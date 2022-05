BioStrand, filiale d'IPA, reçoit une seconde subvention de recherche de VLAIO





Diepe IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société" ou "IPA") (NASDAQ: IPA) (TSXV: IPA) a le plaisir d'annoncer que la filiale d'IPA, Biostrand, un fournisseur belge de plateforme analytique multiomique de bout en bout, vient de recevoir un financement par subvention de 460 000 EUR de VLAIO (Flanders Innovation & Entrepreneurship), le fonds de recherche du gouvernement régional flamand, en Belgique. Après avoir reçu une validation à titre conditionnel en janvier de cette année, BioStrand a récemment satisfait aux critères restants pour l'attribution de la subvention, qui fait suite à une subvention initiale de VLAIO de 235 000 EUR en 2020. Dre Ingrid Brands, directrice générale et cofondatrice de BioStrand: "Jusqu'à présent, notre méthodologie brevetée basée sur HYFTtm a avant tout été appliquée pour rationaliser l'analyse au niveau syntaxique, et combine des informations de séquençage à un traitement de langage naturel. En s'appuyant sur la présence et la distribution des modèles HYFTtm, l'attention a été portée sur l'analyse et l'intégration d'informations "syntaxiques" basées sur les séquences. Nous renforçons aujourd'hui cette méthodologie afin de combiner les informations syntaxiques et structurelles et d'étoffer notre portefeuille de services avec des fonctionnalités de modélisation structurelle et fonctionnelle basées sur HYFTtm. En reliant les HYFTtm à la structure (et la fonction) 3D des protéines et en approfondissant les capacités de plateforme pour la découverte optimisée par IA, nous serons en mesure de soutenir une plus grande variété d'applications, y compris le développement d'essais, la découverte de biomarqueurs, et la conception médicamenteuse assistée par ordinateur."

L'objectif stratégique derrière cette synthèse basée sur les HYFTtm d'informations syntaxiques et structurelles est d'élargir la technologie de BioStrand afin de couvrir l'ensemble de la structure protéique. Un des avantages clés de cette approche combinée est la détection de séquences protéiques ayant des structures (et une fonction) similaires, mais ne présentant pas une similarité de séquence élevée (homologues distants). Une application primaire pour cette approche sera la prédiction de structures protéiques, avec un accent particulier mis sur les anticorps ainsi que sur les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Cette approche sera élargie pour englober par la suite la prédiction des interactions protéine-protéine (IPP).

BioStrand travaille également sur une plateforme de découverte optimisée par IA qui s'appuiera sur des technique d'IA avancée dans l'optique d'assurer une structure protéique intégrée et une analyse fonctionnelle. Combinée aux modules R&R et Variant Analyzer, aux capacités d'analyse du langage naturel et à la méthodologie unifiée syntaxique et structurelle basée sur les HYFTtm, la plateforme de découverte par IA de BioStrand permettra aux chercheurs d'analyser intégralement leurs données et d'obtenir des perspectives sur l'analyse du processus analytique, depuis les données de séquençage brutes jusqu'aux aspects biologiquement pertinents, comme le diagnostic et la découverte médicamenteuse.

L'ajout de ces fonctionnalités avancées à la plateforme omique de BioStrand est crucial pour devenir un acteur ambitieux et positionner BioStrand en tant que guichet unique de l'analyse omique", déclare Dr Brands. "Nous pensons qu'intégrer les séquences et l'analyse des structures 3D au traitement du langage naturel révolutionnera la prédiction de la structure et de la fonction protéiques et stimulera les développements en biotechnologie et en médecine de précision. Fournir une plateforme de données puissante, intégrée et intuitive aux chercheurs en sciences du vivant est notre manière de contribuer à l'optimisation de l'efficacité des cycles de R&D et de permettre l'analyse en temps réel des données de patients exploitables afin de porter la médecine de précision vers de nouveaux sommets. En outre, cela nous rapproche un peu plus de notre objectif de créer une solution d'analyse de données omiques véritablement efficace."

La Société annonce le départ de Stefan Lang, directeur commercial d'IPA, avec prise d'effet immédiate, et lui adresse ses meilleurs voeux de réussite.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de maladies cibles. En s'appuyant sur des capacités scientifiques et commerciales dynamiques, la Société propose un mix de services et programmes avec des plateformes et technologies de pointe afin d'optimiser la découverte et le développement d'anticorps contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.immunoprecise.com.

