d'électricité ou une surtension durant plus de 60 secondes ».

Défis à surmonter durant la transition vers des opérations connectées axées sur le numérique

Sécurité. Il existe d'importantes préoccupations physiques et de cybersécurité relatives à la connexion des opérations. Ces enjeux nécessiteront des systèmes et des processus sur mesure pour ce nouveau paradigme. Toutefois, une fois connectées au cloud, les données opérationnelles peuvent être utilisées pour stimuler tout un ensemble de cas d'utilisation nouveaux et optimisés. De telles données peuvent consolider la collaboration dans l'entreprise et permettre des capacités opérationnelles à distance débouchant sur une amélioration de l'efficacité de la main-d'oeuvre, tout en garantissant que les entreprises disposent de capacités opérationnelles résilientes et à distance. Compétences. Les équipes doivent avoir les bonnes compétences pour travailler efficacement dans tous les contextes technologiques et pour renforcer l'alignement à l'interne afin de favoriser le changement. Les entreprises devront pour cela interagir avec de nouveaux partenaires de l'écosystème, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur organisation. Fiabilité. Étant donné que davantage de capacités opérationnelles locales sont directement soutenues à distance via la périphérie connectée, la fiabilité est une préoccupation majeure.

« Des ressources résilientes en périphérie sont la base pour la transition vers des opérations connectées axées sur le numérique », déclare Jennifer Cooke, directrice de recherche, stratégies en périphérie, IDC. « Les organisations deviendront plus vulnérables si elles ne peuvent pas compter sur leurs technologies. Afin de pérenniser les déploiements en périphérie, les décideurs doivent mettre au point une stratégie répondant à diverses préoccupations, comme celles relatives à la cybersécurité et à la connectivité, et garantissant un accès aux compétences requises pour maintenir des infrastructures en périphérie résilientes. »

Les organisations peuvent pérenniser leurs capacités en périphérie afin de soutenir leur transition vers des opérations connectées axées sur le numérique avec

Une énergie résiliente, sécurisée et durable, et des ressources de connectivité : en intégrant une énergie et des ressources de connectivité résilientes dès les premières phases de la planification en périphérie, les entreprises peuvent réduire le risque d'indisponibilité.

en intégrant une énergie et des ressources de connectivité résilientes dès les premières phases de la planification en périphérie, les entreprises peuvent réduire le risque d'indisponibilité. Une surveillance et une gestion à distance des ressources en périphérie à grande échelle : la gestion continue des infrastructures évolutives en périphérie pose un défi pour toutes les organisations. Il sera difficile, voire impossible, de disposer des bonnes compétences au bon endroit. Assurez-vous que vos ressources en périphérie soient équipées pour soutenir une télésurveillance continue et des opérations autonomes.

la gestion continue des infrastructures évolutives en périphérie pose un défi pour toutes les organisations. Il sera difficile, voire impossible, de disposer des bonnes compétences au bon endroit. Assurez-vous que vos ressources en périphérie soient équipées pour soutenir une télésurveillance continue et des opérations autonomes. Des partenaires de confiance pouvant fournir les compétences nécessaires pour les ressources en périphérie ci-dessus : faites appel à des partenaires de confiance pour fournir les meilleures pratiques sectorielles et des services dans des situations et des lieux où il n'est pas économiquement ou physiquement faisable de le faire vous-même. Les partenaires de services de confiance peuvent souvent prédire les problèmes. Cherchez des partenaires qui s'engagent également en faveur de la durabilité étant donné que 82 pour cent des répondants ont mentionné l'engagement en faveur de la durabilité comme un critère de sélection de fournisseurs de solutions en périphérie.

En tant que partenaire de confiance et fournisseur de solution complète, Schneider Electric travaille en étroite collaboration avec ses clients à la conception de leurs stratégies pour garantir la certitude, la résilience, la sécurité et la durabilité durant tout le processus de conception, de déploiement et de gestion en périphérie via :

Des solutions d'infrastructures physiques résilientes, sécurisées, connectées et durables pour tout environnement en périphérie ? procurant ainsi de la certitude dans un monde connecté ;

; La plateforme infonuagique de surveillance et de gestion EcoStruxure IT qui fournit une visibilité à distance, y compris de la sécurité, des perspectives et des recommandations optimisées par les données, des capacités de production de rapports et des capacités de services numériques; et

qui fournit une visibilité à distance, y compris de la sécurité, des perspectives et des recommandations optimisées par les données, des capacités de production de rapports et des capacités de services numériques; et Un écosystème intégré composé d'alliances avec IT Technology, un réseau mondial de partenaires expérimentés et d'ingénieurs en service, ainsi que d'outils de conception fondés sur des règles.

Cliquez ici pour télécharger l'intégralité du livre blanc d'IDC, commandité par Schneider Electric, Succeeding at Connected Operations with Edge Computing (doc #US48982222 , avril 2022).

Explorez les solutions d'informatique en périphérie et les solutions Ecostruxure IT de Schneider Electric.

