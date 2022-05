Domain Therapeutics finalise un financement de ?39m en Série A





Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), annonce ce jour avoir complété une levée de fonds Série A de ?39m (US $42m) menée par Panacea Venture, CTI Life Sciences et 3B Future Health Fund, auxquels se sont joints adMare BioInnovations, Schroders Capital, Omnes, Turenne Capital, Theodorus, Viva BioInnovator et un investisseur déjà présent, Seventure Partners.

Cet investissement est une étape importante pour la société franco-canadienne qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques permettant de surmonter les mécanismes d'immunosuppression médiés par les RCPGs. Domain Therapeutics va utiliser ce financement pour i) conduire le développement clinique de son antagoniste de EP4R, DT-9081, ii) avancer deux programmes RCPGs supplémentaires vers l'IND, incluant un anticorps anti-CCR8, et iii) faire progresser son portefeuille d'actifs « first-in-class » ciblant des RCPGs, identifiés par ses plateformes propriétaires.

« Nous sommes honorés d'accueillir nos nouveaux actionnaires et je les remercie tous pour leur engagement à nos cotés dans cette étape décisive de croissance de la société, » indique Pascal Neuville, Directeur Général de Domain Therapeutics. « Après avoir obtenu, avec Merck KGaA, un premier candidat medicament RCPG en immuno-oncologie, Domain souhaite désormais développer ses propres programmes qui vont réarmer le système immunitaire pour vaincre le cancer. »

L'expansion rapide des traitements inhibiteurs de points de contrôles immunitaires et la compréhension des mécanismes par lesquels la tumeur détourne le système immunitaire pour mieux lui échapper, même en présence de traitements immunostimulants, ont révélé le rôle des RCPGs dans les mécanismes d'immunosuppression et de résistance aux traitements, ce qui en fait des cibles stratégiques. Domain Therapeutics utilise ses connaissances en pharmacologie des RCPGs et ses technologies innovantes pour développer un portefeuille robuste en immuno-oncologie conçu pour renforcer l'impact des immunothérapies en exploitant la puissance de l'immunité. Par ailleurs, les scientifiques de Domain Therapeutics développent des biomarqueurs, génèrent des données sur des coupes de tumeurs de patients, analysent les mutations génétiques et l'expression des protéines pour sélectionner les patients qui seront les plus susceptibles de bénéficier et de répondre aux traitements d'immunothérapies.

« Panacea Venture reconnait en Domain Therapeutics une société à fort potentiel en termes de création de valeur dans les prochaines années en exploitant le rôle des RCPGs pour délivrer des immunothérapies innovantes, » commente James Huang, Fondateur et partenaire général de Panacea. « Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au succès et au développement de la société. »

« Nous sommes fiers d'être l'un des trois chefs de file de ce tour de financement stratégique qui va supporter Domain Therapeutics dans ses capacités à innover et dans la transformation de la société en biotech au stade clinique. » ajoute Laurence Rulleau, Managing Partner à CTI Life Sciences. « La présence des investisseurs canadiens dans cette Série A renforce l'implantation de Domain à Montréal et va accroitre la visibilité de la société en Amérique du Nord pour les futurs développements cliniques et financement. »

« Domain Therapeutics a un positionnement unique dans l'immunorésistance médiée par les RCPGs. La combinaison de deux décennies d'expertise en RCPGs et du développement de la franchise oncologie dans les dernières années est porteuse de belles promesses en termes d'apport aux patients d'immunothérapies innovantes et de réponse à des besoins médicaux importants, » note Roberto de Ponti, Managing Director et General Partner de 3B Future Health Fund. « Nous sommes très heureux de supporter le management de Domain Therapeutics dans la transformation de son portefeuille de programmes en traitements anticancéreux. »

Le conseil d'administration de Domain Therapeutics est désormais constitué de : James Huang (administrateur, Panacea Venture), Laurence Rulleau (administrateur, CTI Life Sciences), Roberto de Ponti (administrateur, 3B Future Health Fund), Emmanuel Fiessinger (administrateur, Seventure Partners), Youssef Bennani (Président du Conseil d'Administration), Sylvie Ryckebusch (administrateur indépendant), Pascal Neuville (administrateur et directeur général), Katherine Cohen (censeur, Panacea venture), Frédéric Lemaître Auger (censeur, adMare BioInnovations), Erwin Boos (censeur, Schroders Capital) et Guillaume Blavier (censeur, Omnes).

