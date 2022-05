Le gouvernement du Canada appuie le secteur des produits métalliques en soutenant Usinage Marcotte





L'entreprise de Val-d'Or obtient une aide financière de 288 086 $ de DEC.

VAL-D'OR, QC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'automatisation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 288 086 $ à Usinage Marcotte. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de rehausser sa performance pour mieux répondre à la demande de son marché.

Usinage Marcotte développe et fabrique des pièces en acier destinées aux secteurs forestier et minier. Forte de son carnet de commandes bien garni, l'entreprise souhaite augmenter sa productivité et réduire ses délais de production. Le soutien de DEC servira à automatiser ses activités par l'acquisition et l'installation d'équipements numériques comme une table à découpe au laser et ses composantes.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les PME sont au coeur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous sommes déterminés à les aider à améliorer leur compétitivité et leur productivité. C'est pourquoi je suis ravie de l'appui de notre gouvernement au projet d'automatisation d'Usinage Marcotte qui lui permettra de mieux répondre à la demande de son marché. L'apport de cette PME à la vitalité économique de Val-d'Or est indéniable et il n'y a aucun doute que ce projet généra non seulement des retombées concrètes pour la région, mais aussi pour tout le Québec. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« En affaires depuis 30 ans, Usinage Marcotte n'a jamais cessé d'innover pour offrir à ses clients industriels des produits d'avant-garde et de qualité. Cette contribution de DEC nous permettra, une fois de plus, d'élever nos standards pour le bénéfice des entreprises minières et forestières. »

Hugues Marcotte, président, Usinage Marcotte

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

