Solmax et NanoXplore officialisent leur relation après cinq ans de collaboration et d'innovation par le biais d'un bon de commande général





MONTRÉAL, 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. ("NanoXplore") (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) et le groupe Solmax Inc. ("Solmax") annoncent qu'ils ont conclu un bon de commande global, résultat de plusieurs années de collaboration.



La collaboration de cinq ans entre les deux entreprises a donné lieu à un produit qui est le premier de son genre sur le marché des infrastructures environnementales. "Cette coopération souligne notre engagement à assurer notre croissance par le biais d'une innovation et d'une collaboration tournées vers l'avenir", déclare Jean-Louis Vangeluwe, PDG de Solmax. "Notre collaboration de développement de cinq ans avec NanoXplore nous permettra de lancer un produit de nouvelle génération basé sur la technologie du graphène qui résout certains des défis de nos clients en matière de durabilité tout en améliorant les performances."

"Notre relation commerciale avec Solmax marque un tournant historique dans la commercialisation à l'échelle industrielle d'alternatives durables et rentables au noir de carbone. Cet accord souligne la valeur et la viabilité du graphène dans les industries à fort volume et hautement réglementées ", déclare Soroush Nazarpour, Président et Chef de la direction de NanoXplore.

Cette initiative démontre l'engagement continu de Solmax en faveur de la durabilité. Selon le rapport "Global Geosynthetics Market Report 2021-2026" de Research and Market, le marché mondial des géosynthétiques est estimé à 10 milliards de dollars US en 2021 et devrait atteindre plus de 13 milliards de dollars US en 2026. Selon le rapport Thermoplastic Masterbatches, The Global Market 2019 d'AMI Consulting, la consommation totale de noir de carbone dans les mélanges maîtres noirs utilisés dans les applications agricoles est d'environ 75 000 tonnes par an, qui peuvent être remplacées par GrapheneBlacktm.

A propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société spécialisée dans le graphène, un fabricant et un fournisseur de poudre de graphène en grand volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés enrichis en graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et dispose de sites de production en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez consulter le site www.nanoxplore.ca.

A propos du groupe Solmax

Solmax est une entreprise pionnière, innovatrice et chef de file dans le domaine de produits géosynthétiques. Comptant près de cinq décennies d'expérience, l'acquisition de GSE et TenCate Geosynthetics fait de nous le plus grand manufacturier de géosynthétiques au monde. Avec des usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, nos produits géosynthétiques sont utilisés dans des applications critiques par les plus grands noms de l'exploitation minière, de l'énergie, de la gestion des déchets, de la construction, de l'agriculture et de l'irrigation, du génie civil, du confinement environnemental, de l'infrastructure et du transport. Nos produits créent une protection entre la Terre et les déchets et les contaminants, et protègent les investissements, de façon à préserver l'intégrité et la longévité des infrastructures essentielles dans les environnements les plus difficiles. Notre vision consiste à faire progresser l'industrie des géosynthétiques en développant des produits accessibles partout dans le monde.

Solmax ? Des produits géosynthétiques qui contribuent aux progrès humains. Visitez notre site à www.solmax.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l'affectation du produit tiré du placement.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Soroush Nazarpour

Président et Chef de la direction

[email protected]

Tel: 514.935.1377

Andreea Sasu

Directrice Corporative Marketing

[email protected]

Tel: 514.660.1318

Communiqué envoyé le 9 mai 2022 à 09:05 et diffusé par :