Les conseils intervenus dans cette opération

Cabinets d'avocats

Conseil de la société :

Bird & Bird (Paris, France) : Emmanuelle Porte (Associée) et Claire Tanguy (Collaboratrice).

Conseils des investisseurs :

BCF (Montréal, Canada): Gino Martel, Julien Lefebvre (Associés), Luka Pavlovic (Collaborateur) ;

Jones Day (Paris, France): Geoffroy Pineau-Valencienne (Associé) et Jeanne Plé (Collaboratrice) ;

Chammas & Marcheteau (Paris, France): Jerôme Chapron (Associé), Pauline Vigneron (Collaboratrice) ;

Taylor Wessing (Paris, France): Nicolas De Witt (Associé);

McDermott Will & Emery (Paris, France): Emmanuelle Trombe (Associée), Laetitia de Dinechin (Collaboratrice).

Conseils en Propriété Intellectuelle

Conseils de la société :

Vossius & Partner (Munich, Allemagne) : Oswin Ridderbusch (Mandataire en brevets européens) ;

Lavery Avocats (Montréal, Canada): Alain Dumont (Associé).

Conseil des investisseurs :

Goodwin Procter LLP (Boston, Etats Unis): Theresa C. Kavanaugh (Associé).

Conseils financiers

Conseils de la société :

Agile Capital Markets (Paris, France) : Eric Cohen (Directeur Général), Michael Khayat (Collaborateur) ;

CenPonts Healthcare (Paris, France) : Xianding Ma (Associé), Jinlong Yue (Directeur Exécutif).

A propos de Domain Therapeutics

Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux proteines G (RCPGs), l'une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

www.domaintherapeutics.com

A propos de Panacea Venture

Panacea Venture est un fond d'investissement spécialisé dans le domaine de la santé, basé à Shanghai, Hong Kong, et dans la Silicon Valley. Fondé en 2017, Panacea Venture investit et incube spécifiquement des sociétés au stade précoce dans le domaine des sciences de la vie et dotées de technologies et de programmes de recherche de rupture pouvant adresser des besoins médicaux non satisfaits et améliorer la qualité de vie de manière globale.

www.panaceaventure.com

A propos de CTI Life Sciences

Basé à Montréal, CTI Life Sciences Fund L.P. a été créé en 2006. Le fond investit essentiellement dans les sociétés biotechnologiques à fort potentiel au stade préclinique et clinique, en Amérique du Nord, et principalement au Canada. Suite à la première clôture de son troisième mandat, CTI Life Sciences Fund gère 345 million de dollars d'actifs.

www.ctisciences.com

A propos de 3B Future Health Fund

3B Future Health Fund II S.C.A. SICAV-RAIF est un fond basé au Luxembourg dédié à l'investissement au stade précoce en Europe et aux Etats-Unis dans le domaine des besoins médicaux non satisfaits essentiellement dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares. Le fond est le second fond d'investissement commandité par Riccardo Braglia, Président Executive de Helsinn Group, une société pharmaceutique ayant ses quartiers généraux à Lugano en Suisse.

www.3bfuturehealth.com

A propos de adMare BioInnovations

Grâce à la richesse de ses découvertes scientifiques, le Canada est prêt à devenir un leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. Pour réaliser ce potentiel, adMare utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D spécialisée et son capital d'investissement pour développer des entreprises susceptibles de recevoir des investissements, des écosystèmes robustes et des talents prêts à travailler dans l'industrie - et réinvestit ses bénéfices dans l'industrie canadienne pour assurer son maintien à long terme.

www.admarebio.com

A propos de Schroders Capital

Schroders Capital est l'un des principaux investisseurs mondiaux sur les marchés privés et fait partie du groupe Schroders. Avec plus de 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société gère une gamme de stratégies d'investissement, notamment le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier, les infrastructures, les produits titrisés et le financement reposant sur des actifs, les titres liés à l'assurance et l'investissement stratégique pour le compte d'institutions, consultants, family offices et investisseurs individuels. Schroders Capital opère à partir de 19 sites dans le monde et emploie plus de 500 professionnels, combinant une couverture du marché mondial et une présence locale. L'équipe capital investissement de Schroders Capital procure à ses clients une large gamme d'opportunités d'investissements directs, de co-investissements, d'investissements primaires et secondaires, par des rachats, du capital risque et de croissance avec un focus sur la création de valeur par le biais de changements transformationnels. La durabilité est une partie intégrante des processus d'investissement de la société et Schroders Capital est notée A+ par l'UNPRI.

www.schroderscapital.com

A propos de Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence: Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructures. Omnes est détenue à 100% par ses salariés. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

www.omnescapital.com

A propos de Turenne Capital

Créée en mai 2014, Sham Innovation Santé est une structure d'investissement spécialisée dans le capital innovation santé, contrôlée et détenue par Sham, une mutuelle d'assurance spécialisée dans la gestion des risques des acteurs de la santé, du social et du médical. Sham est le premier acteur français en responsabilité civile médicale. Conseillé par Turenne Santé (Pôle Santé du Groupe Turenne), Sham Innovation Santé a pour mission d'accompagner les phases de croissance et de développement des entreprises innovantes dans le domaine de la santé.

Turenne Groupe, l'un des principaux acteurs français du capital investissement, accompagne depuis 20 ans les entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développement et de transmission de leur entreprise. Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 milliard d'euros d'actifs. Ses équipes de 70 professionnels, dont 56 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent 200 chefs d'entreprise dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution et des services innovants. Avec plus de 300 millions d'euros, l'équipe santé (Turenne Santé) investit sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur des entreprises de santé à travers différentes approches d'investissement.

www.sham.fr / www.turennecapital.com

A propos de Theodorus

Les fonds Theodorus sont des fonds de capital-risque dédiés aux investissements dans les entreprises tech en phase de démarrage. Theodorus investit principalement dans les sociétés actives en Biotech, MedTech & IA avec des technologies propriétaires. Au-delà de son rôle financier, Theodorus joue aussi un rôle actif dans le développement de ses participations, les accompagnant jusqu'à la réalisation de leur succès. Aujourd'hui, Theodorus gère 70 M? sous gestion, qui ont permis de financer plus de 40 entreprises & de créer plus de 700 M? en valeur ajoutée. Theodorus possède des bureaux à Montréal et Bruxelles.

www.theodorus.be

About Viva BioInnovator

En tant que division d'investissement de Viva Biotech, Viva BioInnovator est responsable des investissements mondiaux en biotechs innovantes offrant de nouvelles solutions à des besoins médicaux non satisfaits pour de multiple aires thérapeutiques, du secteur biopharmaceutique aux dispositifs médicaux et du diagnostic à l'instrumentation scientifique. En capitalisant sur l'expérience et les technologies de Viva Biotech en R&D de nouveaux médicaments, Viva BioInnovator fournit à la fois du financement et des services en nature, également appelés « Equity-for-Services » (EFS), pour ses investissements.

www.vivabioinnovator.com

A propos de Seventure Partners

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes ayant un impact positif sur l'Homme, la Société et la Planète. Avec 900 M? d'engagements totaux à fin 2021, Seventure est un leader européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d'activité : 1) Les Sciences de la Vie : biotechnologies, santé & santé digitale, nutrition et foodtech, blue economy, aquaculture, animal & agriculture, sport & bien-être avec un intérêt particulier pour les entreprises du microbiome, en Europe ainsi qu'en Israël, Asie et Amérique du Nord, 2) Les Technologies Digitales : principalement en Europe de l'Ouest.

Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l'entreprise (amorçage et premier tour), jusqu'à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants investis entre 500 K? et 10 M? par tour de financement, et jusqu'à 20 M? par société. Avec Health for Life Capitaltm (deux véhicules totalisant 160 M? et 250 M? d'engagements totaux) et ses fonds de co-investissement, Seventure est un acteur incontournable du domaine du microbiome avec dans son portefeuille plus de 20 entreprises du secteur à date.

www.seventure.fr

